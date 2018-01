La reforma fiscal de Estados Unidos ha generado mucho ruido. la realidad es que no habrá salida masiva de empresas desde México, me explicaba un destacado fiscalista: “te lo digo en serio. La verdad es que como México no hay dos (...) cuando menos para los grandes corporativos. Ellos pagan tasas mucho menores que las de Estados Unidos, aun con su reforma. En algunos casos podemos hablar de tasas menores a 10%”, enfatizaba el experto.

¿Tasa de impuestos menor a 10 por ciento? La discusión mediática se ha enfocado en la tasa nominal, pero la clave está en lo que se conoce como tasa efectiva. Ésta es el resultado de aplicar todas las deducciones posibles a la tasa nominal. En la práctica, esto significa que sectores como la minería pueden lograr tasas de alrededor de 7% de acuerdo con un reporte elaborado por Alfredo Huerta de Ad Value.

El trabajo de Huerta sólo contempla las empresas que cotizan en Bolsa, porque sólo de ellas se tiene información detallada y fidedigna. Para el comercio, la tasa efectiva es de 13% y para las empresas del sector transporte es 12 por ciento. En esa tierra de Gigantes, las empresas del sector financiero pagan la mayor tasa, 24 por ciento.

¿Por qué enfocarse en las empresas que cotizan en Bolsa si son una minoría? Estas empresas son las que más facilidades podrían tener de migrar fiscalmente a Estados Unidos. La inmensa mayoría de ellas tiene operaciones multinacionales y cuenta con los recursos humanos para implementar esa decisión de manera eficiente. Éstas no se irán, cuando menos no lo harán por razones fiscales. Para ellos, México ofrece mejores condiciones tributarias, aun con las reducciones en las tasas anunciadas por la administración Trump.

Si no habrá fuga masiva de grandes empresas, ¿significa que podemos ignorar lo que Estados Unidos está haciendo? La respuesta es No. La decisión de los vecinos del Norte forma parte de una tendencia mundial: la reducción de la carga fiscal para las empresas. La Unión Europea se está planteando armonizar su tasa corporativa en torno a 25%, como una forma de ordenar una competencia fiscal dañina. Irlanda y Holanda tienen tasas máximas de 12%, mientras que países como Polonia y Eslovaquia hicieron el esfuerzo de llevar su tasa hasta 19 por ciento.

Es importante tener en cuenta que la baja en las tasas va acompañada de mayores restricciones o candados a las deducciones. Esto se puede observar claramente en el caso de Estados Unidos. Las letras chiquitas de la reforma fiscal de Trump implican el final de muchos apoyos “tradicionales” para la compra de vivienda o para la contratación de los créditos.

Esta combinación de bajar las tasas y recortar deducciones hará que se reduzca el diferencial entre tasa nominal y tasa efectiva. Eso es una política fiscal digna de elogio, aunque la firme Donald Trump. ¿Digna de elogio? Sí, porque los grandes beneficiarios de un esquema fiscal complejo son aquellos que tienen recursos para contratar a los mejores asesores fiscales. La realidad es que muchas de las mipymes pagan tasas cercanas a la nominal. Las pequeñas empresas requieren menores tasas y un sistema tributario más sencillo.

La reforma fiscal de Estados Unidos obligará a México a hacer una reforma fiscal, no por miedo a que se vayan las grandes empresas, sino porque nuestro sistema es ineficiente. Además, el reto es no desconectarnos del mundo.

