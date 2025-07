Bancos estadounidenses: cambios, expectativas y resultados al II Trim.

El pasado 27 de junio, la FDIC (Corporación Federal de Seguro de Depósitos) publicó una convocatoria para recibir comentarios del público sobre propuestas para modificar la Enhanced Supplementary Leverage Ratio de las controladoras (holdings) de bancos estadounidenses que han sido identificadas como de importancia sistémica global (GSIBs) y de sus instituciones de depósitos subsidiarias, así como sobre propuestas para otros cambios regulatorios relacionados.

El Comité de Basilea tiene establecido que la razón de apalancamiento (capital Nivel o Tier 1 dividido por la Total Leverage Exposure) mínima para los bancos, en general, deberá ser de un 3 por ciento.

En Estados Unidos, esta razón recibe el nombre de Supplementary Leverage Ratio (SLR). Asimismo, en Estados Unidos, la SLR para las controladoras de los GSIBs es de 5%, y para sus instituciones de depósito aseguradas es de 6%. A estos niveles se les conoce como enhanced Supplementary Leverage Ratio (eSLR).

La propuesta principal consiste en modificar el colchón (buffer) sobre la SLR aplicable a los GSIBs para que sea igual al 50% de la tasa adicional (surcharge) según el método 1 del Marco de Tasas Adicionales de Capital (Capital Surcharge) basado en el riesgo de la Junta de Gobierno de la Reserva Federal para las empresas controladoras (holdings) de los bancos.

Asimismo, se solicitaron comentarios respeto de una posible modificación en el cálculo de la exposición total de las empresas controladoras de instituciones de depósitos para excluir los títulos del Tesoro que se registran como activos para trading en las hojas de balance de estas organizaciones.

La modificación propuesta a la eSLR puede tener diversos efectos en el balance de los grandes bancos estadounidenses. El principal cambio que podría observarse es un aumento en su Total Leverage Exposure.

Además, la exclusión de los títulos del Tesoro del cálculo del nivel de exposición, muy probablemente llevará a un aumento de la demanda de estos títulos por parte de estas instituciones.

Por otro lado, conviene recordar que, el pasado 18 de junio, el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal (Fed) tomó la decisión, por unanimidad, de mantener sin cambios la tasa de fondos federales para ubicarla en un rango de 4.25%-4.50%; dentro del comunicado se refrendó la apreciación del Comité respecto de la evolución de la actividad económica, pues señaló que la actividad económica se ha expandido a un ritmo sólido según indicadores recientes.

Asimismo, se refrendó la observación de que los cambios bruscos en las exportaciones netas han alterado los datos. Se señaló que la tasa de desempleo permanece baja, y que el mercado laboral se mantiene sólido. Una vez más, se refrendó la observación de que la inflación se mantiene algo elevada.

Lo anterior, se ha reflejado en avances notables en los márgenes financieros de los principales bancos de Estados Unidos.

Al respecto, conviene señalar que JPMorgan Chase & Co. reportó un avance en esta métrica de 2.0% a/a durante el 2T25, Citigroup Inc. reportó un crecimiento de 12.5% a/a, Bank of America Corporation mostró un incremento de 7.1% a/a, aunque Wells Fargo & Company presentó un retroceso de 1.8% a/a.

En términos de utilidad neta trimestral, JPMorgan Chase & Co. reportó un retroceso de 17.4% a/a, como consecuencia de la debilidad de su división Corporativa; en contraste, Citigroup Inc. mostró un crecimiento de 24.9% a/a; Bank of America Corporation presentó un avance de 3.7% a/a; y Wells Fargo & Company tuvo un crecimiento de 11.9% a/a.

Finalmente, las valuaciones de los títulos de los principales bancos estadounidenses han mostrado un desempeño notable a lo largo del año al cierre del 15/jul/25: JPM (+19.5%), C (28.9%), BAC (5.0%), WFC (12.3%).

El aumento de los precios de las acciones de estos bancos ha sido consecuencia de una combinación de factores: reportes recientes predominantemente positivos, crecimientos robustos en los márgenes financieros debido a que se espera que las tasas de referencia se mantengan por encima del 4% la mayor parte de lo que queda del año, y la probable revisión de los aspectos regulatorios ya comentados que les permitirían a los bancos aumentar sus balances.