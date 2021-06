Ayer, con descalificaciones, presionó el Presidente Andrés Manuel López Obrador a los ministros de la Suprema Corte de Justicia por el tema del inconstitucional transitorio que amplía el mandato del presidente del supremo tribunal.

La presión no arrinconó al ministro Arturo Zaldívar, pero le da oportunidad para que, simultáneamente, atiende la indignación del Poder Judicial por la indebida injerencia presidencial y no estaría solo ante el enojo del Ejecutivo Federal.

El próximo lunes pone en marcha un proceso interno por el que los ministros de la Corte decidirán sobre el polémico transitorio. Y si, en julio o agosto lo rechazan, podrá decirle al Presidente aquello de “ni modo, amigo, nos ganaron”. Ah, el pasado.

Paradoja, los resultados blindaron al INE

Aunque muchos morenistas afilaban el domingo los cuchillos para pasar a degüello al Instituto Nacional Electoral con reformas que le cambiarían hasta el modo de andar, la inusual participación de los votantes y los resultados los pararon en seco.

Descalificar al INE no tendría credibilidad cuando, aunque perdieron en CDMX, los morenistas ganaron en 10 y quizá once de las gubernaturas en juego y, aunque no mantuvieron la mayoría calificada, si tienen la mayoría.

A pesar de la contenido ira por los malos resultados en CDMX, en Palacio calcularon que era mejor contar sus bendiciones y planear el futuro. Así que, por ahora, la gran participación ciudadana le ha ganado tiempo extra al INE. ¿Cuánto? Veremos.

Encinas: cambia la historia del “halconazo”

“Le hizo un favor a Luis, pero nunca le perdonará que haya atestiguado su humillación para conservar la candidatura”, le dijo el Presidente Díaz Ordaz al dirigente del PRI Alfonso Martínez Domínguez luego que recibió a Luis Echeverría en 1970.

La indignación militar por comentarios de Echeverría en campaña, casi le cuestan la candidatura. Díaz Ordaz tuvo razón. Echeverría no olvidó. En junio de 1971 reprimieron y mataron estudiantes. “Para investigar” tuvo que renunciar al Jefe del Departamento del Distrito Federal Alfonso Martínez Domínguez.

Los prejuicios ideológicos llevan al subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas a decir que el Jueves de Corpus fue por sistemática persecución de la juventud. No, don Alejandro, fue algo más prosaico, una venganza política por quien tenía el Poder. Nada más.

Notas en remolino

Cooperación en seguridad, migración y economía, afirma el canciller Ebrard fueron algunos de los tema abordados por el Presidente Andrés Manuel López Obrador con la vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris y claro en acuerdo de entendimiento migratorio por el que Estados Unidos dice estudiará con México los mecanismos para atender las causas… Callada, silenciosamente, el gobernador del Estado de México Alfredo del Mazo le propinó derrotas a Morena y logro sacudirse en el congreso estatal la mayoría morenista con que tuvo que lidiar. Baraja nueva… El presidente de Telmex Carlos Slim Domit dijo que la recuperación económica puede ser rápida y sólida, pues México tiene un sistema financiero muy sano… Parece exagerar la nota la titular del Trabajo Luisa María Alcalde al reducir de 90 a cinco días el plazo para que las empresas resuelvan toda anomalía detectada en las inspecciones laborales…