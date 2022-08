Los hechos de fraude y corrupción que envuelven a la empresa paraestatal Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) conllevan muchas incógnitas que deben responderse. La historia viene desde enero y febrero del 2021 cuando en pleno pico de pandemia Birmex adquirió medicamentos, incluidos sedantes y anestésicos como propofol y otros opioides, a precios desorbitantes.

El sobreprecio de 8 a 10 veces por encima del costo normal podría justificarse considerando que la compra se hizo en pleno pico de pandemia cuando no se conseguían esos medicamentos para atender a los pacientes de Covid en los hospitales públicos. Pero resulta que dichos fármacos adquiridos por Birmex no terminaron de llegar a los hospitales pues de hecho a la fecha siguen almacenados.

Es decir, por un lado, Birmex se excedió pagando sobreprecios y, por otro, no logró colocarlos, de modo que la institución asumió doble pérdida: por la compra a precios elevados y por quedarse con activos valiosos paralizados por año y medio.

Conforme la información obtenida, el fraude donde nos dicen que al menos hay 6 empresas proveedoras metidas, implica un quebranto contra el Erario cercano a los 2,400 millones de pesos, que podría disminuir a unos 1,900 o 1,800 millones si es que logran rescatar unos 500 millones de pesos; ello, en función del producto inventariado que la actual administración de Birmex encabezada por el general Jens Pedro Lohmann Iturburu logre vender en los siguientes meses.

La versión de Pedro Zenteno, que era titular de Birmex cuando se cometieron los hechos -ahora director general del ISSSTE- es que él no estaba enterado de todo lo que hacía el autor del fraude y falsificación, su director de administración y finanzas en Birmex, Raul García; de hecho se lo llevó al ISSSTE nombrándolo titular de Súper ISSSTE. Apenas lo despidió hace un mes, pero ahora a Zenteno le toca explicar no sólo cómo fue omiso ante tanta irregularidad durante su mandato en Birmex, sino porqué le dio tanta libertad y atribuciones a un director administrativo al grado de no sólo permitirle estar comprando medicamentos a manga ancha -sin que fuera su responsabilidad- sino estar falsificando sesiones de pago, haciendo pagos dobles y otras linduras.

Las sospechas en la 4T sobre Birmex empezaron desde fines del 2021 cuando Zenteno se fue al ISSSTE, y conforme empezaron a averiguar y jalar el hilo fueron ubicando la gran magnitud del quebranto y la pérdida millonaria para el organismo paraestatal, que ahora será rescatado con los impuestos que pagamos los mexicanos.

Hoy resulta que, contra todo lo que se haya dicho en las últimas semanas, las investigaciones están dilucidando que no es cierto que Birmex haya importado directo de Lituania ni que el producto venía de España ni de Estonia, como se ha mencionado, sino que fue vendido por una empresa exproveedora del ISSSTE con sede en Guadalajara, Jalisco, cuyo dueño es un español que presta servicios integrales desde hace años al Gobierno mexicano.

De las investigaciones también hay evidencias de que el mismo Raul García falsificó sesiones de derechos de cobro de una empresa a otra para dársela a empresas mexicanas que se prestaron para servir de pantalla. Peor aún, se ha descubierto que ciertos lotes de medicamentos pagados por Birmex a una compañía mexicana, en realidad eran donaciones del Gobierno de España, para lo cual utilizaron el nombre de una paraestatal española. Adicionalmente, hay documentos que comprueban que Birmex hizo pagos de medicamentos pero éstos no aparecen por ningún lado.

Todas esas acciones forman una lista de delitos flagrantes, sin embargo aún no se conoce que Birmex haya presentado alguna denuncia ante la Fiscalía General, lo cual no es buen indicio porque, de ser cierto, significaría que hay negociaciones por debajo de la mesa con los defraudadores contra el Erario, y eso es muy preocupante porque de ser así no nos enteraríamos realmente de lo que sucedió.

AstraZeneca con números inmejorables

La farmacéutica anglosueca AstraZeneca anda en los cuernos de la luna viviendo una etapa inmejorable; no sólo fue ampliamente aplaudido en el Congreso Americano de Oncología ASCO hace unas semanas su innovador tratamiento Enhertu para cáncer de mama avanzado, sino que reportó un incremento de 48% en sus ingresos totales del primer semestre. Y ello en parte a la óptima perspectiva que trae su medicamento anticovid Evusheld, un tratamiento que protege a las personas que no responden a las vacunas. Evusheld ya lleva vendidos 445 millones de dólares (mdd), muy cerca de los 455 mdd que la compañía ingresó por la vacuna anticovid desarrollada con la Universidad de Oxford.

UNOPS, ya al día en pagos a sus proveedores

Nos comentan que la UNOPS finalmente dio por terminados los problemas de pago de meses anteriores a las empresas proveedoras de medicamentos, material de curación y otros insumos para el sector salud. Ello fue gracias a una enmienda hecha al convenio entre UNOPS e Insabi con la cual se eliminaron algunos nudos que condicionaban el pago a las entregas hasta la última milla. Se entiende que ahora ya se facilitó y agilizó el proceso de cobro de modo que ya no hay quejas de las farmacéuticas. O al menos si las llega a haber, éstas se resuelven en las reuniones que cada mes hay entre UNOPS y las asociaciones de la industria proveedora.

SS no reporta los casos de viruela símica

En México cómo que no quiere dársele importancia a la viruela del mono; en toda la semana pasada la Secretaría de Salud no dio ningún reporte sobre el aumento de casos, pero los médicos hablan de que se extiende en las ciudades. Tan sólo en Jalisco se reportaron 5 nuevos casos confirmados. Se espera hoy lunes algún anuncio al respecto. Ojalá informen sobre negociaciones formales para la compra de vacunas, porque la demanda va a la alza y mientras más tardemos menos conseguiremos o las terminaremos comprando a altos precios... Mientras tanto en Brazil se reportó una muerte relacionada con virus símica y en España dos.