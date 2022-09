Una Utopía desde Escalerillas, Chimalhuacán

Siente mi corazón, mamá: siento que se me sale, le dijo Citlali a Lourdes, presionando para salir corriendo a la inauguración del centro comunitario de Utopía AC en la colonia Escalerillas, en Chimalhuacán. Citlali tiene 4 años y con Utopía practica futbol y box, aprende computación y no se pierde la clase de manualidades.

¿Están contentos? ¿Están contentos?, grita Yair Ruiz Cruz a las personas en esa inauguración. ¡Síííí! ¡Mucho!, responde la concurrencia visiblemente emocionada.

Ruiz Cruz estuvo a punto de soltar la lágrima. No es para menos. Utopía —la asociación civil de la que es coordinador general— alcanzó un sueño: contar con un espacio físico, protegido de los cambios intempestivos del clima en esta ladera vecina al basurero de Chimalhuacán, en el Estado de México, y en la que viven unas 6,000 personas.

Utopía tiene 9 años en la zona ofreciendo una opción de aprendizaje a una comunidad sin oferta de servicios públicos ni equipamiento. Atiende a 467 niños. Cuando todo cerró en la pandemia, fue la única opción para los vecinos de Escalerillas, la última frontera de la aplastante mancha urbana capitalina y la vida sin urbanización. Le ayudó mucho a Citlali, porque no iba a la escuela, dijo Lourdes, su mamá, de 40 años.

Brenda (26 años), María de la Luz (40), Monse (31) y Lourdes (40), mamás de niñas y niños que acuden al centro comunitario de Utopía AC en la colonia Escalerillas, en Chimalhuacán. Foto del 1 de septiembre de 2022. Foto EE: JSG

Utopía comenzó debajo de un árbol, muy cerca de donde ahora grita Ruiz Cruz en la calle Tulipanes, a cinco minutos de la secundaria México Prehispánico. Sólo hay una calle pavimentada. Las fachadas no tienen recubrimientos ni aplanados. Una pequeña milpa se confunde con el matorral silvestre.

Las familias conocen a Utopía como La Fundación o La Escuelita por las actividades gratuitas que ofrece para acompañar el aprendizaje de niñas y niños, con clases de matemáticas, español, habilidades digitales, futbol y box. Al aire libre no me daba confianza, porque no podía quedarme a cuidar a Citlali para que no se apartara del árbol, dijo Lourdes. Ahora es distinto.

Utopía AC también es un espacio de diversión y esparcimiento. El nuevo centro comunitario cuenta con ludoteca, sala de juegos, libros y sala para ver películas.

Inauguración del centro comunitario de Utopía AC en la colonia Escalerillas, en Chimalhuacán, el 1 de septiembre de 2022.Inauguración del centro comunitario de Utopía AC en la colonia Escalerillas, en Chimalhuacán, el 1 de septiembre de 2022. Foto EE: JSG

Encontré a Norma en la esquina de la sala. Casi cumple 15. Inició hace dos semanas la preparatoria, a 40 minutos de distancia. El viernes anterior disfrutó doble programación: la película de Buzz, el astronauta de la saga Toy Story, “y una de zombis”.

Norma nunca ha ido al cine. No me he animado a pedirle a mi papá, un jardinero que trabaja en la zona de Toreo Cuatro Caminos, en la Ciudad de México, a tres horas en transporte público desde aquí. Cuando llueve regresa más tarde, porque en Santa Marta se inunda bien feo, dice Norma sobre el vendaval que suele afectar la calzada Ignacio Zaragoza, en el oriente de la Ciudad de México, y Los Reyes La Paz, el municipio que hay que cruzar para llegar a casa de Norma.

La construcción del centro comunitario la patrocinó Fundación Grupo Andrade, vinculada a la distribuidora de autos mexicana. La inauguración fue el 1 de septiembre. Andrade es una estrella en la constelación de organizaciones que apoyan a Utopía, desde la Redim (Red por los Derechos de la Infancia en México), el Fondo Mundial para la Niñez, FIFA Foundation, Fundación Royal Holiday y —a punto de firmar— la Fundación Jorge Vergara, del fallecido dueño de las Chivas.

Queremos que los niños conozcan el Estadio Akron en Guadalajara, dice Jesús Villalobos, presidente de Utopía AC. Va a ser una odisea, pero vale la pena por los niños, secunda Rafael Bravo, nadador de fondo y contador de la agencia de auditoría y consultoría RSM México. Bravo colabora con Utopía dando charlas a la chamacada de Escalerillas.

La Universidad La Salle también es parte del esfuerzo y ha becado a 11 mujeres y 1 hombre para estudiar bachillerato y licenciatura.

Llegamos aquí hace 9 años. No venimos a regalarles nada, venimos a trabajar con ustedes para alcanzar sus sueños, para transformar las cosas, para construir sus propias historias y crear un mundo diferente, dice Ruiz Cruz. Las emociones me rebasan. Como a Citlali.