Es una figura sencilla. Bum-ba-bum-BOOM. Los primeros tres golpes en el bombo y el cuarto sobre la tarola. Así sonaban las primeras notas que Hal Blaine tocaba en “Be My Baby” de The Ronettes, una canción que ayudó a cambiar la historia de la música pop. Ese sonido ayudó a definir una época musical y se convirtió en una referencia clave para generaciones posteriores. Blaine, murió el lunes pasado a los 90 años de edad, dejando un vasto legado musical que no siempre fue visible en la superficie.

Blaine fue miembro de The Wrecking Crew, el colectivo de músicos de sesión que era una de las armas secretas de la industria musical durante la década de los sesenta y principios de los setenta y que incluía a Carol Kaye, Tommy Tedesco, Leon Russell, Glen Campbell, Joe Porcaro, entre otros. En términos más mortales, el Wrecking Crew eran el grupo de hueseros más codiciado por los productores de Los Ángeles de la época y sus interpretaciones quedaron plasmadas en muchos éxitos.

Para The Wrecking Crew, el trabajo de músicos de sesión los llevaba a tener sesiones de grabación todos los días con artistas de todo tipo. Un día podían ser los músicos de The Beach Boys, que trataban de decodificar las ideas musicales de la mente de Brian Wilson (Surfin’ USA, Pet Sounds o Good Vibrations), y al día siguiente podían tocar en una canción de Sonny & Cher, Johnny Rivers, The Monkees o la familia Partridge.

Entre las canciones que tienen su firma están “Da Doo Ron Ron” (The Crystals), “Bridge Over Troubled Water” (Simon & Garfunkel), “These Boots are Made for Walkin’” (Nancy Sinatra), “Good Vibrations” (The Beach Boys), “Can’t Help Falling in Love” y “Return to Sender” (Elvis Presley), “River Deep, Mountain High” (Ike & Tina Turner), “Eve of Destruction” (Barry MacGuire) o “Strangers in the Night” (Frank Sinatra).

Se estima que Blaine colaboró en unas 6,000 canciones, aunque corrieron versiones de que pueden ser aún más. De acuerdo con el Salón de la Fama del Rock, a lo largo de su carrera Blaine participó en la grabación de 40 éxitos que llegaron a la cima de las listas de popularidad y otras 150 canciones que llegaron al Top 10.

La entrada de “Be My Baby”, que ha sido replicada en canciones como “Just Like Honey” (The Jesus & Mary Chain), “Rag Doll” (The Four Tops), “Say Goodbye to Hollywood” (Billy Joel), “Back to Black” (Amy Winehouse) —por mencionar algunas—, ayudó también a definir el sonido de la pared de sonido de Phil Spector. Spector siempre buscó transmitir la imagen del genio solitario incomprendido en cuya mente se gestaban las sinfonías pop del Siglo XX, sin la ayuda de nadie. La historia nos ha ayudado a desenterrar las piezas claves que estaban detrás del genio de Spector y cómo durante mucho tiempo explotó el talento de sus artistas para acaparar los reflectores.

Durante muchos años, sus contribuciones a la música popular contemporánea pasaron desapercibidas y sus nombres rara vez salían en los créditos de las grabaciones en las que participaron. Es probable que Hal Blaine haya tocado en alguna canción que te fascina. Gracias Hal Blaine, por toda la música y por ese inolvidable: “Bum-ba-bum-BOOM”.

Esto es Radio Clash (en un podcast)

La plataforma de streaming Spotify lanzó una serie de podcasts dedicados a The Clash.

En esta producción original de Spotify en asociación con la BBC, el rapero Chuck D, cuenta de viva voz la historia de Joe Strummer, Mick Jones, Paul Simonon y Topper Headon desde sus inicios en la escena londinense de 1975 hasta el colapso de la banda en 1985.

Stay Free, en honor a aquella canción del Give ‘Em Enough Rope (1978) es una deliciosa producción para todos los amantes de The Clash y para aquellos que quieran conocer la historia de la única banda que importó. Esto es Radio Clash.

[email protected]