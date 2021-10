El presidente chino, Xi Jinping parece ansioso por que Taiwán siga el camino del Tíbet, una vez autónomo, que fue devorado por el régimen de Mao Zedong a principios de la década de 1950. Esto constituiría la mayor amenaza para la paz mundial en una generación, y Estados Unidos no puede permitírselo.

NUEVA DELHI - El expansionismo de China puede estar tomando su giro más peligroso hasta el momento. Recientemente, un número récord de aviones militares chinos ha entrado en la "zona de identificación de defensa aérea" de Taiwán, donde las autoridades de la isla afirman el derecho a exigir que los aviones se identifiquen. La exhibición de músculo de China envía un mensaje claro: se está tomando en serio la incorporación de la isla y la "reunificación" de China, potencialmente por la fuerza.

Aunque la comunidad internacional se ha mostrado reacia a desafiar la afirmación china de que Taiwán "siempre ha sido" parte de China, la afirmación es dudosa, en el mejor de los casos, y se basa en la historia revisionista. Durante la mayor parte de su historia, Taiwán estuvo habitado por pueblos no chinos (tribus malayo-polinesias) y no tuvo ninguna relación con China. Geográficamente, Taiwán está más cerca de Filipinas que de China continental.

No fue hasta el siglo XVII cuando un número significativo de chinos comenzó a emigrar a Taiwán, alentados por los gobernantes coloniales holandeses de la isla, que necesitaban trabajadores. Durante los siguientes 100 años, la población étnica china creció hasta superar en número a los nativos taiwaneses, que fueron cada vez más desposeídos, a menudo de forma violenta. Durante este período, Taiwán quedó bajo el control de la dinastía Qing. Pero no fue hasta 1887 que Taiwán fue declarada provincia de China.

Apenas ocho años después, China cedió Taiwán a Japón a perpetuidad, luego de su derrota en la Guerra chino-japonesa. Taiwán permaneció bajo el dominio colonial japonés hasta 1945 (Japón renunció oficialmente a su soberanía sobre él en el Tratado de Paz de San Francisco de 1951) y ha sido autónomo desde entonces. En otras palabras, durante los últimos 126 años, Taiwán ha estado fuera del control legal de China.

Hoy, Taiwán tiene todos los atributos de un estado independiente robusto, y la mayoría de los taiwaneses quieren que siga siendo así. Pero el presidente chino, Xi Jinping, parece ansioso por anexar la isla, como hizo el régimen de Mao Zedong con el Tíbet a principios de la década de 1950, en nombre de la "reunificación". Una invasión china de Taiwán constituiría la mayor amenaza para la paz mundial en una generación.

Más allá de comprometer la libertad de navegación en una región crucial, la toma de posesión de Taiwán por parte de China alteraría el equilibrio de poder en el Indo-Pacífico, entre otras cosas al permitir que China salga de la "primera cadena de islas" que se extiende desde el archipiélago japonés, a través de Taiwán, Filipinas y Borneo, rodeando los mares costeros de China. También dañaría irreparablemente la reputación de Estados Unidos como un aliado confiable. Si Estados Unidos no puede (o no quiere) evitar la subyugación de Taiwán, ¿por qué alguien más debería contar con la protección de Estados Unidos?

Los riesgos son particularmente agudos para Japón, cuyas islas más al sur son adyacentes a Taiwán. Como observó el entonces viceprimer ministro Taro Aso en julio, "Okinawa podría ser el próximo". Incapaz de depender de los estadounidenses, Japón probablemente se remilitarizaría e incluso adquiriría armas nucleares. Es probable que otros aliados de Estados Unidos, como Corea del Sur, Filipinas y Tailandia, ingresen a la esfera de influencia de China.

Sin embargo, Estados Unidos no parece estar particularmente comprometido con prevenir la toma de posesión de Taiwán por parte de China y el posterior colapso del orden de seguridad asiático de medio siglo de antigüedad. Esto es exactamente con lo que Xi está contando. Las sucesivas administraciones estadounidenses le han permitido salirse con la suya con innumerables maniobras expansionistas, desde la militarización del Mar de China Meridional hasta la demolición de la autonomía de Hong Kong, así como con el genocidio cultural en Xinjiang. ¿Por qué Taiwán debería ser diferente?

El reciente cambio del presidente estadounidense Joe Biden hacia un enfoque más conciliador hacia China probablemente ha reforzado aún más la confianza de Xi.

Actualmente, el presidente chino puede estar concentrado en la confrontación militar de China con India en el Himalaya, que ha tenido una duración de 17 meses, durante los cuales las invasiones territoriales chinas han provocado una acumulación masiva de fuerzas a lo largo de la frontera inhóspita. Pero, si se puede encontrar alguna resolución que reduzca las tensiones en el Himalaya, liberaría las capacidades chinas para hacer frente a las consecuencias de cualquier operación relacionada con Taiwán.

En ese momento, lo único que disuadiría a China de intentar recolonizar Taiwán sería el conocimiento de que incurriría en altos costos concretos, no solo de reputación. Por lo tanto, Biden debe dejarle muy claro a Xi que Estados Unidos movilizará sus propios recursos militares para defender a Taiwán.

¿Pero lo hará? El Marco Estratégico de Estados Unidos para el Indo-Pacífico, un documento de política desclasificado por la administración del presidente Donald Trump antes de dejar el cargo, recomienda que Estados Unidos ayude a Taiwán a desarrollar capacidades "asimétricas" contra China.

Esta estrategia ha sido respaldada recientemente por algunos ex funcionarios del gobierno y militares estadounidenses. Como dice el almirante retirado James Stavridis, así como las púas de un puercoespín lo protegen de los depredadores más grandes al dificultar su digestión, las armas como misiles antibuques y antiaéreos convertirían cualquier invasión de Taiwán en una sangrienta, prolongada y costosa campaña.

Es cierto que reforzar las defensas de Taiwán es crucial para evitar las operaciones anfibias y aéreas chinas. Pero incluso si los gobiernos de Estados Unidos y Taiwán llegaran a un acuerdo sobre una estrategia asimétrica, se necesitarían varios años para construir un "Taiwán puercoespín" capaz de ahogar al dragón chino. Este proceso incluiría el entrenamiento de un gran cuerpo civil para organizar ataques guerrilleros sostenidos contra los invasores.

Hasta entonces, de acuerdo con la paradoja central de la disuasión, la única forma de desalentar la agresión de una potencia revisionista es que la potencia del statu quo amenace con ir a la guerra. Así es como Estados Unidos mantuvo libre a Berlín Occidental, que tenía un estatus político aún más precario que el de Taiwán, durante la Guerra Fría.

La peor postura que podría adoptar Estados Unidos sería oponerse a la toma de posesión de Taiwán por parte de China sin dar una señal creíble de una voluntad genuina de defender la isla militarmente. Tal enfoque podría alentar a Xi, que se ha acostumbrado a actuar con impunidad, a ordenar una invasión sorpresa. Con eso, el orden del Indo-Pacífico se anularía, dando un golpe mortal a la preeminencia global de Estados Unidos.

El autor

Brahma Chellaney, profesor de estudios estratégicos en el Centro de Investigación de Políticas con sede en Nueva Delhi y miembro de la Academia Robert Bosch en Berlín, es autor de varios libros, entre ellos Asian Juggernaut, Water: Asia's New Battleground y Water, Peace, and War: Confronting the Global Water Crisis.

Copyright: Project Syndicate, 2020

www.projectsyndicate.org