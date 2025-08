La confusión y la nueva narrativa en los mercados

Justo la semana pasada le comentaba en este espacio la importancia de observar los datos sobre crecimiento en Estados Unidos como los principales determinantes del comportamiento de los mercados en las siguientes semanas.

La información que hemos conocido desde entonces genera algo de confusión en los inversionistas, en especial sobre la posibilidad de un debilitamiento ya en marcha. Gracias a lo anterior los mercados han dado cierto vuelco en la narrativa.

En las dos semanas recientes recibimos noticias diversas sobre el comportamiento de la economía. El PIB norteamericano registró un avance de 3% a tasa trimestral anualizada en el periodo abril-junio de 2025, por encima de las previsiones de INVEX y el consenso del mercado.

Aunque este crecimiento vuelve a estar influido por las variaciones importantes en las exportaciones netas e inventarios, sorprendió la firmeza del dato ante la volatilidad excesiva que se vivió durante dicho trimestre.

En el ámbito de la política monetaria, la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) mantuvo la tasa de interés de referencia (4.25%-4.50%). El banco central estadounidense continúa argumentando que es pronto para saber los efectos de las tarifas comerciales sobre la inflación y que sigue visualizando una economía con un crecimiento sólido.

La decisión no fue unánime, con los gobernadores Bowman y Waller votando a favor de una baja de 25 puntos base (pb). La gobernadora Kugler, quien renunció a pocos días de la decisión, no votó.

Sin embargo, la información sobre los datos revisados de empleo y la percepción de los gerentes de compras de la industria y del sector servicios de finales de la semana pasada y principios de ésta puso en fuerte duda el panorama optimista.

En el caso de la nómina no agrícola, no sólo porque el reporte de julio se ubicó por debajo de lo esperado (74,000 puestos vs. 106,000 anticipados), sino principalmente por la profunda revisión tanto en las cifras de mayo (144,000 a 19,000 puestos) como en las de junio (147,000 a 14,000 puestos), lo que significó una reducción total de 258,000 trabajos con respecto a lo anunciado previamente.

Los indicadores de gerencia y abastecimiento conocidos como ISM han reportado también números pobres. El índice que mide la percepción de los gerentes de la industria sigue señalando una contracción al ubicarse en un nivel de 48 (un índice por debajo de 50 puntos indica una contracción); por su parte, el índice referente al sector de servicios cayó a 50.1, desde 50.8, mientras que su indicador de empleo se ubicó en una zona de contracción.

¿Por qué las bolsas se ubican en máximos entonces? Pasaron varias cosas relevantes: se distendió la incertidumbre relacionada con las tarifas arancelarias, los reportes de debilidad económica alimentan la idea de que ahora sí, la Fed puede reducir la tasa de interés antes de lo previsto.

Por último, los reportes financieros de las empresas al segundo trimestre fueron muy positivos, en promedio las utilidades de las empresas del índice S&P500 aumentaron a tasa anual un 6.8%, frente a una expectativa previa de 5 por ciento.

Asimismo, observe que los principales índices en la Bolsa siguen empujados fuertemente por el comportamiento de los gigantes tecnológicos en donde los resultados son mucho mas contundentes; solo vea, la utilidad neta de Amazon creció en un año 40.6%, la de Meta 35.8%, Microsoft 23.8%, Alphabet 10.2%, Apple también por encima del promedio con 9.3 por ciento.

El rally desde mayo se ha concentrado en estas emisoras y todas reflejan niveles de valuación elevados, producto de la expectativa de que esta tasa de ganancias se podría sostener.

Si la economía se debilita más de lo debido, el ajuste en las bolsas puede ser relevante.

Por lo tanto, la combinación de datos macroeconómicos débiles con informes corporativos sólidos (especialmente entre las Siete Magníficas) genera incertidumbre para los próximos meses.

Los inversionistas se encuentran atrapados en una contradicción: fuertes ganancias empresariales frente a una economía más débil, lo cual pone en entredicho la sostenibilidad del fuerte rally que ha habido en los mercados.

En lo personal creo que el tema del debilitamiento será moderado, lo cual puede eventualmente echar por la borda el entusiasmo con relación a una baja de tasas y mantener a las bolsas con el empuje de las “magnificas”; por el momento estamos viendo algo de modestia en los índices durante agosto, probablemente el estancamiento dure en lo que se recibe más información sobre el crecimiento económico.

*Rodolfo Campuzano Meza es director general de INVEX Operadora de Fondos de Inversión.