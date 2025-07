AMLO mintió y traicionó. ¿Robó?

“No mentir, no robar, no traicionar al pueblo”. Andrés Manuel López Obrador repitió esta frase hasta el cansancio durante su sexenio. Pero si hay un caso que demuestra lo contrario, es el del huachicol. No sé si robó. Pero mintió descaradamente sobre la magnitud del problema. Y traicionó a quienes le creyeron que lo había resuelto.

Mintió al asegurar que el huachicol estaba controlado. Mintió en sus conferencias, mintió en sus informes y mintió en sus giras. Aseguró que el robo de combustibles había bajado hasta en 95% y hasta presumió, en septiembre de 2024, una reducción del 98% respecto a 2018. En julio de 2019 dijo: “Se acabó el huachicol arriba y abajo”. Mintió.

En su Sexto Informe de Gobierno volvió a mentir al decir: “Sólo el combate al huachicol nos ha generado ahorros por 342,000 millones de pesos. Esa cantidad es lo que le costó a la Nación construir la refinería de Dos Bocas”. Los datos oficiales lo contradicen porque en realidad Pemex perdió, solo entre 2018 y 2024, más de 94,000 millones de pesos por robo de hidrocarburos y 12,000 millones más por robo de gas LP, según la Auditoría Superior. No hubo ningún ahorro de 342,000 millones: también mintió.

Desde octubre de 2024 hasta junio de 2025, operativos federales en estados como Hidalgo y Puebla han cancelado tomas clandestinas y realizado decomisos masivos que demuestran lo que AMLO quiso ocultar. Solo en el último trimestre de 2024, Pemex reportó pérdidas por 5,456 millones de pesos por robo de combustible. En todo ese año, las pérdidas ascendieron a 20,428 millones, apenas 1.3% menos que los 20,703 millones de 2023. ¿Y la reducción del 98%?

También mintió al asegurar que las tomas desaparecieron. En 2024 se detectaron 9,877 tomas clandestinas, solo 10% menos que las 10,974 de 2023. Entre enero y febrero de 2025 ya se habían sumado otras 1,563. El delito persiste con fuerza.

AMLO ocultó la gravedad del huachicol fiscal, que alcanza 40 millones de litros diarios, un tercio del combustible vendido, con pérdidas de 35 millones de pesos al día.

A diferencia de él, la presidenta Claudia Sheinbaum actúa con seriedad: en el último trimestre de 2024, las pérdidas por robo de combustibles cayeron 21.9% y los decomisos crecieron 70.45 por ciento. En abril de 2025 se decomisaron 2 millones de litros en el centro del país, 10 millones de diésel en un barco en Tampico y otros 18 millones de huachicol fiscal en Baja California y Tamaulipas. En mayo, se aseguraron 4 millones de litros en Tabasco. Entre el 10 y el 24 de junio, se incautaron 1.8 millones de litros en cuatro estados. El 29 de junio, casi 2 millones más en Coahuila. Ese mismo día, en el centro del país, se desmanteló una red con 32 detenidos, 12 inmuebles asegurados y tomas clausuradas en la Ciudad de México, el Estado de México, Hidalgo y Querétaro. Pero el robo de 5 millones de litros diarios y la falta de detenciones en decomisos clave muestran que el problema persiste.

AMLO mintió al prometer que acabaría con el huachicol. Mintió al presumir cifras de ahorro inexistentes. Mintió al declarar que el problema estaba resuelto. Hoy, los datos lo exhiben. Y el gobierno actual, aunque no lo ha erradicado, al menos ya no miente. Y lo combate, aparentemente, con más efectividad.

