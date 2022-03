Mientras el Partido Comunista y su órgano asesor se reúnen en Beijing este mes, se ha mencionado poco o nada la guerra de Ucrania, un silencio que es aún más ensordecedor dado el sentido profundamente arraigado de China de su lugar único en la historia. Con sus descaradas aspiraciones de gran poder, la China moderna bien puede estar en un momento decisivo.

NEW HAVEN – Con la guerra en Ucrania, las “Dos Sesiones” anuales de China transmiten la imagen de un país en negación. Mientras el Partido Comunista y su órgano asesor se reúnen en Beijing este mes, se ha hecho poca o ninguna mención de una perturbación sísmica en el orden mundial, una omisión que es aún más flagrante en vista del sentido profundamente arraigado de China de su lugar único. en Historia. Con sus descaradas aspiraciones de gran poder, la China moderna bien puede estar en un momento decisivo.

Dos documentos, el acuerdo de cooperación conjunto chino-ruso, firmado el 4 de febrero en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing, y el Informe de trabajo, presentado el 5 de marzo por el primer ministro chino Li Keqiang a la Asamblea Popular Nacional, resumen la desconexión de China. La amplia declaración sobre la cooperación chino-rusa habló de una “amistad entre los dos Estados [que] no tiene límites”. Presentó una descripción casi sin aliento de los intereses comunes, así como los compromisos para abordar el cambio climático, la salud global, la cooperación económica, la política comercial y las ambiciones regionales y geoestratégicas. Occidente fue advertido de que se enfrentaba a una poderosa combinación como nuevo adversario en Oriente.

Sin embargo, apenas 29 días después, todo seguía como de costumbre para Li, quien presentó lo que ahora es la prescripción estándar china anual para el desarrollo y la prosperidad. Una lista familiar de reformas hizo hincapié en los compromisos continuos de China con la reducción de la pobreza, la creación de empleo, la digitalización, la protección del medio ambiente, el cumplimiento de los desafíos demográficos, la prevención de enfermedades y una amplia gama de cuestiones económicas y financieras. Sí, hubo un ajuste ampliamente notado en el pronóstico económico, con un objetivo de crecimiento para 2022 de “alrededor del 5.5%” que, aunque débil para los estándares chinos, en realidad fue un poco más fuerte de lo esperado, y algunos indicios de probable apoyo político fiscal, monetario. y las autoridades reguladoras. Pero este informe de trabajo se destacó por decir lo menos posible sobre un mundo en crisis.

Sin embargo, China no puede tener las dos cosas. No hay forma de que pueda mantener el rumbo, como sugiere Li, mientras se adhiere al acuerdo de asociación con Rusia anunciado por Xi Jinping y Vladimir Putin. Muchos creían que Rusia y China se habían unido para diseñar una gran estrategia para una nueva Guerra Fría. Lo llamé el gambito de triangulación de China: unirse a Rusia para acorralar a Estados Unidos, tal como el acercamiento chino-estadounidense hace 50 años acorraló con éxito a la antigua Unión Soviética. Estados Unidos, el arquitecto de esa triangulación anterior, ahora estaba siendo triangulado.

Sin embargo, en el lapso de menos de un mes, la horrible guerra de Putin contra Ucrania ha cambiado este concepto. Si China sigue comprometida con su nueva asociación con Rusia, se enfrenta a la culpabilidad por asociación. Así como Rusia ha estado aislada por las draconianas sanciones occidentales que podrían devastar su economía durante décadas, el mismo destino le espera a China si profundiza su nueva asociación. Este resultado, por supuesto, está completamente en desacuerdo con los objetivos de desarrollo de China que acaba de enunciar Li. Pero es un riesgo muy real si China mantiene un apoyo ilimitado a Rusia, incluso atenuando el impacto de las sanciones occidentales, como implica una lectura literal del acuerdo del 4 de febrero.

El liderazgo chino parece sentir este dilema insostenible. Después de que la invasión de Ucrania por parte de Rusia se encontrara con un silencio inusual del Comité Permanente del Politburó, los siete principales líderes del Partido, China ha subrayado desde entonces su tradicional principio alternativo de respeto por la soberanía nacional. En la Conferencia de Seguridad de Múnich el mes pasado, el ministro de Relaciones Exteriores Wang Yi enfatizó este punto, junto con la insistencia de larga data de China en la no intervención en los asuntos internos de otros estados, un argumento que afecta directamente a Taiwán.

Pero, en el Congreso Nacional del Pueblo, el 7 de marzo, Wang se mantuvo firme e insistió en que “China y Rusia… avanzarán constantemente en nuestra asociación estratégica integral”. Es como si Putin supiera muy bien cuando fue a Beijing a principios de febrero que le estaba tendiendo una trampa a China.

Xi ahora enfrenta una decisión crítica. Tiene la mayor influencia de cualquier líder mundial para negociar un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania. Para hacer eso, necesita enviar un fuerte mensaje a Putin de que la brutal invasión de Rusia cruza la línea roja de principios de China sobre soberanía territorial. Eso significa que deberá registrar una fuerte objeción a los esfuerzos de Putin por reescribir la historia posterior a la Guerra Fría y resucitar a la Rusia imperial. Para negociar el fin del devastador conflicto que desató Putin, Xi deberá volver a poner sobre la mesa su compromiso de asociación del 4 de febrero como moneda de cambio decisiva. Las perspectivas de Rusia son, en el mejor de los casos, sombrías; sin China, no tiene nada en absoluto. China tiene la carta de triunfo en la supervivencia final de la Rusia de Putin.

El propio lugar de Xi en la historia también puede estar en juego. A finales de este año, el 20º Congreso del Partido se reunirá en Beijing. El tema principal de la agenda no es un secreto: el nombramiento de Xi para un tercer mandato de cinco años sin precedentes como secretario general del Partido. Los observadores de China, incluyéndome a mí, han supuesto durante mucho tiempo que nada se interpondría en el camino de este resultado bien telegrafiado. Pero la historia, y los acontecimientos actuales que la conforman, tienen la extraña habilidad de cambiar el cálculo del liderazgo en cualquier país. Eso es cierto no solo en democracias como Estados Unidos, sino también en autocracias como Rusia y China.

La opción para Xi es clara: puede mantener el rumbo establecido por su acuerdo del 4 de febrero con Rusia y quedar contaminado para siempre con las sanciones, el aislamiento y las insoportables presiones económicas y financieras que conlleva esa postura. O puede negociar la paz que salvará al mundo y consolidará el estatus de China como una gran potencia dirigida por un gran estadista.

Como arquitecto del “sueño chino” y lo que él cree que es el rejuvenecimiento aún mayor de una gran nación, Xi no tiene otra opción. Mi apuesta es que Xi hará lo impensable: desactivar la amenaza de Rusia, antes de que sea demasiado tarde.El autor

Stephen S. Roach, miembro de la facultad de la Universidad de Yale y ex presidente de Morgan Stanley Asia, es el autor de Unbalanced: The Codependency of America and China y su próximo libro se titula Conflicto accidental.

