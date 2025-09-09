Credlix apuesta por transformar el comercio

El comercio entre India y México históricamente ha estado por debajo de su potencial. Pese a que ambas economías son relevantes a nivel global, el intercambio apenas alcanza los 12,000 millones de dólares anuales, menos del 0.5% del comercio total de ambos países. Rahul Garg, fundador y CEO de Moglixy Credlix, asegura que esta cifra podría multiplicarse en la próxima década gracias a iniciativas como India-México Connect.

Moglix es la plataforma de comercio electrónico para cadenas de suministro más grande de Asia. Conecta a grandes fabricantes y miles de PYMEs en Asia, Estados Unidos, Oriente Medio y ahora también en México. Su propuesta es facilitar el acceso de los fabricantes mexicanos a más de 20,000 proveedores indios certificados, a través de un modelo digital que simplifica compras, logística y documentación aduanera.

El brazo financiero, Credlix, busca resolver uno de los mayores obstáculos de las PYMEs mexicanas: el acceso al capital de trabajo. Mientras que los exportadores suelen esperar entre 60 y 90 días para recibir pagos, Credlix ofrece financiamiento el mismo día, sin garantías, hasta por el 90% del valor del envío.

A nivel global ya han financiado 750 millones de dólares, de los cuales 50 millones se han destinado a empresas mexicanas.

Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur) aumentó en 0.6% su tráfico de pasajeros durante agosto, al atender a 6 millones 025,993 viajeros en sus terminales, con lo que ligó dos meses de incrementos en esta métrica.

Asur dijo que el tráfico de viajeros domésticos disminuyó 0.5% en el mes y ligó cuatro meses en territorio negativo. Por su parte, el tráfico de viajeros internacionales subió 2.9% y se mantuvo por segundo mes al alza.

En México, las terminales que opera la compañía reportaron un descenso de 2.6% en el tráfico doméstico y una caída de 0.4% en el flujo de viajeros internacionales.

Después de que el Gobierno Federal anunció un Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS) a los cigarros, videojuegos violentos y a los refrescos, las embotelladoras lo resintieron.

En la Bolsa Mexicana de Valores cotizan FEMSA y Arca Continental, dos de los más importantes distribuidores de Coca-Cola en el mundo. Las acciones de Coca-Cola- FEMSA (KOF) bajaron 1.03% a 156 pesos, las de FEMSA cayeron 0.46%, a 161.71 pesos y las de Arca bajaron 3.26% a 183.24 pesos.

Promotora y Operadora de Infraestructura (Pinfra), operador de autopistas de peaje, anunció la compra de 50% de las acciones de su filial Macrosur Colima, en una operación valuada en 265 millones de pesos (14 millones de dólares).

Macrosur Colima es la empresa titular de contrato y del título de concesión del proyecto carretero denominado "Macrolibramiento Sur de Colima". Pinfra invertirá 4,863 millones de pesos en el "Macrolibramiento Sur de Colima".

La Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), advirtió que las cifras de ventas, producción y exportación de vehículos pesados en agosto confirman la fragilidad del sector frente a la volatilidad comercial y las presiones arancelarias.

Y es que la comercialización al mayoreo cayó casi 60% frente al mismo mes del año pasado, mientras que la producción y las exportaciones retrocedieron más de 62 y 59%, respectivamente.

