Palomita para KLM

La mayoría de las empresas comenzaron a presentar sus resultados del año pasado y resulta, por lo menos sorprendente, que la mayoría tuvo números positivos a pesar del entorno económico mundial.

En esta ocasión es la aerolínea KLM, que comanda Pieter Elbers, que fue reconocida en el 2016 como la más segura y puntual de Europa, año en el que transportó a más de 30.4 millones de pasajeros, un aumento de 6.4% en relación con el 2015.

La aerolínea dispuso 14 nuevos destinos a su red, lo que significa 7.8% de crecimiento sólo en las rutas europeas, en las que trasladó a 20 millones de clientes por primera vez en su historia.

La línea aérea mencionó que ante dicho escenario el factor de ocupación también creció ligeramente, 0.8 puntos porcentuales en comparación con el año previo.

Adicional a este crecimiento, durante la primera semana de este año, la organización alemana JACDEC (Centro de Evaluación de Datos de Accidentes de Aviones, por su sigla en inglés) nombró a KLM la aerolínea más segura de Europa, además de estar ranqueada en el quinto lugar a nivel mundial. Pues una palomita para KLM. ¡Bien!

Hace su lucha

A pesar de que son mínimos los dientes que tiene la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), a cargo de Mario Di Costanzo, hacen su lucha para que los usuarios sientan que los apoyan.

Según datos de la institución, a inicio de año se elevó el número de personas que acudieron a pedirle ayuda para presentar una queja contra instituciones financieras.

El organismo precisó que el pasado 9 de enero reinició sus labores de atención y a nivel nacional se realizaron 6,736 acciones de defensa, lo que significó un incremento de 37% con respecto a lo realizado en el año anterior, lo que significó 1,802 acciones más.

La Condusef precisó que 34 subdelegaciones registraron incrementos en el número de atenciones, entre las que destacan Jalisco, Hidalgo, Estado de México y Metropolitana Central.

Estas acciones de defensa implicaron atender en un solo día a más de 6,000 personas, orientándolas y asesorándolas en cuestiones relacionadas con el funcionamiento de los productos y servicios financieros y en su caso, gestionándoles su reclamación en contra de alguna Institución Financiera. No se puede negar que, a final de cuentas, la Condusef hace su lucha.

Porsche quema neumáticos

Pues la realidad en el mundo parece indicar que hay dos opciones: o vivimos engañados por la incertidumbre económica y financiera o son algunos los que se llevan la ganancia de tanta incertidumbre global.

Resulta que Porsche AG, el fabricante alemán de autos deportivos, que comanda Oliver Blume, reportó un crecimiento en sus ventas mundiales de 6% durante el 2016, en relación con el año anterior, al colocar 237,778 vehículos nuevos en las calles.

Según el reporte de la compañía, los principales impulsores del crecimiento fueron Europa que creció 5% con 78,975 unidades; Estados Unidos con 54,280 vehículos con un avance de 5%; China con 65,246 unidades vendidas, es decir, un alza de 12% con respecto al año anterior.

La automotriz refirió que entregó 12,848 unidades del modelo 718 Boxster, lo que equivale a 9% más que en el 2015, mientras que el Porsche 911 continuó con un total de 32,409 unidades entregadas, lo que significa que las ventas del 911 volvieron a crecer, pero en esta ocasión en 2% con respecto al año anterior.

Las próximas semanas presentarán en Estados Unidos y China la segunda generación del completamente nuevo Panamera y la versión del Panamera Sport Turismo tendrá su estreno mundial en marzo en el Salón del Automóvil de Ginebra.

Con lo bien que marcha todo en el país, al menos para unos pocos, sería bueno preguntarse: ¿cuántos de esos súper autos estarán en manos de políticos a los que nadie y nada se les cree, pero que tienen los bolsillos llenos?

Poco prevenidos

Sin lugar a dudas, vivir en México es sui géneris. Aunque no todo vaya bien, el mexicano no previene. Ya sea enfermedad, retiro, ahorro. Nada. Si no cree que sea así, basta observar la afore de cada connacional.

Y es que aunque 58% de los mexicanos admite padecer la cuesta de enero, 80% afirmó que aprovechará las rebajas de la temporada, para lo cual desembolsarán en promedio 2,518 pesos. Así lo reveló un sondeo sobre la cuesta de enero y rebajas 2017, realizada por la aplicación Ofertia a 763 usuarios, en el cual más de 43% mencionó que el principal producto que esperan adquirir es ropa y complementos.

Para ello, 45% contempla destinar de 3,500 pesos para arriba, mientras que alrededor de 13% desembolsará 2,000 pesos y 11% 1,000 pesos, no obstante aseguraron que aprovecharán las segundas rebajas.

En cuanto al comercio al cual acudirán, más de la mitad de los encuestados reveló que lo hará en tiendas departamentales, seguido de tiendas locales y en última opción recurrirán a las compras por Internet.

En tanto, para recortar algunos gastos este mes, la mayoría saldrá a divertirse menos y estará más en casa, pues casi 43% indicó que sacrificará el gasto en ocio, seguido por la alimentación y en menor escala los cuidados de belleza.