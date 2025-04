Lo que los críticos de los aranceles de Trump están entendiendo mal

WASHINGTON, DC – Con la imposición de aranceles recíprocos a los socios comerciales de EU, los opositores de Trump los han atacado como una amenaza que podría aumentar los precios, en lugar de criticar la clase magistral de que Trump impartió durante dos meses sobre cómo usar indebidamente una herramienta política potencialmente efectiva.

Muchos demócratas parecen haber olvidado que el presidente Joe Biden aumentó el tamaño y el alcance de los aranceles de la primera administración Trump sobre las importaciones procedentes de China. Y aunque Biden aumentó los aranceles en 2024, la inflación comenzó a disminuir, al igual que se mantuvo estable después de que Trump impusiera aranceles a las importaciones chinas por valor de 350,000 millones de dólares a partir de 2018.

La combinación de aranceles y políticas industriales de Biden para impulsar la demanda de productos nacionales e incentivar la inversión generó el auge manufacturero que Trump sigue prometiendo. Para 2023, Estados Unidos registró la mayor tasa de inversión en fábricas en 30 años. Perversamente, en lugar de pregonar este logro, la candidata presidencial demócrata para 2024, Kamala Harris, atacó los “aranceles de Trump” en una campaña que perdió a la mayoría de los votantes de la clase trabajadora.

Ahora, en lugar de atacar la idea errónea de Trump de que los aranceles por sí solos pueden revitalizar la manufactura estadounidense y destacar su plan de eliminar las políticas industriales que generarán nuevos empleos en el sector manufacturero (por lo que Trump se atribuirá el mérito), los demócratas han redoblado sus esfuerzos.

Etiquetar los aranceles como trumpianos es un error. Si apoyas un impuesto fronterizo al carbono para combatir el cambio climático o la aplicación de normas laborales en los pactos comerciales, apoyas los aranceles. Y los aranceles son populares. Poco antes de las elecciones presidenciales de EU, 56% de los estadounidenses estaba a favor de aumentar los aranceles, con un apoyo del 58% entre los votantes sin estudios universitarios de Michigan, Wisconsin y Ohio.

El daño económico que Trump ha causado desde que asumió el cargo en enero no se debe a los aranceles en sí, sino a la incertidumbre económica causada por los constantes cambios arancelarios y la focalización en objetivos no comerciales, como la migración y el tráfico de fentanilo, y países como Canadá (con el que Estados Unidos tiene un superávit comercial no petrolero). Aprovechando la montaña rusa arancelaria de Trump, los posibles inversores del sector manufacturero estadounidense son más propensos a recurrir a una bolsa de vómito que a sus chequeras.

Aun así, una encuesta de CBS de marzo reveló que los estadounidenses seguían queriendo aranceles más altos contra China. ¿Se equivocan?

Los elementos centrales del sistema de Bretton Woods de la posguerra son incompatibles con la realidad actual o se han eliminado por completo, como los tipos de cambio fijos. El dólar estadounidense, como principal moneda de reserva mundial, no se deprecia para corregir los desequilibrios comerciales. Un dólar crónicamente sobrevaluado significa que los bienes importados denominados en otras monedas aplastan incluso a los productores estadounidenses más eficientes.

El resultado ha sido un persistente déficit comercial global en EU desde 1975, que incluye un récord de 918,400 millones de dólares en 2024. Como predice la teoría económica, se produjo la desindustrialización y una mayor desigualdad económica. El TLCAN y la aparición de la Organización Mundial del Comercio (OMC) a mediados de la década de 1990, junto con la adhesión de China a la OMC en 2001, convirtieron el declive gradual de la capacidad manufacturera estadounidense desde principios de la década de 1980 en una debacle. Desde entonces, Estados Unidos ha perdido más de 90,000 fábricas y cinco millones de empleos netos en el sector manufacturero, y ahora produce principalmente activos denominados en dólares adquiridos por extranjeros con los miles de millones de dólares que ganan vendiendo sus productos a los estadounidenses. Esto ha sido extremadamente rentable para los sectores financiarizados de la economía estadounidense y los inversores adinerados, y un desastre para muchos.

Las cifras hablan por sí solas. El 63% de los estadounidenses no podría cubrir un gasto de emergencia de 500 dólares. Quienes tienen título universitario viven la friolera de ocho años más que quienes no lo tienen, mientras que las llamadas muertes por desesperación entre los estadounidenses en edad laboral (por suicidio, enfermedades relacionadas con el alcohol y las drogas) redujeron la esperanza de vida general en Estados Unidos por primera vez a partir de 2015. Las antiguas ciudades industriales de todo el país, no solo en el Cinturón Industrial, han quedado devastadas.

No tiene por qué ser así. La crisis del Covid-19 demostró los peligros de concentrar la producción de muchos bienes esenciales en muy pocos países, lo que los analistas militares estadounidenses también consideran un riesgo para la seguridad nacional. Estados Unidos puede crear buenos empleos y restaurar la sensación de seguridad para el 62% de los trabajadores estadounidenses sin título universitario impulsando la producción nacional de productos esenciales para la salud y la seguridad de los estadounidenses. Esto, junto con la diversificación de las fuentes de las importaciones estadounidenses, puede fortalecer la resiliencia y la seguridad nacionales de Estados Unidos.

Los aranceles serán parte de la solución, ya que el problema radica en las importaciones. Estados Unidos no puede alcanzar el equilibrio exportando. Si bien EU tiene, con diferencia, el mayor déficit comercial crónico, 66 países se encuentran en la misma situación, mientras que 19 países, entre ellos China, Alemania, Japón, Corea y Taiwán, acumulan superávits comerciales globales crónicos recurriendo a políticas mercantilistas para impulsar su capacidad de fabricación y sus exportaciones. Décadas de casos antidumping, subsidios y cumplimiento de la OMC no han frenado esto. Si los países deficitarios se unieran para aumentar los aranceles a los países con superávits, no solo ayudaría a reequilibrar el comercio, sino que también beneficiaría a sus trabajadores, quienes se convertirían en consumidores de los bienes que ya no inundan los mercados de exportación.

Si ese bloque de países también acordara actuar de conformidad con las normas fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo y las reglas de los principales tratados ambientales multilaterales, aún más personas podrían beneficiarse del comercio. A medida que la deslocalización se ha convertido en trabajo mejor remunerado, la premisa principal de los beneficios del libre comercio —que incluso si algunas personas pierden su empleo, todos se benefician del acceso a bienes importados más baratos— se ha derrumbado. Como demostró el economista y premio Nobel Paul Samuelson en 2004, los trabajadores estadounidenses ahora pierden más en salarios de lo que ganan con las importaciones baratas.

Los aranceles no son la panacea que Trump afirma, pero tampoco siempre aumentan los precios al consumidor. Se aplican aranceles sobre el precio mayorista de los bienes importados. El traslado de estos costos a los consumidores es una decisión de las empresas que importan bienes sujetos a aranceles. Un estudio de la Oficina Nacional de Investigación Económica (NBER) mostró pocos aumentos en los precios minoristas tras los aranceles a China de 2018, ya que las empresas absorbieron el costo de sus márgenes de beneficio.

Por otro lado, algunas empresas utilizan los aranceles como pretexto para aumentar sus márgenes. Por ejemplo, si bien los aranceles de la primera legislatura de Trump supuestamente aumentaron los precios de las lavadoras y secadoras, no se aplicaron aranceles a las secadoras, y los minoristas aumentaron los precios de las lavadoras en Canadá, donde no se aplicaron aranceles.

Para cosechar los beneficios del comercio, es fundamental que EU reduzca su abultado déficit comercial crónico. El enfoque de Trump en los aranceles recíprocos, en lugar del equilibrio comercial, no sugiere una intención de utilizarlos estratégicamente para lograrlo. Pero los demócratas deben dejar de descartar de plano una herramienta política que ellos mismos adoptaron con Biden. La pregunta en la que deberían centrarse es si los aranceles de Trump beneficiarán o perjudicarán a los estadounidenses.

La autora

Lori Wallach es directora del programa Rethink Trade del Proyecto de Libertades Económicas Estadounidenses.

