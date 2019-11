Es tiempo de profundizar y sortear los obstáculos que se pueden presentar en nuestro camino

Después de tener claras nuestras metas financieras, hacer un plan para alcanzarlas y tomar el control de nuestro dinero a través de un plan de gastos, es tiempo de profundizar y sortear los obstáculos que se pueden presentar en nuestro camino:

4. Elimina tus deudas. Las deudas son, sin duda, el mayor obstáculo que enfrentan las personas para alcanzar sus metas financieras. Por ello, eliminarlas es sin duda una prioridad.

Esto se logra a través de un plan para reducir deudas, que nos ayuda a pagarlas más rápidamente. Básicamente, a la vez que uno hace los pagos mínimos a todas (para mantenernos al corriente), ponemos todo el dinero extra que podemos hacia una en particular. Una vez que la hemos pagado, ponemos todo ese dinero hacia la segunda y así sucesivamente, hasta terminar.

El chiste es seguir un orden. Podemos empezar atacando primero la deuda más cara (CAT o tasa de interés mayor) o bien la que tenga un saldo menor, para salir rápido de ella. Esto nos permite ver el progreso de forma más palpable y nos motiva.

5. Invierte de manera inteligente. La mayoría de la gente no sabe cómo invertir su dinero, pero eso no debe ser un impedimento. Hay muchísimas herramientas que nos ayudan y que lo hacen simple.

Uno debe tener muy claro una cosa: no se trata de ganar más, sino de llegar a nuestros objetivos. Eso no significa que no debamos buscar rendimiento, sino que primero debemos tener muy claro nuestro horizonte de inversión, y nuestra tolerancia al riesgo.

Si tenemos metas de corto plazo, como un fondo para emergencias, podemos buscar instrumentos conservadores, con alta liquidez y que además paguen rendimientos similares a la inflación, que nos permitan conservar el poder adquisitivo de ese dinero. En Cetes Directo tenemos acceso, desde 100 pesos, a estos instrumentos emitidos y respaldados por el gobierno federal. Además de tener un fondo de inversión de liquidez diario que paga rendimientos similares, porque tiene un costo de administración muy bajo.

Si nos vamos a más largo plazo, como el retiro, una opción ideal y sencilla es hacer ahorro voluntario en una afore. A través de ella tenemos un portafolio diversificado, bien regulado, de largo plazo y que históricamente ha ofrecido muy buenos rendimientos (hay épocas de minusvalías, otras de plusvalías, porque así se comportan los mercados financieros).

Desde luego, hay otras opciones. Si además de ahorrar para nuestro retiro necesitamos proteger nuestra capacidad de generar ingresos, un seguro diseñado para tal efecto puede complementar muy bien la estrategia.

6. Protege a tu familia y lo que estás construyendo. Siempre insisto en este espacio que la protección del patrimonio es un pilar esencial en nuestras finanzas personales. Eso implica también proteger nuestro activo más importante: nuestra capacidad de generar ingresos, lo cual se logra a través de un seguro de vida.

He visto muchísimos casos de gente que pierde todo su patrimonio por una enfermedad o accidente grave que requiere atención médica de alta especialidad. Muchas personas pierden su hogar todos los años por un terremoto o un huracán. Por alguna razón la gente se olvida de lo importante que es esto.

Yo tuve un caso muy cercano de alguien que falleció de manera violenta. No tenía seguro de vida y por lo tanto, de un día para otro, la familia perdió buena parte de su sostén económico. Tampoco dejó testamento, lo cual obligó a un largo juicio de sucesión.

Nos ha costado mucho trabajo y sudor lograr lo que hoy tenemos. ¿Estamos dispuestos a perderlo todo en caso de que algo pase? Yo creo que no. Busquemos entonces un buen asesor profesional de seguros que nos ayude a detectar nuestras necesidades y a encontrar la manera más eficiente de protegerlas.

