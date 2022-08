Seguridad, más importante que el T-MEC

Dijo el embajador de Estados Unidos Kenneth Salazar que la seguridad es más importante que el T-MEC en la relación bilateral, porque la inseguridad enfría a los inversionistas.

Mientras en el Salón Tesorería se afirmó se perseverará en el “abrazos, no balazos”, el representante de Washington ante el Gobierno de México advirtió que los acuerdos bilaterales de seguridad son buenos, pero requieren de resultados.

La respuesta a “si no tenemos resultados en seguridad, todo sigue temblando” quizá la tenga Salazar el 16 de septiembre, cuando el Presidente López Obrador ofreció dejar clara su posición en la relación comercial con Estados Unidos.

Palacio: “si quieren la silla, fórmense”

Durante los años del partido hegemónico del siglo pasado el apogeo del poder de un Presidente duraba hasta la designación del candidato del candidato del Partido Oficial, pues el día del desatape ese poder empezaba a declinar.

Hoy, aunque, como antes, el Presidente Andrés Manuel López Obrador designará al candidato o candidata presidencial, Morena no tiene un aparato partidista sólido como el que tenía el PRI hegemónico del siglo pasado.

Morena es nada sin la figura de su fundador, por eso después del destape, el poder presidencial seguirá intacto y podría mantenerse hasta después de octubre del 24. Como Plutarco Elías Calles, el Presidente les dirá: “Si quieren la silla presidencial, fórmense”.

2006, otros datos sobre Elba Esther

Parafraseando al clásico con aquello de “tengo otros datos”, quien esto escribe, sin la cultura y preparación de historiador sólo relata esos otros datos sobre el rol de la profesora Elba Esther Gordillo en la elección de 2006, tan presente en Palacio Nacional.

Después de que el candidato presidencial por el PRI, Roberto Madrazo, se negó a cumplir el compromiso hecho por la profesora de apoyar el IVA generalizado, aquel “copeteado” de Vicente Fox, la líder sindical saboteó la campaña del PRI.

El “otro dato” es que, contrario a la palaciega leyenda, la operación política de la profesora Gordillo fue para derrotar y humillar a Roberto Madrazo en la elección presidencial, nada que ver con el candidato López Obrador. El margen de 236 mil votos es historia para otro día.

NOTAS EN REMOLINO

Sólo los malquerientes pueden pensar que la 4T, en su segunda etapa llevaría la estatización hasta el sector bancario, ¿verdad?... Fuentes morenistas afirman que los cálculos de los grupos de Poder en Palacio Nacional han concluido que desestabilizar a la bancada de Morena sería costoso. “Saldría más caro el caldo que las albóndigas”, dicen… Desalentado Alejandro Encinas porque el exiliado en Israel Tomás Zerón no quiso ser traidor y acogerse al “criterio de oportunidad” ofrecido, no puede decirles a los padres de los muchachos normalistas asesinados en Iguala en 2014 que se acabó el cuento. No todavía… Vaya, resulta que la CFE no sólo usará sus redes para el servicio de Internet, ahora quieren que también ofrezca telefonía móvil. ¡Uf! ¿Alguien corrió el lápiz o se lanzarían como el histórico “borras”?... Sabias palabras del poeta Ramón de Campoamor: “Es más vil la calumnia que con maña injerta en la verdad una mentira”…