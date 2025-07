Los amigos de Trump se benefician del gran negocio de la inmigración ilegal

Mucha gente en México descubrió la semana pasada los grilletes electrónicos, que el gobierno de Donald Trump le está poniendo a millones de inmigrantes.

Esos grilletes, Estados Unidos siempre los ha usado para monitorear a criminales en libertad condicional. Pero estos inmigrantes no son criminales, porque no están ilegalmente en el país. Tienen permisos temporales mientras legalizan su estancia.

Estos pequeños aparatos les indican a las autoridades de inmigración, el lugar exacto en el que una persona se ubica, las 24 horas del día. El grillete es asegurado al tobillo mediante correas de diversos materiales a la persona siendo monitoreada. Si las correas son cortadas, la persona es aprendida, e internada de inmediato a una de las muchas cárceles de inmigración que hay en EE. UU.

El Departamento de Seguridad Nacional está gastando anualmente miles de millones de dólares en estos aparatos y en otras tecnologías de rastreo.

Disculpe la repetición, estos inmigrantes no están ilegalmente en EE. UU. Son gente con algún tipo de permiso de estancia. Eso los distingue de los extranjeros ilegales, que se meten subrepticiamente al país o que permanecen aquí después de que sus visas se han vencido.

¿Por qué monitorear a gente que está tratando de legalizar su situación?

En realidad, no hay necesidad de monitorear a esta gente, porque es en el propio interés de esos extranjeros continuar en contacto con las autoridades migratorias. Sin embargo, y aquí está lo importante de esta información, cada uno de ellos representa para las compañías privadas que le rentan estos grilletes electrónicos al gobierno, un montón de dinero.

Los monitores electrónicos que ICE utiliza con los migrantes provienen de empresas privadas aliadas de los republicanos –

Todo esto es parte de su programa: Alternatives for Temporary Detention (ADT) “Alternativas de Detención temporal”. Si bien el costo exacto en tiempo real fluctúa según el número de personas monitoreadas y la tecnología específica utilizada, los datos disponibles proporcionan un estimado sólido del monto que estos inmigrantes le están redituando a compañías privadas. Muchas de estas compañías tienen un historial importante de donaciones a las campañas políticas de los dos partidos del congreso y especialmente a las campañas de Donald Trump.

Los programas de monitoreo del gobierno:

A finales de 2024, más de 179,000 personas estaban inscritas en los programas de monitoreo del gobierno. Todos estos programas son manejados y monitoreados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. que es parte de DHS, el Departamento de Seguridad Nacional. Nunca hasta ahora se les habían colocado estos grilletes.

El gobierno en Español, llama elegantemente a los grilletes, “Tobilleras con GPS”. Estos grilletes también existen para ser colocados en las muñecas y existe un monitoreo adicional usando nuevas aplicaciones para los teléfonos inteligentes.

El costo de este monitoreo varía según la tecnología:

Grilletes electrónicos con GPS: El costo diario de estos aparatos es de aproximadamente $2.75 dólares por persona.

VeriWatch, (grilletes electrónicos de pulsera): cuestan alrededor de $4,50 dólares también por día.

SmartLINK, que es una aplicación para teléfonos inteligentes, es menos intrusivo y cuesta aproximadamente $1.00 por día por persona.

VoiceID, que es un sistema de reporte telefónico con verificación de voz tiene el costo más bajo; aproximadamente $0.18 centavos de dólar al día.

Todo lo anterior resulta en un costo diario combinado de más de $318,500 dólares solo para estas cuatro tecnologías.

Anualmente, esto asciende a más de $73 millones. Pero hoy esta cifra se ha disparado:

Hoy, con lo agresivo de los planes del gobierno de Trump, esto se espera que se multiplique por 20, o incluso más.

El contratista principal de los servicios de monitoreo electrónico del gobierno y el Departamento de Seguridad Nacional DHS, es la corporación BI, Inc., que es a su vez, una subsidiaria de la empresa privada de prisiones The GEO Group BI, Inc.

Ambas obtuvieron recientemente una modificación de contrato que extiende sus servicios por cinco años más; a un costo inicial de $2.200 millones de dólares. Este contrato integral abarca no solo la tecnología de monitoreo electrónico, sino también los servicios de gestión de casos y supervisión.

Como ustedes ven claramente, el costo del monitoreo electrónico es considerable. La Casa Blanca lo presenta como una opción más rentable en comparación con la alternativa que sería la detención en las cárceles privadas, que le cuestan al gobierno alrededor de $252 dólares por persona al día.

El uso de grilletes electrónicos es muy controvertido:

Los críticos, incluyendo la Asociación Americana de Abogados de Inmigración y numerosas organizaciones de derechos humanos, critican enérgicamente estas prácticas les llaman, “Punitivas y Deshumanizantes. Describen los monitores como "jaulas digitales" o "encarcelamiento electrónico" que estigmatizan a las personas que no han sido condenadas por un delito, causando un malestar físico y angustia psicológica considerable. Otra vez, recuerde que estos inmigrantes no son delincuentes y que están en Estados Unidos con el consentimiento del gobierno y cumpliendo sus leyes migratorias.

En lugar de ser una verdadera "alternativa" que reduzca el número de personas detenidas, los críticos afirman que el programa ATD amplía la red de vigilancia gubernamental, sometiendo a más personas a una forma de custodia, no aprobada por ningún congreso, ni sancionada por ninguna ley.

El otro gran negocio, las Cárceles Privadas de Inmigración:

Geo Group, una importante empresa privada de prisiones ha donado millones de dólares a campañas políticas, la mayor parte de las cuales se destina a candidatos republicanos, incluyendo el comité de acción política “Make America Great Again”.

Geo Group también ha invertido más de un millón de dólares en actividades de cabildeo, centrándose en la aplicación de la ley migratoria y las alternativas a la detención.

Al menos dos de los principales funcionarios de inmigración sirviendo hoy con el presidente Donald Trump, han sido empleados de Geo Group.

Además, Tom Homan, quien se desempeña como el "zar fronterizo" de Trump, anteriormente recibía honorarios de consultoría de la división de Geo Group que supervisaba el monitoreo de inmigrantes.

Esta dependencia de empresas privadas y sus conexiones con el Partido Republicano han suscitado críticas sobre la privatización de la aplicación de las leyes de inmigración, y su influencia en las decisiones políticas del presidente.

Cuánto paga el gobierno de EE. UU. por encerrar a un indocumentado en las cárceles privadas:

Una diferencia importante ocurre con las cárceles de inmigración. A diferencia de los grilletes y otros mecanismos de monitoreo, las cárceles privadas de inmigración, si son para indocumentados. Gente que no tiene ningún tipo de procedimiento de legalización en Estados Unidos. Estos detenidos son a quienes el gobierno de Trump está ahora deteniendo en las calles y en muchos centros de trabajo.

Los informes más recientes de este mes de julio de 2025 citan documentos del ICE para el año fiscal 2023, que indican un costo diario promedio de encarcelamiento privado cuesta $187.48 dólares por adulto y más.

Estos costos, tome usted en cuenta son del 2023. Hoy, han aumentado considerablemente.

El Congreso asignó para el año fiscal 2024 aproximadamente $3.4 mil millones para financiar un promedio diario de 41,500 extranjeros presos.

Los centros de detención privados con fines de lucro operan bajo contratos con el ICE, con tarifas diarias negociadas y se espera que en el nuevo año fiscal 2025- 2026 el costo por inmigrante encerrado en estas cárceles privadas supere los $252.00 dólares diarios.

En el gobierno de Donald Trump hay una dependencia abrumadora de los “Centros Privados de Detención para Inmigrantes”:

El factor más importante es que el gobierno de EE. UU. depende de empresas penitenciarias privadas con fines de lucro para detener a inmigrantes.

Más del 90 % de los detenidos del ICE se encuentran en centros propiedad de/ o administrados por empresas privadas como CoreCivic y GEO Group.

Realidad Presupuestaria, camas financiadas, camas ocupadas:

El Congreso asignó fondos a ICE, Immigration and Customs Enforcement, el Servicio de Inmigración, no solo como presupuesto general, sino específicamente para un número obligatorio de "camas" de detención diaria.

Los presupuestos recientes han financiado entre 34.000 y 41, 500 camas al día. Pero en el año 2025 y 2026 este número de camas en Centros de Detención de Inmigrantes se estima que aumentará a más de 100 mil camas ocupadas por día.

En el nuevo presupuesto al que Trump llamó “Big Beautiful Bill” DHS, Department of Homeland Security, Departamento de Seguridad Nacional, recibió el mayor aumento presupuestal para "Operaciones de Custodia" en la historia de Estados Unidos. En total fueron más de $160 mil millones de dólares.

Dado que la gran mayoría de estas camas de prisión, se encuentran en centros privados, un aumento del presupuesto se traduce directamente en un mayor flujo de dinero de los contribuyentes hacia estas empresas privadas de inmigración. Lo que al gobierno le permite detener a más personas.

Es un círculo sin fin, entre más inmigrantes detenidos, mejor es el negocio de los donantes de las campañas republicanas. En varios casos estas empresas donan dinero también a las campañas demócratas, pero en una medida mucho menor.

Escenarios Futuros y Aumentos del Gasto en Vigilar y Encarcelar Inmigrantes:

La reforma fiscal del presidente Trump, “Big Beautiful Bill” aprobada este mes de julio del 2025, asignó potencialmente la capacidad de detención para más de 100.000 camas diarias en las cárceles privadas. Una expansión masiva tan drástica sería imposible sin una fuerte dependencia del sector privado, que cuenta con la infraestructura existente y la capacidad para ampliar rápidamente sus operaciones.

En conclusión, dado que el sistema de detención de inmigrantes de EE. UU. está funcionalmente privatizado, cualquier aumento significativo del presupuesto del DHS para operaciones de custodia conducirá inevitablemente a una mayor población de inmigrantes en cárceles con fines de lucro.

Hasta hoy el nivel de ocupación de las cárceles privadas es de más del 93%.

Por eso afirmamos que los amigos de Trump son los grandes beneficiarios del gran negocio de la inmigración ilegal.