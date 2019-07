Es una paradoja, pero la diputada de Morena Tatiana Clouthier se dispone a presentar en el Senado una iniciativa para que desaparezca la figura de senador plurinominal. Paradoja, porque ella es plurinominal.

Recordemos que la razón de restituir el Senado la propuso don Benito Juárez para que fuera la representación de la República Federal, para que en esa Cámara fuera paritaria la representación de todos los Estados de la Unión.

Lo cierto que la creación de las senadurías plurinominales quitó al Senado la representación igualitaria para la Federación. Quitar los plurinominales se la restituye y se cumple el propósito histórico de la Cámara Alta.

No se trata de fortalecer instituciones

En una entrevista conjunta, el consejero presidente del INE Lorenzo Córdova y el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos Luis Raúl González Pérez dijeron que en el contexto actual es necesario fortalecer la institucionalidad.

Tienes razón, pues ambos organismos autónomos nacieron para fortalecer el entramado institucional de la República y el equilibrio entre Poderes. Lamentablemente la mayoría morenista en el Congreso ha lanzado dura ofensiva en su contra.

Como en Palacio desconfían de loa organismos autónomos, los legisladores morenistas buscan desmantelar ese entramado. Debiéramos preocuparnos, pues como advierte Juan Bustillos, la democracia también se puede perder a punta de votos.

Deja vú, el acuerdo en Palacio con IP

Hace ya 82 años que se fundó la Comisión Federal de Electricidad. Y hace 59 que Adolfo López Mateos anunció la "mexicanización" de las compañías que desde el porfiriato producían electricidad en México.

López Mateos logró que México adquiriera en los mercados internacionales de valores la mayoría de las acciones en las empresas extranjeras productoras de electricidad, las cuales, amparadas por sus gobiernos, no dejaban de presionar al gobierno.

Esto vino a la memoria porque ayer, en Palacio Nacional, estuvieron con el Presidente los directivos del CCE y acordaron un diálogo para resolver el diferendo entre la CFE y las empresas que construyeron ductos de gas.

Notas en remolino

Difícil defender al ex director de Pemex Emilio Lozoya, pero uno debe congratularse que el Estado de Derecho aún funciona. Al menos funcionó para impedir que la casa confiscada al exfuncionario sea enajenada por el gobierno federal. Al menos hasta que se le declare de las acusaciones de fraude... Ahora resulta que, a pesar de los pesares, la alcaldesa de Iztapalapa Clara Brugada dice que no hay condiciones aún para que empiece a operar la Guardia Nacional en esa demarcación. Vaya, vaya... A pesar de los discursos, ya se anuncia que la Secretaría de Economía prepara ampliar el cupo de autorización de importación de pollo, para paliar los efectos del alza del precio... La verdad es que en la República no hay muchas fábricas para medie el consumo de electricidad. Quizá porque una sola empresa, la CFE, da servicio a casi todos los consumidores de la República. Luego, ¿cómo quiere la COFECE que haya más fábricas de medidores?... Como en los viejos tiempos. Ayer, en el Zócalo, inspectores del gobierno de CDMX retiraron a todos los vendedores, hasta a los vendedores de artesanías. Sólo se quedaron los que vendían souvenirs de AMLO o de Morena. Faltaba más... Los albañiles de Nuevo León tendrán que convertirse en fifís y cocinar sus comidas diarias en hornos de microondas o comerlas frías, porque la ley prohíbe encender sus fogatas, razón de que la contaminación asfixie a todos los habitantes de la entidad. Bueno al menos eso dice el gobierno de allá...