Esta semana fue clara la diferencia de puntos de vista entre los principales funcionarios de la SHCP sobre un tema que políticamente delicado para el Gobierno de la República: la reforma fiscal.

En distintos foros, el titular Arturo Herrera y el subsecretario Gabriel Yorio creen que, más temprano que tarde, será necesaria.

Mientras la titular del SAT Raquel Buenrostro opina lo contrario.

Ella, claro, por clarísimas razones, expresa la opinión de Palacio Nacional, donde asustan las consecuencias de una reforma fiscal. Como siempre, la implacable realidad forzará la solución.

Gobierno civil abusa de la lealtad militar

La lealtad es cumplir con lo que exigen el honor y la hombría de bien, dice el diccionario. La lealtad de los militares de México se celebró ayer. Una lealtad de la cual han dado innumerables pruebas ante la incomprensión de la autoridad civil.

En 1968, el honor del general Marcelino García Barragán rechazó la deslealtad a las instituciones de la República de tantos que proponían un golpe de Estado. Igual que Félix Galván enfrió las calenturas políticas de uno pocos jóvenes en 1981.

Pruebas han dado muchas, pero los políticos de todos los gobiernos civiles, sin excepción, han abusado y no pocas veces someten a humillaciones a los militares. Políticos ignorantes del significado de lealtad, honor y hombría de bien.

Justicia: lo difícil es cambiar mentalidades

El nuevo sistema de justicia penal acusatorio, de tan reciente aplicación, todavía no cala en la mentalidad de funcionarios, legisladores, juzgadores y abogados, por eso los malandrines salen libres en medio del escándalo y lamentos oficiales.

Los procedimientos policiales fueron el talón de Aquiles de un caso de alto perfil y liberaron a un pillo. Otra vez los “informes homologados”.

¿Nadie se ocupa de la capacitación policial o al menos de revisar su congruencia con los dichos de los fiscales?

Erran el titular de Seguridad Ciudadana Alfonso Durazo y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera Santiago Nieto al decir que la liberación del “lunares” fue por normas burocráticas”, no, son cosas del Estado de Derecho, tan difícil de cumplir.

NOTAS EN REMOLINO

¿Cuál será la utilidad de que el presidente de la Suprema Corte de Justicia Arturo Záldivar o el mismo plena recibieran a los padres de los asesinados normalistas de Ayotzinapa si la Corte ya no tiene la facultad de investigación?... Mal cuando el sistema de salud se convierte en una competencia entre el Gobierno Federal y los gobiernos estatales. Estos últimos nunca podrán competir... Hace seis décadas la titular de la SFP Irma Eréndira Sandoval hubiera recibido grandes elogios por defender posiciones oficiales y criticar a los “adversarios”. Son otros tiempos, dicen algunos. No, simplemente vivimos un deja vú... El todavía no reconocido oficialmente como Presidente de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, realiza una gira por entidades de la República. Si todavía no controla la chequera del partido, ¿quién paga los gastos?... En el caso de la orden de detención con fines de extradición de Ovidio Guzmán se actúa con cuidado, para evitar “fracasos jurídicos”, dicen el Gobierno Federal... Una bajeza del senador morenista Alejandro Armenta lanzar acusaciones contra Rafael Moreno Valle. Por la simple razón de que los muertos no se pueden defender...