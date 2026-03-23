El AICM declaró desierta la licitación del sistema antidrones

La administración del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) declaró desierta (el viernes pasado) la licitación para adquirir un sistema antidrones que le ayude a reforzar la seguridad perimetral y del espacio aéreo inmediato de la terminal mediante la implementación de tecnologías avanzadas para la detección, identificación y neutralización de vehículos aéreos no tripulados.

El argumento fue que las empresas participantes “no cumplieron con la totalidad de los requisitos solicitados” en el proceso.

Como parte del proceso vinculado con los trabajos de preparación rumbo al Mundial de fútbol, se entregaron seis propuestas técnicas y económicas de firmas interesadas, las cuales iban de los 61.9 a los 248.3 millones de pesos, sin considerar IVA.

En el acta de fallo, con fecha de 20 de marzo, se precisó que la documentación entregada por Tecnologías de Información América (con un monto de 61.9 mdp), Red Services Solutions (68.3 mdp), Mer Group Integrated Telecom Solutions (77.9 mdp), Intercable (135.6 mdp), DAZ Sistema de Alarmas y Protección junto con Grupo de Seguridad Privada Pryse de México y ASDT Corporation (146 mdp) y Soluciones Tecnológicas & Protección Aeroespacial (248.3 mdp), no cubrieron los requisitos requeridos por el personal técnico del aeropuerto.