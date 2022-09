¿Se agotaron los bienes para los males?

La realidad y las circunstancias suelen limitar los mejores planes y parece que la premisa de austeridad republicana y pobreza franciscana para sustentar las grandes obras sexenales y los programas sociales ha topado con la realidad.

Hasta ahora, el SAT de Raquel Buenrostro no necesitó que el presidente López Obrador amagara públicamente a las empresas nacionales y extranjeras para cobrarles los impuestos que adeudaban o adeudan.

Exigir pagar 100,000 millones de pesos sin litigios ni alegatos, quizá sea el único modo de dejarle al próximo gobierno “un guardadito”, para lidiar con eventual crisis transexenal, y salvar la imagen de la “revolución de las conciencias”.

Caso Ayotzinapa:¿que se cae, que se cae?

Ayer un juez federal le concedió al exprocurador general de la República Jesús Murillo Karam la suspensión definitiva contra la vinculación a proceso por los delitos de tortura y desaparición forzada por el caso Ayotzinapa.

Empero, no saldrá libre, pues la Fiscalía General de la República seguramente apelará a un tribunal colegiado, donde se determinará si se confirma, se modifica o se revoca la suspensión.

Como sea, si por decisión judicial se cayera el caso contra Murillo Karam, el presidente podrá aducir que él cumplió con su promesa de campaña y que si el exfuncionario o los militares salen libres será “por la corrupción judicial”. Y tan, tan.

Imagen del fracaso en seguridad pública

Más allá de los estériles debates sobre militarización que a tantos apasionan y que disfrutan en Palacio Nacional, por lo predecible y manipulable que ha sido la opinión informada, opinión publicada y hasta los adversarios, está el México real.

El México real donde cotidianamente aumenta la desesperación de la gente, de millones de ciudadanos de a pie que sufren las extorsiones, los cobros de piso y la amenaza de las bandas del crimen organizado.

El retrato del fracaso de la política de “abrazos, no balazos” está en zonas del Valle de México, donde, además de las exacciones a tianguistas y pequeños comercios, los criminales van de puerta en puerta exigiendo pago de piso a los habitantes. Les cobran por vivir. Dicen ser de “la Unión Tepito”. Ni Job tendría paciencia.

Notas en remolino

Penoso que los prejuicios y obsesiones hicieran pasar inadvertido que la exdiputada priista Yolanda de la Torre tomó posesión como magistrada Presidente del Poder Judicial de Durango y al hacerlo, rompió el techo de cristal para las personas discapacitadas... No han entendido los alcaldes de oposición en México que no pueden pensar que todo es “business as usual”, que el oficialismo no les perdona la humillación electoral. Que están bajo la lupa... En la madrugada de ayer 28 de septiembre, el Congreso de Durando por abrumadora mayoría se negó a legalizar el aborto... Indicio de otro posible fracaso sexenal es que el oficialismo reconoce que en Zacatecas el crimen organizado recluta niños y jóvenes... Es tal la soberbia de quienes afirman tener “autoridad moral” que recuerdan la frase de George Elliot: “Hay personas tan arrogantes que se parecen al gallo que piensa que el sol sale para verlo cantar” ...