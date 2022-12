¿Y las iglesias hacia dónde?

En el juego político, los ganones han sido los evangélicos, que gozan de gran influencia en el presidente López Obrador...

La iglesia católica y el gobierno federal pasan por el momento más tenso en lo que va de la administración, a pesar de algunos acercamientos, hay diferencias en temas como la inseguridad, el combate a la pobreza, la democracia y la defensa de los derechos humanos.

Hace unas semanas, en una reunión con miembros de la Compañía de Jesús, el presidente López Obrador les habría reclamado que los jesuitas no lo apoyan, lo que provocó un desconcierto, se sabe que la mayoría lo votó en la elección de 2018, sin embargo, el asesinato de los sacerdotes Javier Campos y Joaquín Mora, en Cerocahui, en la región Tarahumara de Chihuahua, provocó malestar en la Orden, sobre todo por la falta de resultados en la investigación.

Las cosas no son diferentes con otras comunidades e instituciones católicas. Nada bien cayó el comentario de López Obrador en una mañanera, cuando criticó a las iglesias, “esas expresiones de que ya no nos alcanzan los abrazos, ¿qué quieren los sacerdotes, que resolvamos los problemas con violencia? ¿Vamos a desaparecer a todos? ¿Vamos a apostar a la guerra? ¿Por qué no actuaron con Calderón? ¿Por qué callaron cuando se ordenaron las masacres cuando se puso en práctica el mátalos en caliente? ¿Por qué esa hipocresía? Eso no se debe permitir a nadie y mucho menos a un religioso, sea pastor de una iglesia evangélica o sacerdote”.

Otra vez, la comunidad católica se quedó pasmada porque jamás fue complaciente con el presidente Calderón.

De manera creciente, la Conferencia del Episcopado Mexicano hace señalamientos contra la estrategia (de alguna manera hay que llamarla), contra el crimen organizado y recientemente por los ataques a la democracia, fue más que evidente la simpatía del clero con la marcha del pasado 13 de noviembre, además de la abierta defensa del INE, tanto de manera individual como colectiva.

La contención de prelados se ha venido rompiendo con las revelaciones de algunos de ellos que han enfrentado retenes de grupos criminales y la queja de sus feligreses

Eso por lo que toca a los católicos, porque otras expresiones como la Luz del Mundo, están lo suficientemente distraidos con lo que sucede con su líder Naason Joaquín, preso en California, acusado de abuso sexual y otros delitos, a pesar de que al interior de la agrupación han logrado mantener la idea de que es un juicio injusto, las evidencias lo siguen perjudicando, una de de sus secretarias acaba de dar trestimonio del abuso sexual del autollamado Apóstol de Cristo contra su hermana de nueve años. Como se recuerda, militantes del Partido Verde y el Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, estuvieron presentes en el Palacio de Bellas Artes en el 50 aniversario del dirigente de la Luz del Mundo, organización que ha sabido jugar muy bien sus cartas con los gobiernos de los lugares donde tienen congregaciones.

Y en el juego político, los ganones han sido los evangélicos, que gozan de gran influencia en el presidente López Obrador y aunque el PES perdió el registro, la corriente religiosa sigue contando con legisladores y funcionarios en el gobierno federal.

Es innegable la influencia de las iglesias en los ciudadanos, por eso vale la pena preguntarse ¿hacia dónde van a dirigir sus esfuerzos en los tiempos políticos por venir?

