En las últimas dos semanas, el Congreso de Estados Unidos ha llevado a cabo un exhaustivo proceso de audiencias públicas para determinar la posibilidad de un juicio de destitución (impeachment) contra Trump. Han testificado muchos funcionarios de niveles altos. Los largos testimonios de la semana pasada arrojaron un caudal de información y evidencia que todavía tiene que ser digerida y valorada. Entre éstas, han surgido datos duros interesantes, a destacar:

1. El caso de Ucrania ilustra que Trump utilizó el poder presidencial para buscar una ventaja política personal para dañar a un oponente electoral.

2. Donald Trump transgredió las leyes electorales de su país al presionar al presidente ucraniano Zelensky para inmiscuirlo en asuntos domésticos: la llamada entre ellos del 25 de julio es la evidencia, en la que estuvieron presentes el coronel Vindman y Jennifer Williams, asesora de Pence.

3. Muestra también que el presidente de Estados Unidos utilizó la relación bilateral para extraer de Zelensky una declaración pública sobre una investigación de la empresa ucraniana de energía Burisma y de Joe Biden.

4. También es contundente que Trump condicionó la ayuda militar (los famosos javelins) a Ucrania, en tanto Zelensky no hiciera esa declaración pública. Asimismo, supeditó a ello la invitación de Zelensky a la Casa Blanca. Un hecho decisivo es la llamada telefónica del embajador ante la Unión Europea, Sondland, con Trump al día siguiente del telefonema entre los dos presidentes, donde el diplomático Holmes escucha que Trump pregunta si Zelensky hará esa declaración, a lo que Sondland responde que éste hará cualquier cosa que se le pida.

5. Trump envió a Rudolph Giuliani a operar en Ucrania cuando no tiene cargo público; él es su abogado personal. Violó así los canales formales de la diplomacia del Departamento de Estado. Giuliani ha jugado un papel central, poderoso y proactivo. Ha menoscabado los conductos institucionales de la política exterior hacia Ucrania al ostentarse públicamente de que él es el canal directo con Trump.

6. Es más, Sondland añadió que muchos diplomáticos tenían conocimiento del papel de Giuliani, incluido el secretario Pompeo y el Jefe del staff, Mulvaney. En sus palabras, “everyone was in the loop”.

Hasta ahora, concluir con estos testimonios de que Trump está totalmente implicado podría ser engañoso. La mayoría de los declarantes está en una línea delgada sobre qué era lo que realmente sabían y qué pueden probar, y lo que es aparente y una suposición de otros. Ésa es una de las apuestas de los republicanos.

El dato duro que emerge de este proceso es que Trump incurrió en varias formas de corrupción y abuso de poder. Pero si bien muchos republicanos aceptan lo anterior, creen que ello no tiene suficiente peso para determinar el juicio de destitución. Ya veremos.

