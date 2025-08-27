Ágora del Arte, en Haab Project

Hasta el 11 de septiembre, el coworking creativo Haab Project se convierte en sede de Ágora del Arte, una exposición colectiva impulsada por la plataforma independiente Triggeria bajo la curaduría de Vianey Chauvet, Nicole Almanza, Dessireé de la Fuente y Johana Durán quienes buscan dar visibilidad a artistas emergentes y consolidados mediante espacios alternativos de exhibición. La muestra reúne obras de fotografía, escultura, técnicas mixtas, collage digital y cianotipia, y se complementa con una agenda de cinco eventos culturales que fomentan el diálogo interdisciplinario y la conexión con el público.

“Tomamos el concepto de las ágoras griegas como inspiración: espacios públicos donde las personas se reunían a compartir ideas y construir comunidad. Queríamos que la exposición fuera un lugar de encuentro entre distintas voces, lenguajes visuales y trayectorias artísticas, y que se manifestara tanto en las obras como en la interacción entre los artistas, el público y el espacio”, explica Vianey Chauvet

La visión curatorial de Ágora del Arte se enfoca en mostrar la diversidad del arte contemporáneo nacional, articulando a los ocho artistas representados por Triggeria con otros creadores invitados, todos con propuestas y técnicas muy distintas.

Obra de Gustavo Arguello.Foto: Especial

Lejos de limitarse a un solo estilo, cada piso de Haab ofrece un universo creativo distinto, brindando al espectador una experiencia amplia y enriquecedora. La selección de los artistas se basó en la calidad de sus propuestas y en la intención de construir un panorama representativo de la escena actual.

“Algunos tienen contrato de representación con nosotros; a otros los descubrimos a través de redes sociales o espacios independientes. Estamos en una búsqueda constante dentro del circuito emergente”, comenta Nicole

El papel de Haab Project ha sido crucial. Como espacio con proyección internacional, Haab ofreció las condiciones ideales para materializar el proyecto, desde el apoyo logístico hasta la difusión en redes.

“Recibimos un gran respaldo de Abraham Ickowicz y su equipo. Su organización y apertura fueron clave para concretar la colaboración”, añade Dessireé

Más allá de la exposición visual, Ágora del Arte se expande hacia lo interdisciplinario a través de eventos culturales cuidadosamente diseñados: desde la inauguración oficial hasta conciertos, pasarelas, micrófono abierto, talleres y encuentros creativos. Cada actividad refuerza el espíritu de intercambio y comunidad que define al proyecto. Organizar una exposición colectiva de esta magnitud no estuvo exento de retos.

La coordinación entre distintos artistas, con tiempos y formas de trabajo diversos, implicó un esfuerzo significativo de comunicación y logística.

“Fue clave motivar a cada artista a involucrarse activamente, compartir el proyecto y convocar a sus comunidades”, señala Jivana

Sin embargo, el entusiasmo y compromiso de los equipos de Triggeria y Haab lograron que la colaboración fluyera con naturalidad. Uno de los momentos más significativos para la curadora fue la entrega de obras, convertida en una dinámica colaborativa.

“Asignamos bloques de horarios para que los artistas vinieran personalmente y participaran en el montaje. Fue una experiencia muy cercana y humana. Pudimos entrevistarlos, conocer sus procesos, documentar y generar vínculos entre ellos”, recuerda Vianey

El vínculo con el público ha sido otro eje fundamental del proyecto. A través de recorridos guiados durante los eventos y visitas más íntimas entre semana, el equipo de Triggeria ha fomentado un acercamiento directo entre los espectadores y las obras, generando conversaciones en torno al arte y su valor como experiencia y objeto de colección.

“Nuestra intención es dar a conocer el trabajo de los artistas y hacer entender a las personas la importancia de apoyar e invertir en ellos. Estas piezas pueden ser parte de una colección, un regalo especial, algo para el hogar o simplemente una vivencia para compartir”, concluye Jivana

Ágora del Arte no solo es una exposición: es una invitación a mirar, dialogar y formar parte activa de la escena artística contemporánea desde un lugar de encuentro, comunidad y creatividad.

Los artistas que participan son: Alfredo Graahl, Alejandra Gómez, Alina Ickowicz, Daniel Bahena, Giovanni Farías, Gustavo Argüello, H.G, Schiavon, Jampo, Juan Aurelio, Nicole Almanza, Nico Blanco, Octavio Coutiño, Pablo Oviedo, Sandro de Ponte, Tania Hurwitz y Vica.

Por su lado, Nicole Almanza, en cambio, las toma para sentir. Nacida en Celaya, Guanajuato, pero con el alma en movimiento, esta joven fotógrafa se describe como “de todos lados y de ninguno”.

Su mirada—guiada por la sensibilidad, la filosofía y la curiosidad—ha construido una obra íntima y poética, donde lo cotidiano se convierte en extraordinario y lo vulnerable en fuerza.

En su más reciente serie presentada en Ágora del Arte, Nicole exhibe cuatro piezas profundamente personales: Los Cuatro, Shine Babe, Permanecer y Hacia mí. Cada una captura un momento específico de su vida, marcado por la introspección, el cambio y el acto valiente de permitirse sentir.

“Los Cuatro y Shine Babe nacieron en un momento de paz dentro del caos. Estaba atravesando una etapa de transición, sintiéndome un poco perdida, pero en esos instantes todo desaparecía: solo existía el presente, el mar, las personas con las que compartía ese viaje y el amor que me dieron”, confiesa la artista

Para Nicole, la exposición representa una ruptura con su vida anterior y el comienzo de una nueva etapa.

“Al exponerlas, me estoy dando el permiso de habitar mi propia voz. Son una expresión de libertad y una invitación a contemplarnos y apreciarnos profundamente, sin filtros ni miedo”.

Su trabajo se resume en una frase que funciona casi como manifiesto: “Fotografiar, para mí, es una manera de honrar lo que pasa y lo que permanece”.

Ágora del Arte se presenta en Haab Project ubicado en Ámsterdam 255.

@haabproject @triggeria_