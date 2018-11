El lanzamiento de la última película del cineasta Alfonso Cuarón, Roma, ha generado una gran expectativa entre streamers y cinéfilos, la pregunta es ¿a quién darle gusto primero?

Esta gran expectativa se debe a dos factores, por una parte, la reputación que precede a Cuarón como uno de los grandes directores de la actualidad y, por otra parte, la polémica que ha causado en la industria del cine. No por su contenido, sino por su distribución.

En cuanto al contenido se refiere, no me cabe la menor duda de que Roma será una de las grandes películas de nuestros días. Con Roma, se antoja que la capacidad del director para transmitir y remover emociones quedará impresa para siempre en la memoria de varias generaciones. Roma parece prometer a los espectadores esa irresistible combinación de nostalgia derivada de la contemplación de mejores épocas y seres entrañables que quizá ya no están entre nosotros, mezclada con la fragilidad humana y la calidez de los mexicanos.

Roma se basa en la historia del mismo cineasta y su vida en el centro de una familia de clase media en la Ciudad de México en la década de los 70. Sin embargo, la historia promete enganchar a todos aquellos amantes de esa lejana época en la cual el contacto humano era humano y el tiempo transcurría más lento, más rico, más completo. Sin celulares y sin más opciones de entretenimiento que la creatividad de la mente, el canal 2 y el canal 5. Para esa audiencia de nostálgicos será un deleite volver a ver un filme de Cuarón en español y de contenido “región 4” después de sus éxitos internacionales como Gravity.

En cuanto a distribución, Roma ha tenido la mala fortuna de ser deseada por varios, deseada en las salas de cine y deseada por Netflix. Roma, como una quinceañera bonita y carismática, ha tenido que escoger a un pretendiente y romper el corazón de los demás. Roma ha tenido que apostar por el pretendiente más agresivo y que mejor futuro le promete.

Sin embargo, Roma no está dispuesta a olvidarse del galán de costumbres tradicionales y que viene de una familia con una larga trayectoria de éxito, buenas costumbres y abolengo.

Esta polémica es precisamente el vivo ejemplo de los nuevos poderes que se debaten el mundo del entretenimiento. Esta polémica es aquella que ha forzado a gigantes del entretenimiento como Disney y Universal a romper paradigmas institucionales de la industria. Esta polémica es aquella que impulsa las acciones de Netflix como la espuma y que todos los días replantea las fronteras y los territorios de los jugadores en la industria del entretenimiento.

Esta polémica es la razón por la cual los grandes productores de contenido del mundo están incrementando sus presupuestos de producción a cifras nunca antes vistas. También, el casi garantizado éxito de Roma pone de manifiesto la relevancia que tiene el contenido local, genuino, auténtico y vivencial.

Roma será, además de una gran película, un parteaguas en la distribución de contenido.

Y Hablando de contenido auténtico.

La Voz... México se confirma como una de las emisiones más vistas en TV abierta, al sumar ocho semanas consecutivas como líder del prime time dominical, de acuerdo con cifras de Nielsen IBOPE México.

En la emisión del domingo pasado, La Voz... México volvió a colocarse en el número uno del top 10 de la tv abierta en todos los segmentos de audiencia.

En el segmento de audiencia total, P+4, La Voz... México registró 2 millones 867,000 personas*, superando a su competencia** por más de 49.94 por ciento.

En el segmento 19-54, La Voz... México alcanzó la cifra de 1 millón 169,000 personas*, 44.49% arriba de su competencia**.

En su edición 2018, La Voz... México se ha consolidado como el talent show más exitoso de la televisión mexicana, precisamente por lo mismo, conecta, vibra y remueve emociones que se logran transmitir vía televisión.

La Voz... México se transmite los domingos a las 20:30 horas, por Las Estrellas.

Y finalmente.....

¡ Llegó el fin del peor sexenio de la historia moderna de México! Los mexicanos tenemos grandes esperanzas y gran expectativa también por el que viene. Borrón y cuenta nueva, mejores deseos y a trabajar juntos por el México que queremos.

[email protected]