Quién podrá frenar la ciberdelincuencia

Diez millones al año son el registro tentativo que se tiene por fraudes, robos y extorsiones cibernéticos, aunque podría ser más, dado que hay un registro real, y la denuncia por este delito es muy baja.

De frente al día mundial de la ciberseguridad, que se conmemora este miércoles, la realidad nos rebasa.

En los últimos siete años el promedio de tentativa de fraude digital o telefónico anda de 10 millones por año. De las tentativas, 92% fracasan, 8% tienen éxito. Sin embargo, hay estados donde el éxito de los delincuentes es mayor. Así como en la CDMX este tipo de delitos tiene menor eficacia.

De acuerdo con la Condusef, al mando de Oscar Rosado, en la última década las quejas de los usuarios por posibles fraudes electrónicos crecieron de 8 a 65 por ciento respecto a 2011.

Sin embargo, las cifras se vuelven alarmantes cuando se amplían servicios vía internet.

En México los usuarios de sistemas móviles superan los 127 millones, de los cuales casi 90%, tienen redes sociales, utilizan Whatsapp, Facebook, Facebook Messenger, Instagram y Tiktok.

En una menor medida, los usuarios tienen plataformas de servicios y compras, mismas que están siendo ya, una vía para los amantes de lo ajeno.

Una de las formas del secuestro de información a personas y empresas es cuando hackers roban la información de una empresa o una persona por medio de un virus, el cual da acceso a todos los sistemas.

Pero, también están buscando entrar a plataformas bancarias, de servicio y compras en línea.

Un estudio realizado por la Asociación de Internet en México reportó que en 2021 cinco de cada 10 usuarios digitales fueron víctimas de algún fraude cibernético, principalmente robo de información, engaños y pérdidas financieras.

La realidad es que el tema debería ser atacado en conjunto por iniciativa privada y gobierno, a fin de que se tenga un mayor control y educación entre ciudadanos.

Evitar que se caiga en un círculo, de; no denuncio porque no sé dónde, es muy burocrático y no pasa nada.

O, se busca controlar cuando tenemos el tema controlado. Es cierto, que existen organismos como el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la CDMX, al mando de Salvador Guerrero Chiprés que se ha dado a la tarea de trabajar en alianzas que ayuden a frenar y a erradicar este y otros temas.

Sin embargo, el problema es titánico y la medicina debería ser igual. Donde la Asociación de Bancos de México, que preside Daniel Becker, la SICT, que encabeza Jorge Nuño, empresas de telefonía, internet, y todo lo involucrad en el mundo cibernético, tuviera responsabilidades y leyes claras de cómo ir acotando para erradicar o minimizar el tema.

Una ley que se entrelace y se pueda actuar. De lo contrario seguiremos viendo cómo evoluciona la forma de extorsión y fraude cibernético.

Que ha pasado desde el engaño, donde el falso premio, la corroboración de identidad, el robo de mails, falsas cuentas, los préstamos o depósitos son prácticas antiguas dando paso a mucho más, como las apps falsas, las páginas de empresas falsas, el robo de números de teléfonos y mucho más, que dan paso a la inseguridad de lo que se pensaba seguro, y que, al ser cada vez más necesario, nos deja al descubierto de perder, no sólo un patrimonio sino toda nuestra información. La pregunta es: ¿se podría hacer algo?

Qatarí vs TV Azteca

Mientras las grandes potencias futbolísticas están viendo amenazada su hegemonía, en la transmisión por televisión hay un líder indiscutible: Azteca 7, El Canal del Mundial.

Para sustentarlo están claros los datos que ofrece Nielsen IBOPE México: el rating, que es la medición para entender cuánta gente y por cuánto tiempo vio un programa, muestra que en el partido México vs. Argentina, Azteca 7 marcó un rating de 4.75 millones de personas.

Ese dato significa que TV Azteca superó a los dos canales de TelevisaUnivisión cómodamente: tanto los 3.11 millones de Canal 5 (por 53%) como los 2.51 millones de Las Estrellas (por 90%).