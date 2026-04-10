La alta aprobación de Sheinbaum resiste al miedo

"La gente está feliz, por eso los números son los que son". Lo dijo ayer la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia matutina, al responder a quienes cuestionan su popularidad. Los números le dan la razón.

Diez encuestas nacionales e internacionales levantadas entre marzo y abril, con más de 14,000 entrevistas individuales, convergen en un rango estrecho de aprobación a su gestión como presidenta: De las Heras Demotecnia registra 74%; Enkoll, 71%; El Financiero, 70%. El promedio ponderado de Polls MX la sitúa en 72.0%. Cuando tantas metodologías distintas, aplicadas en el mismo bimestre, arrojan resultados tan similares, el dato deja de ser tendencia y se convierte en un hecho social consolidado.

La oposición insiste en que las encuestas están compradas por el gobierno, olvidando que firmas como El Financiero o Morning Consult responden a suscriptores internacionales que exigen datos reales. Para casas como De las Heras, el prestigio es su único activo; un error deliberado sería su suicidio comercial. Es matemáticamente improbable que 10 empresas distintas coordinen la misma mentira sin inconsistencias evidentes. La acusación de la "encuesta pagada" es estadísticamente insostenible.

¿Por qué confía la gente en Claudia Sheinbaum? Factométrica reporta que el 79.6% valora su honestidad. De las Heras, que el 74% la percibe como mujer de resultados. Mitofsky registra 70.4%, el nivel más alto del año en su serie; con una brecha que vale anotar: 7 de cada 10 aprueban a la presidenta. TResearch confirma que ser la primera presidenta genera una empatía específica: 79% de apoyo entre mujeres.

La disparidad de resultados se debe al tipo de encuesta. Los estudios sobre vivienda de De las Heras y Enkoll capturan mejor al México que no está en redes sociales. La telefónica de El Financiero, detecta con mayor agudeza el descontento urbano. LatAm Pulse, una encuesta en línea, anota 54.0%, porque sobrerrepresenta perfiles urbanos, educados y más críticos del gobierno.

Los encuestados identifican logros concretos: el "Plan México" para que los productos fabricados en el país tengan un 65% de contenido nacional, la expulsión de 55 criminales a Estados Unidos, la reducción del 50% del tráfico de fentanilo, el programa de vivienda y la estabilidad salarial.

TResearch muestra la aprobación por región: sureste 83%, noreste 78%, Bajío 66%. Morning Consult coloca a Sheinbaum en el top cinco mundial, la mujer gobernante mejor calificada del mundo.

Pero la popularidad no es un blindaje universal. El Financiero reporta que el 79% vive con miedo y el 77% reprueba la estrategia de seguridad y, de acuerdo con Mitofsky, sólo el 35% respalda su gestión en seguridad. La inflación preocupa a la clase media baja y la reforma judicial genera una percepción de riesgo para la inversión.

El que aprueba y el que reprueba su gestión en seguridad no son dos personas. Es la misma, pero confía en ella porque la percibe como honesta, cercana, capaz y mujer de resultados. Y vive con miedo. Ambas cosas a la vez, sin contradicción aparente. Eso, más que cualquier cifra, explica por qué su popularidad resiste.

La oposición podrá decir que la gente no está feliz, como aseguró ayer la presidenta, pero es indudable que sí está más que satisfecha con su gestión.

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