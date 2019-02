El Programa Nacional de los Pueblos Indígenas 2018-2024 (PNPI) define a los pueblos indígenas como los descendientes de “los primeros pobladores del territorio nacional. Su historia se remonta al poblamiento de nuestro continente y al surgimiento de la civilización mesoamericana hace aproximadamente 4,000 años y a las culturas de Aridoamérica”.

El PNPI anota que en nuestro país existen “68 pueblos indígenas; 7.4 millones de hablantes de lengua indígena, que representan 6.5% de los habitantes mayores de tres años del país; 12 millones de personas viven en hogares indígenas, que representan 10.6% de la población nacional; 25.7 millones de personas se autoadscriben como indígenas, lo que representa 21.5% de la población nacional; Existen 64,172 localidades con población indígena”.

El programa señala que pese a la gran riqueza de sus culturas y formas de organización social, la gran potencialidad de sus tierras, territorios y recursos naturales, los pueblos indígenas viven en condiciones de gran pobreza, marginación y discriminación en todos los ámbitos de la vida cotidiana. La negación, la exclusión, el abandono, el racismo, en suma, el colonialismo interno explican esta lacerante situación

La miseria en que viven estas casi 26 millones de personas debe avergonzarnos a los demás mexicanos que los hemos discriminado desde siempre pese a que desde niños se nos enseñó que la nación mexicana es el resultado de la fusión de dos sangres y dos culturas: la india o indígena con la española o europea.

Aparentemente, son muchos mexicanos que no aceptan que son producto de la fusión de las dos sangres y se avergüenzan de sus ancestros indios. Tanto, que la palabra indio tiene una connotación despectiva, prefiriéndose el uso de indígena, como si ésta significara otra cosa.

De acuerdo con la Encuesta Nacional Sobre Discriminación (ENADIS) 2017, 65% de las personas asegura que los derechos de los indios se respetan poco o nada; 36% de los hombres y 33% de las mujeres afirman que la pobreza de los indígenas se debe a su cultura; 40.3% de los indios encuestados declaró haber sido discriminado en los últimos cinco años sólo por ser indio; 75.6% de las personas estuvieron de acuerdo con la frase: “Las personas indígenas son poco valoradas por la mayoría de la gente”.

El más reciente caso de racismo surgió desde el momento en que Yalitza Aparicio, joven oaxaqueña hija de padre mixteco y madre triqui fue nominada a recibir el Oscar a la mejor actriz por su desempeño en la multipremiada película Roma, de Alfonso Cuarón. Que la maestra de 25 años de edad fuera candidata a recibir la presea no agradó a muchos, incluidos varios actores mexicanos. Hasta ahora de ella han dicho que no sabe actuar, que no se sabe vestir ni maquillar, que no es bonita y quien sabe cuántas cosas más. Racismo puro sin adulteración alguna.

Al momento de escribir esta columna desconozco si ganó anoche el Oscar. Ojalá sí porque es una gran actriz, de acuerdo con los miembros de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos, que sí saben de estos asuntos. Haya ganado o no, Yalitza es una mujer de la cual debemos estar orgullosos todos los mexicanos, seamos indios o no.

