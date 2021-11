El transitorio de la Ley Zaldívar fue el primer intento de asegurar el control de la Suprema Corte de Justicia, pero tronó el proyecto, así que buscan una puerta trasera que permita alcanzar el objetivo.

Creíamos que sólo querían bloquear las controversias constitucionales o reclamos de inconstitucionalidad, pero quieren más, por eso el coordinador de los senadores morenistas Ricardo Monreal propone Reforma de la SCJN.

Apuesta el Gobierno a la desmemoria con la falacia que en 1994 el Presidente Zedillo, pactó darle la PGR al PAN y entregar el Poder Judicial a “los conservadores”. Otra ingeniosa y perversa distorsión histórica.

Sin diálogo político, ganan los radicales

Nunca más clara la advertencia de que, sin diálogo político en las democracias, se radicaliza el discurso y se diluye la moderación del centro, sea centro izquierda o centro derecha en beneficio de los radicales.

El intencional descrédito de los moderados obliga al pueblo chileno a escoger en la segunda vuelta de su elección presidencial del 18 del próximo diciembre entre José Antonio Kast de la ultraderecha y Gabriel Boric Font, de la ultraizquierda.

Vale observar que ocurre en Chile, porque nada garantiza que el manejo de los asuntos políticos en México no produzca polarización similar. Peligroso dar a los pueblos a escoger entre la sartén y el fuego.

SSA: diagnósticos catastrofistas, otra vez

El titular de Salud, doctor Jorge Alcocer, repitió en el Instituto Nacional de Cancerología lo que fue parte del diagnóstico que antes de gobernar le entregaron al Presidente: “hay que quintuplicar el número de oncólogos”.

Es el mantra del discurso sexenal de que “no hay especialistas, porque no abrían espacios en las universidades públicas, con el pretexto de exámenes de admisión”, pero no dieron la receta para resolver el problema.

Sueñan quienes creen que se resolverá en un Gobierno que, rehén de sus palabras, hace un culto de la austeridad presupuestal. Como el personaje medieval: chambones, dieron el remedio, pero no supieron dónde está el trapito.

NOTAS EN REMOLINO

Marcharon miles de mujeres, unas activistas, otras indignadas, pero todas reclamando el trato que reciben. Si decimos ¡fuera máscaras! Tendríamos que avergonzarnos de lo que les hemos hecho y les hacemos a las mujeres… ¡Nadie en el Gobierno se pregunta si el reumatismo del elefante no lo causa la dosis de 90 por ciento de lealtad y el 10 por ciento de capacidad?... Dante Delgado se quedará el frente de Movimiento Ciudadano y Clemente Castañeda se concentrará en el Senado, el veracruzano sabe que los próximos 3 años exigirán trabajo de 24/7… Conacyt y Palacio creen que si ignoran a los estudiantes del CIDE el movimiento se difuminará. Creo que muchos ya olvidaron lo que son estos movimientos… Le reclamaron los legisladores de oposición a la Secretaría de Economía que no tiene plan para reactivar la economía. Una pregunta: ¿no ven que lo que no tiene es presupuesto, porque hoy tiene menos del 30 por ciento del asignado hace dos años?... A los que simulan, les recuerda George Orwell: “el poder no es un medio, sino un fin en sí mismo” …