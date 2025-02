Cambio o déjà vu

Leo de la recientemente censurada por el New York Times, después de años de tener su columna, Anne Applebaum, un artículo interesante que describe dónde están las preocupaciones de los ciudadanos norteamericanos en este momento. Dice: “A pesar de su nombre, el Departamento de Eficiencia Gubernamental no está, hasta ahora, principalmente interesado en la eficiencia. DOGE y su jefe, Elon Musk, han en cambio, centrado su actividad en la erradicación de la administración pública federal, junto con su cultura y valores, y su reemplazo por algo diferente. En otras palabras: cambio de régimen”. Añade algunos otros hechos para documentar su reflexión, pero concluye que estos cambios y las políticas aplicadas, generaran un enorme clientelismo y la eliminación de la ética y los contrapesos en el gobierno federal Todo en favor de una oligarquía que quiere que quiere adueñarse de todo.

Applebaum sostiene que este proceso ya se ha visto en otros países como Venezuela y Turquía. Yo añadiría México, Brasil, España (entre otros más), y está a punto de pasar en Alemania este próximo domingo.

¿Porque este fenómeno del populismo de derechas o de izquierdas se ha enraizado en el mundo democrático? Destruyen la forma y las instituciones que los hicieron hacerse del poder para, según ellos, hacer más grande la nación o ser más igualitarios o ser más libres. Pero eso sí, son la mayoría, porque ellos ganaron la elección y ganaron las mayorías en los congresos. Ellos son la representación del pueblo.

Una pista interesante creo que la da Bauman en su libro: La realidad liquida. Después del cataclismo que significó la caída del muro de Berlín, el mundo se volvió unipolar, esa falta de referentes (izquierda vs derecha), produjo la disolución de las ideologías o por lo menos su relativización; acabo con el nosotros para convertirse en un mundo en el que lo que importaba únicamente es el yo. En ese contexto los partidos y los estados se volvieron irrelevantes dejaron de resolver los problemas colectivos. El consumismo se volvió religión y alguien era más persona mientras más tenía y cambiaba más rápido de celular.

Como la realidad se impone eventualmente, no todos pudieron unirse a la religión del consumo. De hecho, un poco menos de la mitad. En ese 54% descansan los gobiernos como el de Trump, CSP o Milei. Personas concretas para quienes la democracia no significo nada trascendente en su vida. No mejoraron sus ingresos, es posible incluso que se redujeran en términos reales. No había mejores sistemas de salud, ni mejor educación, ni mejor vivienda. La democracia liberal les trajo nada, con el agravante de que no se sentían escuchados por nadie. El estado dejó de resolver sus problemas y temas como la pobreza salieron del discurso político para volverse cifras frías del CONEVAL o del INEGI.

Esos que no participaron de la modernidad democrática liberal, son el soporte de los personajes/movimientos de los que estamos hablando y que más que racionalidad requieren lealtad, porque es posible que lo que se les ocurra se inverosímil o simplemente disparatado para la legalidad y la lógica de la racionalidad administrativa.

Concluye con cierta inocencia Applebaum: “Nada de esto es inevitable. Gran parte del fenómeno será impopular. La vieja idea de que el servicio público debe servir a todos los estadounidenses, y no solo a una pequeña élite, ha sido parte de cultura estadounidense desde hace más de un siglo. El estado de derecho es importante para muchos de nuestros políticos electos, así como a sus votantes, en todo el espectro político.

Es hora de bloquear este cambio de régimen, de preservar los viejos valores. Pero primero tenemos que ser claros lo que está sucediendo y por qué”. En México, lo intentamos 6 años y en las siguientes elecciones (cultura democrática por medio) ese régimen destrozo a la oposición. Ahora tendremos seis años más de lo mismo. Señora Applebaum, con todo respeto, esa película ya la vimos hay que hacer mucho más. Nada menos, pero nada más, también.

rrg