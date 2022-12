Tesla y Musk en Nuevo León: en espera de los detalles y las letras chiquitas

¿Cuánto invertirá Tesla en Nuevo León? ¿Cuántos empleos generará? ¿Cuáles son los planes de Elon Musk para su gigafactory en México? ¿Qué ofreció el Gobierno de Nuevo León para superar a otros competidores, entre ellos Ontario, en Canadá? .

Las incógnitas empezarán a despejarse, quizá, esta misma semana cuando se produzca el anuncio oficial. Lo que tenemos, hasta ahora, son trascendidos. Se sabe que Tesla estaba buscando una sede para su quinta planta de fabricación de automóviles en el mundo y que esta instalación industrial requerirá una inversión gigantesca. En un principio ésta superará los 1,000 millones de dólares, pero podría llegar hasta 10,000 millones de dólares en los próximos años.

En principio, estamos ante una gran noticia para Nuevo León y para México. La primera gran inversión dedicada 100% a la producción de autos eléctricos, en un país que es una potencia manufacturera y exportadora en vehículos de combustión interna.

En caso de concretarse, México se pondrá en el mapa de la industria automotriz del futuro y asociará nuestra marca país con una de las marcas más valiosas del mundo.

Tesla tiene un valor de capitalización de 470,000 millones de dólares y 99,000 empleados en el mundo. Los festejos parecen justificados y todo indica que es un logro compartido del Gobierno de Nuevo León y la Cancillería. En la competencia por captar esta inversión "derrotaron" a Canadá, Corea del Sur y algunas ciudades de Estados Unidos.

Las celebraciones deben dejar un espacio para la cautela y la lectura cuidadosa de los términos en que se producirá la inversión. No debemos perder de vista que el CEO de Tesla, Elon Musk es un mago de la autopromoción y que uno de sus talentos consiste en negociar condiciones muy generosas para sus proyectos. Saber qué puso en la mesa Nuevo León para conseguir la inversión es muy importante. Recordemos que la captación de la planta de Kia en Pesquería, durante el sexenio de Rodrigo Medina generó un pequeño/gran escándalo, entre otras cosas por el otorgamiento de estímulos no fueron transparentados.

¿Cuántos empleos y cuánta derrama económica generará esta inversión de Tesla? En esta habilidad de promoción de Musk se habla del proyecto, de la quinta fábrica de automóviles de Tesla como de una gigafactory. El uso de este neologismo implica algo excepcional y quizá lo sea, pero falta conocer más detalles. ¿Estamos hablando de algo que será más grande que VW en Puebla, Ford en Hermosillo o Nissan en Aguascalientes? Quizá no, pero aquí tenemos el factor Musk. Su capacidad de convertir una decisión corporativa en algo parecido a un show de televisión, con glamour y publicidad gratis incluida. Bienvenidas las nuevas inversiones, pero no hay que perder de vista que México no es un desierto industrial. Tiene un mapa de grandes inversiones automotrices, consolidados a lo largo de más de nueve décadas y reforzado después de la entrada en vigor del TLCAN. Hay cerca de 1 millón de empleos vinculados a esta industria, una docena de estados que tienen como locomotoras de su economía las fábricas de automóviles o autopartes.

¿Qué podemos esperar de este gran proyecto de Elon Musk en México? El anuncio se dará en un contexto cargado de información y noticias. A favor, tiene la decisión del Gobierno de Estados Unidos de impulsar la transición vehicular hacia la movilidad eléctrica y la inclusión de México dentro del mapa de las regiones que pueden recibir parte de los estímulos multimillonarios del Gobierno.

En contra, tenemos la acumulación de dudas que se han generado sobre el estilo de gestión de Musk, a raíz de la compra de Twitter. Hace un año se le consideraba un genio, una especie de Rey Midas del Silicon Valley. En 2022, su empresa ha perdido más de 60% de valor de mercado, casi 700,000 millones de dólares y algunos inversionistas clave se cuestionan si Musk es Doctor Jekill o Mister Hyde, el CEO que requiere Tesla para enfrentar una competencia creciente y un entorno macro económico de altas tasas de interés y magro crecimiento económico.

Ojalá que en este proyecto predominen las cosas buenas de Musk, Tesla y la industria automotriz. Sería genial para México y para Nuevo León. El tiempo dirá y ayudará a despejar las incógnitas.

