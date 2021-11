En el colmo de la paradoja, el reciente anuncio de topar las comisiones de las Afores a 0.57% desde 0.80% derivará en un golpe fuerte para la industria y, está en duda, que los trabajadores se beneficien de la notable y abrupta reducción.

El nuevo tope a las comisiones y su falta de gradualidad no considera la verdadera situación de la industria de las Afores.

Uno de sus riesgos es que algunas de estas empresas, opten por salir del mercado.

Y otro, es que los trabajadores en lugar de beneficiarse resulten perjudicados en la rentabilidad de sus inversiones. Ese es el pronóstico de varios especialistas que trabajan en la industria y que prefieren mantener el anonimato por razones obvias. Con el tope de 0.57% la disminución de las comisiones para las Afores más vulnerables, será de ¡34.5%!

La rentabilidad de las Afores que ya venía a la baja, se reducirá súbitamente. Las más pequeñas dejarán de ser rentables y se verán en franca desventaja frente a sus competidores más grandes. De acuerdo con cálculos preliminares la disminución de las comisiones con el tope a 0.57% llevará a una reducción abrupta de los ingresos de las Afores de 17.7% en 2022; 20.4%, en términos reales, considerando, la previsión de inflación más reciente de Banco de México.

Rentabilidad a la baja

A pesar del elevado crecimiento en años recientes de los recursos del SAR, que alcanzan ya los 5 billones de pesos, durante 2021 los ingresos de las Afores, en términos reales, han registrado una disminución.

Según datos de la Consar, en septiembre de este 2021, el crecimiento acumulado promedio de los recursos administrados por las Afore fue de 18.6% con relación a los primeros nueve meses del año pasado.

Sin embargo, en enero-septiembre de 2021 los ingresos de las Afores han aumentado poco: a una tasa de 3.5% anual, en comparación con años anteriores, como resultado de la significativa disminución de comisiones que se ha logrado durante el actual gobierno.

Las comisiones promedio de las diez Afores bajaron de 1.01 a 0.808% de los recursos administrados, lo que significa una reducción de 20%. Este logro tan significativo, fue posible sin que se estableciera un tope a las comisiones de las Afore. En consecuencia, en el periodo enero-septiembre de 2021, las Afores han registrado disminuciones de sus utilidades brutas y utilidades netas de 0.4 y 11.4%, respectivamente, en comparación con las obtenidas el año anterior.

Pequeñas, destino incierto

Las Afores de menor tamaño registrarán pérdidas absolutas; se sentarán sin hacer nada y se dedicarán a cobrar comisiones por varios años hasta que se acumulen mayores saldos administrados. Algunas incluso optarán por salir del mercado. Probablemente se registren casos de fusiones de empresas, con la consecuente mayor concentración del mercado.

El golpe será tremendo para todas las Afores y en particular para las de menor tamaño.

Hay que recordar que por Ley, el único ingreso que pueden tener las Afore son las comisiones sobre saldos que cobran por la gestión e inversión de los ahorros de los trabajadores.

Las Afores más vulnerables son aquellas que administran menos activos y cuentas y que, por tanto, tienen los costos medios unitarios más altos porque aún no han logrado aprovechar las economías de escala en la misma medida que las de mayor tamaño. Consecuentemente, no puede descartarse el riesgo de que algunas de ellas abandonen el negocio. Y, en caso de que opten por permanecer en la industria no tendrán otra opción que buscar economías que afecten el servicio al cliente o la calidad de sus áreas especializadas de inversión.

El objetivo del gobierno mexicano, específicamente de la Consar, encabezada por Iván Pliego, de beneficiar a los trabajadores, con la radical reducción de las comisiones que cobran las Afores a los trabajadores por la administración e inversión de sus recursos pareciera una buena noticia. Sin embargo, tiene sus riesgos, en particular para los rendimientos de los trabajadores.

Ojalá que las buenas intenciones gubernamentales, por falta de planeación, no se conviertan en un dolor de cabeza para las Afores y para los trabajadores.Al tiempo.