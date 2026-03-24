La cultura de la buena educación

La educación artística sirve para generar la plasticidad mental para atender lo cotidiano, Dice Paola Paz Yee, una muralista de las que están embelleciendo la ciudad.

¿Quién se educa con cultura? Quien tiene acceso.

¿Para qué sirve educarse con cultura? ¿Qué herramientas se desarrollan cuando al crecer, tienes acceso a tocar un instrumento, a pintar, a bailar, a hacer teatro? ¿cómo se te alimenta el alma cuando vives con la posibilidad de asistir a conciertos, ir a museos, ver teatro?

Disciplina. Cualquier actividad artística requiere un compromiso importante con la disciplina. La cuestión es que esa disciplina te lleva a tocar lugares humanos de belleza, diversión y sentido de vida. Hacer arte es muy emocionante pero la emoción llega después de la disciplina.

Pensamiento creativo. Cualquier actividad artística requiere un compromiso con la imaginación. Básicamente crear, significa imaginar lo que no existe. Imaginar un acomodo de elementos existentes (notas musicales, historias, colores) para generar algo que no existe. Pero imaginar es como hilvanar un tejido que tienes que seguir configurando. Imaginar también es una postura de vida, una forma de estar en el mundo. Hay que darse permiso de entregar todas las herramientas de conocimiento que se van adquiriendo y ponerlo al servicio de la invención, la abstracción y la posibilidad de lo imposible. Hay que darse permiso de considerar que lo inexistente es tan importante como lo real y conservar los pies en la tierra.

Sentido de vida. El arte no sirve para nada. Es decir, no sirve para comer, para taparnos del frío, para protegernos de un virus o para curarnos de una enfermedad, sin embargo, no somos capaces de sobrevivir si no encontramos un sentido de vida, de pertenencia, de comunidad. Y toda comunidad está definida por su cultura en común. Y toda cultura es una invención que diferencia a una comunidad de otra. Y toda cultura tiene sus abrigos de belleza, éxtasis. Sin cultura no nos morimos de hambre ni de frio, pero nos morimos de sinsentido.

Con cada disciplina artística y sus diferentes formas, se ejercitan diversas plasticidades neuronales, corporales y si se me permite decirlo, plasticidades del alma.

Quizás si tomáramos teatro en la educación básica, jugaríamos mejor futbol, porque aprenderíamos de forma idónea a trabajar en equipo. Si tomáramos danza, sin duda mejoraría mucho la relación emocional con nuestros cuerpos y los de las otras personas. Mucho se ha dicho de la buena relación entre la música y las matemáticas y ni que decir de lo que aprendemos a partir de la narrativa (visual, escrita o la que usted guste). Aprendemos los otros cientos de posibilidades de vida que no nos son asequibles o las que no estamos viendo y queremos vivir.

Hay una cosa muy emocionante que está sucediendo en la educación pública en la Ciudad de México. Por un lado, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, está promoviendo un cambio en la constitución para que la primera parte de nuestra vida, desde que nacemos hasta que entramos al preescolar, sea considerada como parte de la educación básica y por lo tanto obligatoria para ser garantizada por el Estado. Eso no solo es una cosa buenísima para el tiempo de las mujeresy para la educación de las personas desde que nacemos si no para concebirnos como una sociedad que construye el cuidado como un asunto colectivo.

Por otro lado, se está desarrollando un programa muy ambicioso de educación musical en primarias y secundarias. Quinientas por lo pronto. La idea es que las infancias y adolescencias puedan aprender música a través de una diversidad importante de instrumentos.

Sirvan este par de botones de muestra, para reflexionar en lo que nos convertimos si somos una sociedad que se educa con la plasticidad y la profundidad que dan las artes en la vida cotidiana.