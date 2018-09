Los retos están de moda. Cada vez es más común que se hagan virales distintos retos en redes sociales, algunos por ser divertidos, atrevidos, peligrosos o con alguna causa social. El ser humano es imitador por naturaleza y le gusta ser parte de una moda o tendencia y cada vez más se sabe de retos positivos enfocados al ejercicio o a la alimentación, pero poco se ha visto o escuchado sobre retos financieros. Aquí, algunas propuestas divertidas y sus beneficios:

1.- Zero Dollar Challenge, o reto cero gastos, consiste en que un día al mes y durante un año, no se firme nada con la tarjeta de crédito, ni se abra la cartera. El objetivo es saber preparar los gastos desde días antes, organizarse con la gasolina, comprar comida, o llevar el café al trabajo hecho desde casa. Este reto mostrará qué tan bueno se es para planear. Si normalmente se gasta en algo que ni siquiera se puede recordar, quiere decir que algunos gastos no son indispensables. .

Si se busca ahorrar sin darse cuenta, se recomienda el Reto por semana, con el que se puede elegir una cantidad a ahorrar semanalmente e irlo disminuyendo hasta cumplir un año. La mayoría de los retos empiezan con pequeñas cantidades y van incrementando conforme se acerca la meta y esto lo hace más difícil de cumplir. Con este reto, por ejemplo, si se decide comenzar con 520 pesos, podrá ir disminuyendo por 10 pesos cada semana y al final se podrá tener más de 13,000 pesos.

2.- Reto Guadalupe-Reyes, conocido por otras cuestiones referentes a las fiestas que se realizan en México del 12 de diciembre al 6 de enero; sin embargo, se podría aplicar para el ahorro, sobre todo porque se acercan las fiestas de Navidad, fin de año y día de Reyes, las cuales normalmente implican muchos gastos. ¿Por qué no por cada peso que se gasta se ahorra un porcentaje? Así, al final de la temporada, quedará dinero para cubrir algún imprevisto que pueda surgir.

3.- Si ya se tiene definido uno o varios propósitos para ahorrar, se puede utilizar el Reto de Apartados. Aquí se hace un apartado por cada una de las metas y mensualmente se separará un porcentaje y sólo se va a poder utilizar ese dinero para la meta propuesta. Por ejemplo, si se tiene un apartado para el enganche de un auto, no se podrá tomar ese dinero para algún viaje que surja en el momento. También se puede hacer un apartado para invertir en un fondo y ahorrar la cantidad con la que se quiera comenzar a invertir. Este reto es una excelente estrategia para no desbalancear otros gastos y aprender a realizar un presupuesto para alcanzar las metas.

4.- El último es el Reto con monedas. Éste consiste en ahorrar únicamente monedas de 10 pesos. Cada moneda de dicha denominación que se reciba no se podrá gastar y se guardará en una alcancía o envase de refresco. En promedio, a una botella de 2.5 litros le caben 10,000 pesos.

Estos retos pueden ser más divertidos si se involucra a los amigos o a la familia. Se puede compartir una meta para realizar un viaje o asistir a un concierto. Ponerse retos para ahorrar es muy divertido, y si además se utiliza la tecnología, en la red se pueden encontrar aplicaciones o páginas con herramientas que podrán hacer más sencillo el ahorro y cumplir con los objetivos.

La autora es Product Owner Scrum Inversiones de BBVA Bancomer.

[email protected]