Regresa a la Comisión de Hacienda en el Senado el tema de cobranza delegada a créditos de nómina vía las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes).

Pedro Haces es uno de los impulsores de esta propuesta, la cual se puede definir en la autorización para que las Sofomes cobren créditos vía nómina antes de que el salario del trabajador caiga a su cuenta bancaria.

El gran pero es que iría en contra de las actuales leyes financieras, y más aún, al no tener límite de otorgamiento de crédito a trabajadores, como es el caso de los bancos, el trabajador vería diluirse su quincena sin poder hacer nada.

No se debe olvidar que la tasa al crédito de nómina que ofrecen las Sofomes en muchos casos está dos o tres veces arriba de lo establecido para otras instituciones financieras.

Ahí no quedan las afectaciones con este tema que ronda con seriedad los pasillos legislativos.

Las irregularidades y fraudes que se han cometido vía algunas Sofomes, estarían más latentes.

Cabe recordar el tema del Fobaproba de profesores, donde 20 Sofomes se vieron involucradas al otorgar créditos a trabajadores cuando ellos creían que eran recursos provenientes del sindicato. En la época de la maestra.

Un caso más reciente y que ya es investigado por las autoridades norteamericanas, es el de Crédito Real, al mando de Ángel Francisco Romanos Berrondo, dado que solicitaron apoyo de fondos estadounidenses al emitir deuda para préstamos y no informaron, ni con qué garantías prestaron a Interjet cuando ésta se encontraba ya en quiebra. Así el tema que seguro dará mucho de qué hablar.

SIN SALIDA FICREA. Aunque parece que puede reabrirse el caso de Ficrea, dado que Estados Unidos acaba de deportar al ex dueño, Rafael Antonio Olvera, la realidad es que las posibilidades para los ahorradores que vieron diluirse sus recursos, y que después de cinco años han recuperado un 20 o 30% de esos ahorros, no son nada alentadoras, dado que el delito de lavado de dinero no se ha comprobado. Aunque el panorama en beneficio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador podría ser diferente, el delito por evasión fiscal sí está en firme.

De ahí que en los procesos que se llevarían a cabo, ahora en territorio nacional, se vislumbra una ventana, a favor de quién, eso es lo que no se tiene claro, como tampoco el tiempo en que podrían definirse.

Pero sí es seguro que los abogados que han llevado el caso Ficrea en favor de los ahorradores volverán a verlo. Aquí la gran pregunta es cuánta voluntad política se tendrá.

Otro tema que ya causa sospechas de corrupción, son las irregularidades que se están detectando en el servicio del agua en el Estado de México, en específico en:

FUGA EN TLALNEPANTLA. Vaya bomba de tiempo que deberá resolver el actual presidente municipal de Tlalnepantla, Marco Antonio Rodríguez Hurtado. Se tienen cuantificados 20,000 medidores de agua en mal estado. Pero también es cosa de darse una vuelta por las oficinas de la Comisión del agua de ese municipio, y las famosas irregularidades de “la vuelta al medidor” son una constante, principalmente entre personas de la tercera edad.

Es una constante que llegan recibos por suministro de agua que oscilan en 3,000 pesos, cuando el consumo fue de entre los 400 y 500 pesos. Y ni hablar de las multas por malas prácticas, en su mayoría no realizadas por los usuarios.

Bastan varias preguntas para saber que el tema estalló en la administración de Raciel Pérez Cruz. Tiempo en que debió haberse realizado un mantenimiento y atendido el tema, pero no se hizo nada. Sabemos que la actual administración atenderá en breve el tema con una campaña masiva para darle solución de fondo y no sólo de forma. Ojalá que así sea. Seguiremos el tema de cerca.