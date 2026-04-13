Contemplación; cambios y transformaciones

No hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente. Virginia Woolf

La historia de acuerdo con las lecturas no obligadas, sobre todo en el universo de opciones a la vista, para mal gastar el tiempo, tendríamos la posibilidad en esa memoria recurrente de imágenes en el pasado, de replantearnos pasajes muy importantes de acontecimientos destacados, para entender el presente.

Por supuesto que nada sucede por casualidad, en cualquier conversación saludable hay controversias, diferencias, pero además análisis en contraposición con el modelo de los gobiernos dictatoriales, su verdad como argumento único, en la retórica de alzar la voz y repetir frases sin sentido de pertenencia.

Para comprender habría que leer, enterarnos de la Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, la Caída del Muro de Berlín, pero si bien son hechos consumados, la suma de ellos tampoco logran explicar la actualidad del mundo globalizado.

No estamos para contemplar los cambios y las transformaciones que estamos en algunos casos padeciendo, porque no todo es miel sobre hojuelas, hay ciencia, pero también ficción, caos en el modernismo, inteligencia artificial mal encausada y hasta depredación de la naturaleza, desde la tierra hasta la luna; ahora con pruebas un poco más creíbles.

Un día en retrospectiva, hay que considerarlo, los ecos que volarían hacia la imaginación en la juventud que pensamos infinita, porque la madurez nunca llega con los años, ni con las caídas mal llamadas aprendizajes de los fracasos, hoy mismo el universo está inmerso en una sicosis por la guerra despiadada con los más débiles.

Hay caminos que nunca recorrimos, puertas que no tocamos, personas con las cuales no tuvimos la oportunidad de conversar, porque los temas son todos a la vez en algún momento de la existencia.

Los seres humanos somos mortales, y nos preocupa el día a día, las ansiedades no se contienen del todo en ese consumismo liberal, aunque hay quienes parecieran tocados por la eternidad, otros más en esa suerte de vanidad en los estratos sociales en nuestro país, marcados hasta a propósito no sólo en cuestión de género, sino en los contrastes de lo cotidiano en las responsabilidades a la par.

Quien se equivoca y corrige encuentra sentido a su exigencia de perfeccionamiento, quien tropieza y se levanta, solo o acompañado es ejemplo de esfuerzo, tesón; pero quien presume individualidad en el éxito es egoísta con su entorno y se estrella en la realidad que vaya nos confronta siempre.

Cada circunstancia debiera ser acorde con los asesoramientos de rigor, en la política es muy dada la razón para evitar la descalificación, los excesos en el poder nos cobran facturas muy altas, que el mismo tiempo mostrará en la historia.

Por ello la juventud no solo está obligada a leer más, sino a comprometerse a ser mejores, en la excelencia de un presente cada vez más competido, adverso para los que nacen en esa pobreza que vaya lastima, y donde el rescate no deben ser unos cuantos pesos que se cargan a una deuda ya hasta impagable.

Tenemos la fotografía de lo inevitable, no podemos soltar los conceptos fundamentales, para desentrañar hacia donde vamos, sobre todo enmarcando esos acontecimientos que cambiaron el curso de la historia del mundo, incluido México.

ENTRE LÍNEAS

Fracasaron las conversaciones para la paz entre Israel e Irán, con la mediación del país sede, Pakistán; ahora se desvían los pésimos resultados del país más bélico; Estados Unidos, dando paso a la ofensa vía discurso de Donald Trump en contra del jerarca del iglesia católica, acusado de liberal. Vaya lío.