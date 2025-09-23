Colmex, institución pública de excelencia

Creado por el Presidente Cárdenas como Casa España para aprovechar a los intelectuales exiliados de la guerra civil española, en 1940 se convirtió en el Colegio de México, institución pública, un “think tank” de excelencia.

Lo recordó Ana Covarrubias, al tomar posesión de la dirección del Colmex. En el mundo occidental hay “think tank”, laboratorios de ideas independientes que analizan eventuales soluciones a los problemas nacionales, soluciones que los gobiernos suelen utilizar.

Y vale preguntarle al Gobierno de la República por qué desperdiciar las opiniones independientes de una institución pública como el Colmex, de reconocida excelencia que ofrecen eventuales soluciones a los problemas del México.

Los 43 de Ayotzinapa, historia sin fin

Nada de lo que dijo en su momento Alejandro Encinas logró desmontar la “verdad histórica” de Jesús Murillo Karam, quien fuera Procurador General de la República, impugnada por viejos rencores lopezobradoristas.

Al identificar un laboratorio de Insbruck, Austria, los restos de dos muchachos normalistas encontrados durante las investigaciones de Murillo Karam, se reforzó “la verdad histórica” y se consignó ante tribunales y los asesinos de los muchachos normalistas fueron sentenciados.

Incapaces de construir la “verdad Encinas”, impugnaron las condenas contra los asesinos, con acusaciones de tortura, pero con su liberación sólo imposibilitaron juzgarles de nuevo y convirtieron en una historia sin fin el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Mitos de las elecciones presidenciales de 2000

Al hablar del régimen priísta uno parece leer el informe forense de una autopsia, pero los avatares políticos hacen pertinente desmentir algunos mitos, como el que afirma que Zedillo entregó la Presidencia a la oposición.

Una pena que Francisco Labastida, a quien respeto, por razones que uno desconoce, repita esa acusación, cuando en realidad, como quienes no creían que López Obrador haría todo lo que anunció, nunca registró que Zedillo al ganar en 1994, calificó su propia elección como “legítima, pero inequitativa”.

Todos en los medios y en el Gobierno sabían que en 2000 el PRI tendría que atenerse a las prerrogativas generosas que le otorgaba la reforma electoral del 97, todos menos Labastida. Por eso perdió, la elección “fue legítima y equitativa”.

NOTAS EN REMOLINO

El titular del órgano interno del INE, Víctor Hugo Carvente, hombre de confianza de Guadalupe Taddei, presidenta de la Institución revivió una denuncia que presentó en 2021 el morenista Sergio Gutiérrez Luna, contra consejeras del instituto, acusándolas por pausar la revocación de mandato del Presidente Lopez Obrador e inició un proceso en su contra por cómo votaron. ¿Es venganza del Gobierno o sólo trata la presidenta del INE de mostrar lo obsecuente que pueda ser?... Se aprobó ya que sea el Senado el que apruebe los ascensos en la Guardia Nacional. Se corrigió un descuido... Medios afines a la IV-T denuncian que los niños de la montaña de Guerrero no tienen futuro, ningún programa llega a ellos...