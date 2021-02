El día de mañana, los diputados federales discutiremos en el pleno de San Lázaro el dictamen sobre la iniciativa enviada por el presidente López Obrador para reformar la Ley de la Industria Eléctrica. Como lo he mencionado en varias ocasiones, la aprobación de este dictamen no sólo contravendrá los principios de competencia económica establecidos en nuestra Constitución, sino que sentará un precedente sumamente peligroso para las inversiones y para la ya endeble economía de nuestro país, al atentar contra la certidumbre jurídica y el Estado de Derecho.

Todo parece indicar que el debate que tendremos mañana no va a estar a la altura que nos demanda la ciudadanía. Morena y sus aliados carecen de los elementos técnicos para defender su postura, y sólo invocan elementos ideológicos que nos regresan a la visión del México de hace 30 años. Además, están completamente cerrados a escuchar las opiniones de los expertos que participaron en el Parlamento Abierto y que en consenso advirtieron que esta reforma causaría pérdidas multimillonarias para el erario y para los ciudadanos.

A guisa de ejemplo, quisiera mencionarles que durante la sesión de la Comisión de Energía donde se aprobó este dictamen, distintos diputados de la coalición mayoritaria insistían que esta reforma no perjudicaría el medio ambiente pues, en sus palabras, “dos camiones contaminan más que la planta termoeléctrica de Tula”. Esto es una vil mentira. Según un estudio de la UAM, los altos niveles de contaminación emitidos por esta planta son responsables de un gran número de muertes prematuras en el estado de Hidalgo; a nivel nacional, 1 de cada 8 muertes de esta naturaleza son gracias a la contaminación de estas generadoras basadas en el uso de combustóleo y carbón, según datos del Instituto Nacional de la Salud Pública.

Me queda muy claro la irresponsabilidad del Gobierno a un tema tan importante. En el dictamen aprobado tampoco se tomaron en cuenta las consideraciones que la Cofece hizo a través de un oficio dirigido a la mesa directiva. El órgano autónomo en materia de competencia económica no sólo advirtió los riesgos gravísimos que traería esta iniciativa, como la traducción en tarifas más altas y la violación de los principios competencia y libre concurrencia en la generación y suministro de energía eléctrica que devolverían el monopolio a la CFE en un mercado que estaba totalmente liberalizado, sino que también nos exhortó a NO APROBAR ESTA REFORMA.

Los diputados federales del PRI consideramos que esta opinión debe estar contemplada en el dictamen que discutiremos el martes en el pleno, especialmente después de que Morena se dio la tarea de sabotear su incorporación a través de la opinión que elaboró la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad sobre la iniciativa y que decidieron no discutir. Por tanto, sometimos una moción de voto particular que contiene los elementos advertidos por la Cofece y los expertos en Parlamento Abierto que tendrá que ser publicada junto con el dictamen correspondiente, lo que dará aún más elementos ante una posible acción de inconstitucionalidad.

El presidente López Obrador quiere convencernos de que esta iniciativa preferente abonará a la mal llamada “soberanía energética”, pero la realidad es que con esta reforma pierde México, no sólo el gobierno, sino todos los ciudadanos quienes terminaremos pagando los platos rotos de una propuesta ideológica que sólo destruye y empobrece.

@PerezSoraya