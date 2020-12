Ayer, en la mañanera, el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no dejará de hacer campaña contra sus adversarios. No importa si eso implica romper las reglas electorales de no intromisión del Ejecutivo en las elecciones.

Hace más de un año, paciente, fijó en la mente de sus feligreses la idea de que el Presidente no ataca, sólo se defiende y que el Jefe del Estado es igual a cualquiera de nosotros, los ciudadanos de a pie.

Como percepción es realidad, las reconvenciones al Presidente por violar la ley en tiempo de elecciones, los suyos las verán como injusta represión a su libertad de expresión. Si decide cumplir la ley, dirá: me callaron. Lo dicho, ganar ganar.

Cartucheras al cañón, a consolidar

Ayer, con los ajustes en su equipo, el Ejecutivo Federal inició lo que considera es la consolidación de la transformación a la cual se comprometió su gobierno, aunque en estricto rigor falte mucho por hacer.

Cambios estratégicos. Graciela Márquez Colín de Economía al Inegi le dará pronto el control del más incómodo de los organismos autónomos, incómodo porque su credibilidad hoy supera a la del Ejecutivo.

Con otros nombramientos, los cuales, salvo el de Puertos, se privilegia la honestidad, pero también, así como por decreto declararon el fin de la corrupción, por decreto crearán la percepción de que ya se consolidó el cambio de régimen.

Covid 19 y la letal “responsabilidad”

Para angustia de la Jefa de Gobierno de CDMX Claudia Sheinbaum, esta mañana el Gobierno Federal, ooootra vez, aunque aconsejó no celebrar, apeló a la “responsabilidad” de la población y a su libertad de decidir.

El pudor federal a medidas coercitivas, no necesariamente dictatoriales, como algunos se empeñan en afirmar, parece privilegiar la imagen por encima de las urgencias sanitarias.

Lamentablemente, un vistazo a las calles basta para constatar que la “responsabilidad” es un ideal, que en realidad es la “libertad para decidir” puede tener como saldo más contagios de Covid de los necesarios. Y más muertes.

Notas en remolino

El dirigente nacional del Partido Oficial, de Morena, Mario Delgado, se verá obligado a manosear las encuestas que decidirán las 15 candidaturas a gobernador, si quiere respetar la paridad de género, pues se registró un número abrumadoramente mayor de candidatos que de candidatas... Ya dio línea el Presidente López Obrador para que las Cámaras saquen avante la iniciativa de ley que reforma las Afore. En outsourcing no ha decidido, pero puede llegar la orden y en el Congreso dar un albazo a los empresarios, pues su lenguaje no varía... Especialistas en temas financieros subrayan que a la Tesorería de la Federación irá María Elvira Concheiro, de quien dicen es marxista, lo cual no es necesariamente relevante, pero si que su especialidad profesional sea la sociología. ¿En serio?... Cuenta Alfonso Romo que Ernesto Zedillo le dijo: “dígale a Fox que en esta silla hay calambres cada quince segundos”. Pareciera que la alianza opositora con fuerzas locales y regionales le dio al inquilino de Palacio Nacional uno de esos calambres...