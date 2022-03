Ahora que la inflación ha centrado la atención de todos en la oferta de la economía, ignorada durante mucho tiempo, la pregunta es cuál es la mejor manera de apoyar el crecimiento, la eficiencia y la innovación de base amplia. La respuesta no es necesariamente la desregulación, pero la necesidad de una regulación más inteligente es cada vez más evidente, incluso para los progresistas.

STANFORD – El regreso de la inflación es una ducha fría económica. Los gobiernos ya no pueden esperar resolver los problemas arrojándoles dinero. La política económica ahora debe centrar su atención en la oferta y su primo, la eficiencia económica.

El problema es más profundo que las entregas de bienes retrasadas y el valor de un año de fuertes aumentos de precios. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta el año 2000, el PIB per cápita real (ajustado a la inflación) de EU creció 2.3 % anual, de 14,171 dólares a 44,177 dólares (en dólares del 2012). Los estadounidenses se volvieron más saludables, vivieron más, redujeron la pobreza y pagaron por un medio ambiente mucho más limpio y una amplia gama de programas sociales. Pero desde el 2000, esa tasa de crecimiento de la posguerra se ha reducido casi a la mitad, al 1.4% anual. Y es peor en Canadá y Europa, donde muchos países no han crecido en absoluto desde 2010 en términos per cápita.

Nada importa más para el florecimiento humano que el crecimiento económico a largo plazo. Entonces, ninguna tendencia económica es más preocupante que el crecimiento cayendo a la mitad, especialmente para el bienestar de los menos afortunados.

El estallido de la inflación resuelve un largo debate. El crecimiento esclerótico no es el resultado del “estancamiento secular” del lado de la demanda, que solo se puede solucionar con un estímulo fiscal y monetario masivo. El crecimiento esclerótico es un problema de suministro. Necesitamos políticas para aumentar la capacidad productiva de la economía, ya sea directamente o reduciendo costos.

¿Cómo? Lo más simple e importante que pueden hacer los gobiernos es quitarse de enmedio. Las regulaciones bizantinas y las autoridades reguladoras caprichosas obstaculizan el negocio. No necesitamos una desregulación irreflexiva, sino una regulación más inteligente que sea simple, efectiva, que evite los desincentivos y las consecuencias no deseadas, y que no esté distorsionada para proteger los negocios actuales y apuntalar los imperios regulatorios. Eso significa agregar cláusulas de caducidad a las regulaciones, reevaluar periódicamente las medidas existentes e instituir un derecho de apelación externa.

Estados Unidos necesita infraestructura. El problema no es el dinero. El problema es que construir cualquier cosa en Estados Unidos se ha vuelto casi imposible, debido a la maraña de regulaciones y demandas que detendrán o aumentarán los costos de cualquier proyecto.

Comience por derogar la Ley Jones, una ley de 1920 que requiere que todos los envíos dentro del estado utilicen costosos buques de la marina mercante de EU (en la práctica, es la “Ley de envío por camión”). Derogar las leyes Davis-Bacon y otras leyes relacionadas, que aumentan deliberadamente los costos de construcción de carreteras. Reformar la Ley de Política Ambiental Nacional, que permite a las personas demandar para detener y retrasar proyectos por motivos ambientales engañosos. Reformar la Comisión Reguladora Nuclear. No se ha construido una nueva planta nuclear desde que se fundó la NRC en 1975.

El proteccionismo reduce la oferta. Los aranceles y las restricciones comerciales encarecen los productos y privan a otros países de los dólares que necesitan para comprarle a Estados Unidos. Sin embargo, la administración Biden ha mantenido restricciones de larga data e incluso los aranceles de la administración Trump. También duplicó el arancel sobre la madera importada en noviembre pasado, justo cuando los costos de construcción se disparaban.

Los altos costos de vivienda en zonas de Estados Unidos con buenos empleos crean barreras a las oportunidades y obligan a las personas a realizar largos viajes al trabajo que contribuyen a la congestión y las emisiones. La causa es clara: restricciones en el uso del suelo y códigos de zonificación y construcción que hacen que sea imposible o costoso construir y construir densamente. Los controles de alquiler ayudan a los inquilinos de hoy a expensas de los propietarios de hoy, pero también niegan oportunidades a los recién llegados, especialmente a los pobres, y arruinan las viviendas de alquiler.

Las escuelas públicas fallidas de Estados Unidos son otra barrera para la oportunidad y la capacidad productiva. Nuevamente, el dinero no es el problema: a nivel nacional, las escuelas K-12 pasan un promedio de 13,000 dólares por estudiante. Las escuelas públicas tristes de Nueva York gastan 28,000 dólares. El problema son los sindicatos de docentes y las burocracias educativas politizadas, que ahora están ocupadas simplificando los planes de estudios. Una solución que pone a los estudiantes primero da más opciones educativas y de competencia.

Muchos estadounidenses no están trabajando ni buscan trabajo. No es por falta de trabajo. Los empleadores están rogando a la gente que trabaje. El problema es que muchas personas pierden un dólar o más de beneficios por cada dólar adicional que ganan. Los desincentivos se suman a través de programas como cupones de alimentos, subsidios de vivienda, subsidios de seguro de salud, subsidios educativos, pagos por discapacidad y más. Reformar los programas de derechos para limitar el desincentivo general a quizás 50 centavos en el dólar ayudaría.

Las leyes y regulaciones laborales están llenas de desincentivos. Las regulaciones detalladas cubren las horas de trabajo, la programación, los beneficios obligatorios y más. Los requisitos de licencia ocupacional, los sindicatos, las cargas de cumplimiento regulatorio y los impuestos de nómina e ingresos aumentan el costo del empleo.

Estados Unidos necesita a los trabajadores. El país necesita conductores de camiones, proveedores de cuidado infantil, maestros, enfermeras y trabajadores de la construcción. Necesita emprendedores. Necesita a los contribuyentes para financiar un estado de bienestar en quiebra. Todos estos trabajadores están parados en las fronteras. La reforma migratoria que aumenta los migrantes económicos es una política de suministro principal. “Crear trabajos” con políticas como el nuevo acuerdo verde ahora es un costo, no un beneficio, ya que esos trabajadores deben dejar de hacer algo más.

Para elevar los ingresos con una distorsión económica mínima, los impuestos deben presentar tasas marginales bajas, una base amplia, simplicidad y previsibilidad. El sistema de Estados Unidos es la antítesis de esta descripción.

La atención médica y los seguros en EU son un oligopolio creado por el gobierno. Las reformas orientadas al mercado pueden reducir los costos y mejorar el rendimiento. Estados Unidos ya no puede lanzar más dinero al problema.

Por desgracia, salir del camino es una terrible política. La regulación económica se desempeña en gran medida para proteger la circunscripción a expensas de la constitución, y se produce a expensas de la eficiencia económica. Las políticas de suministro no vienen con palabras de relojes simples y emocionalmente atractivas como “estímulos”. Requieren reformas dolorosas a miles de mercados y regulaciones diferentes, una gran limpieza de la vida económica. Y los políticos prosperan al ofrecer nuevas ideas y nuevos programas, no prometiendo reformas difíciles o usando términos de moda como “lado de la oferta”, “mercado libre” o, el cielo.

Pero hay esperanza. Los progresistas, en particular, están notando el problema. Impulsado por un movimiento “Yimby” (“Sí en mi patio trasero”), incluso California está comenzando a descifrar las restricciones de zonificación que prohíben la construcción de viviendas y el precio a los pobres fuera de las áreas con oportunidad económica. El gobierno de Obama era temprano para criticar la licencia y la zonificación ocupacionales. Los escritores progresivos, como Ezra Klein, Derek Thompson, y Matthew Yglesias, están descifrando las restricciones de la oferta al crecimiento. Si quieren llamarlo “el progresismo del suministro”, una “agenda de progreso”, o una “agenda de abundancia”.

Por ahora, la “estrategia integral” de la Administración de Biden se centrará en “Economía del lado de la oferta moderna”, es simplemente una resolución de su factura “infraestructura” llena de despilfarro y con una mala concepción del estado de bienestar. No obstante, al hacerlo, reconocen el problema. Ellos, o sus sucesores, pueden seguir con estrategias efectivas.

JohnH. Cochrane

Es miembro principal en la institución Hoover.

Jon Hartley

Es un estudiante de Economía de PhD en la Universidad de Stanford y miembro de la investigación en la Fundación para la investigación sobre la igualdad de oportunidades.