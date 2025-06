Claramente, la economía no va bien

La economía conserva una calma aparente, incluso frente a las amenazas y mayores tarifas de importación de los Estados Unidos. Los mercados no reaccionan negativamente como se hubiera esperado normalmente. El peso se aprecia debido a la caída del dólar. México no parece acercarse a crisis financieras o recesiones traumáticas como las del pasado, pero su economía no es saludable. No “vamos bien” como lo sostiene el gobierno.

1. Crecimiento estancado.

La evolución del PIB, el consumo y la inversión mantiene tendencias declinantes desde fines de 2023. El cambio anual de la inversión ha sido negativo en las últimas 7 observaciones mensuales.

2. El empleo se deteriora.

El crecimiento anual de la ocupación cae desde 2023 y el de empleos formales desde mediados de ese año. La tasa de desocupación es baja, 2.5%, pero en el año que terminó en abril de 370,000 participantes adicionales en el mercado de trabajo sólo 170,000 se ocuparon. Desde noviembre 2024 el aumento de la ocupación informal ha superado a la formal, que ha caído desde febrero. En mayo la afiliación total en el IMSS bajó por segundo mes consecutivo en más de 45,000.

3. La producción informal crece más,…menor productividad.

La producción (valor agregado bruto) de la economía creció 0.4% anual en el cuarto trimestre de 2024, mientras que la de la economía informal creció diez veces más, 4.2%. Eso implica menor productividad ya que más de la mitad de la población ocupada es informal, pero ese sector produce sólo una cuarta parte del formal.

4. Los costos laborales crecen… la competitividad de la mayoría de la economía cae.

Los costos han aumentado fuertemente, un 65% real en 6 años, con una productividad declinante. O sea, una menor competitividad de la gran mayoría de las empresas: el 95.5% tienen menos de 10 trabajadores y aproximadamente 99% hasta 30 o 50. Es probable que en su gran mayoría sus procesos sean intensivos en trabajo -con poco capital físico-. Así, los crecientes costos laborales imposibilitan su crecimiento o supervivencia y las empujan a la informalidad.

5. La inflación se eleva.

La tasa anual se incrementó en mayo por cuarto mes consecutivo, llegando a 4.42% y con una fuerte aceleración en la segunda quincena, 4.62 por ciento.

6. El superávit comercial con el exterior es signo de debilidad interna.

El superávit de exportaciones sobre importaciones en México es raro. En este siglo se ha presentado sólo en tres años completos, 2012 (récord en exportaciones de petróleo), 2019 y 2020 (caídas en el PIB) y en algunos trimestres aislados. Pero se presentó nuevamente de septiembre a marzo pasados, principalmente por disminución de importaciones, lo que refleja contracción de la demanda agregada nacional.

7. El necesario ajuste fiscal prolongará la atonía en la economía a futuro y perjudicará la inversión, la seguridad y la formación de capital humano.

El gasto público programable en enero-abril 2025/2024 disminuyó 8% real anual. Las reducciones en Inversión (-19%), Seguridad Pública (-10%), Salud y Educación (-8% aprox.) son fuertes y más pronunciadas que en los programas sociales (-6% aprox.). El necesario ajuste del déficit fiscal en el año exige que las reducciones se sostengan en el resto del año.

8. La situación se puede complicar gravemente por las contingencias financieras de CFE y, especialmente, Pemex.