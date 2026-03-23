Apple espera buena respuesta

Apple lanzará nuevos modelos de su smartphone iPhone, incluyendo su primer dispositivo plegable, de forma escalonada para satisfacer la alta demanda inicial y luego abordar las tasas de utilización constantes durante el resto del año, lo cual provocaría en una reducción de sus ganancias para este año, estimaron analistas de BofA Securities.

Apple podría lanzar un iPhone plegable en septiembre y se espera que la demanda inicial del producto sea sólida, en algunas partes de mundo como Asia.

La firma de corretaje proyecta una demanda de entre 10 y 20 millones de unidades del dispositivo plegable de Apple, superando la cifra de un solo dígito de millones para el teléfono plegable de Samsung.

BofA anticipa que el iPhone básico, así como los modelos Air y "E" serán lanzados en la primera mitad del 2027.

Al alinearse con estándares nacionales, la terminal Hutchison Ports ICAVE en Veracruz, refuerza una cultura integral de prevención y seguridad, con el propósito de que las operaciones en muelle y patio se realicen conforme a las mejores prácticas del sector.

En alianza con Trainmar México y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC ), la terminal, brazo de Hutchison Ports, que representa Jorge Magno Lecona en México y Latinoamérica, certificó a 427 colaboradores bajo estándares nacionales. Esto mediante un programa que contemplo la revisión de estándares, formación técnica y evaluación especializada, con capacitación teórica en aula y sesiones prácticas personalizadas para operadores de equipos móviles, con el objetivo de asegurar el dominio de los estándares nacionales de competencia.

Fomento Económico Mexicano (FEMSA) anunció el lunes que ha celebrado un nuevo acuerdo de recompra acelerada de acciones (ASR) con una institución financiera en Estados Unidos para recomprar hasta 300 millones de dólares en American Depositary Shares (ADS), con una entrega inicial de 591,774 títulos en marzo.

El anuncio coincide con la conclusión del ASR previo de la compañía, lanzado en diciembre de 2025, mediante el cual recompró aproximadamente 2.5 millones de ADS a un precio promedio de 104.41 dólares, por un monto agregado de 260 millones de dólares. La liquidación y entrega final del ASR concluido está prevista para el 23 y 24 de marzo.

Toyota Motor Corporation, la mayor empresa automotriz japonesa, planea invertir 1,000 millones de dólares en sus operaciones en los estados de Kentucky e Indiana, en Estados Unidos, para expandir su producción y apoyar su estrategia de electrificación.

La armadora destinará 800 millones a su planta en Kentucky para prepararla para la producción de un segundo vehículo eléctrico de batería y aumentar la producción de Camry y la camioneta RAV4.

Toyota invertirá 200 millones de dólares en Indiana para incrementar la producción de la Grand Highlander. La inversión forma parte del plan previamente anunciado de invertir hasta 10,000 millones de dólares en Estados Unidos.

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