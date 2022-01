A medida que la guerra comercial chino-estadounidense se acerca a su cuarto año, existe amplia evidencia que demuestra que ambas partes se han visto perjudicadas por el intercambio de medidas proteccionistas. Pero, lejos de significar el fin de la globalización, el conflicto puede haber sentado las bases para un sistema de comercio mundial aún más sólido.

NEW HAVEN – La guerra comercial entre Estados Unidos y China comenzó en 2018 y no ha terminado oficialmente. Entonces, ¿qué bando ha estado "ganando"? Investigaciones recientes ofrecen una respuesta inequívoca: ninguno. Los aranceles estadounidenses sobre los productos chinos llevaron a precios de importación más altos en los Estados Unidos en las categorías de productos afectados, y los aranceles de represalia de China sobre los productos estadounidenses terminaron perjudicando a los importadores chinos.

El comercio bilateral entre los dos países se ha hundido, y debido a que Estados Unidos y China son las dos economías más grandes del mundo, muchos consideran este desarrollo como un presagio del fin de la globalización.

Sin embargo, el argumento de la “desglobalización” ignora los muchos países “espectadores” que no fueron atacados directamente por Estados Unidos o China. En un nuevo estudio que investiga los efectos de la guerra comercial en estos países, mis coautores y yo llegamos a una conclusión inesperada: muchos, pero no todos, de estos países espectadores se han beneficiado de la guerra comercial en forma de mayores exportaciones.

Sin duda, uno esperaría que las exportaciones de terceros países (México, Vietnam, Malasia, etcétera) ocuparan el lugar de las exportaciones chinas a los Estados Unidos Pero lo sorprendente es que estos países aumentaron sus exportaciones no solo a Estados Unidos sino también al resto del mundo. De hecho, el comercio mundial de los productos afectados por la guerra comercial parece haber aumentado un 3% en relación con el comercio mundial de los productos no sujetos a aranceles. Eso significa que la guerra comercial no solo condujo a la reasignación de exportaciones de terceros países a Estados Unidos (o China); también resultó en la creación neta de comercio.

Dado que las guerras comerciales generalmente no están asociadas con este resultado, ¿qué lo explica? Una posible explicación es que algunos países pasaron de ser espectadores de la guerra comercial a ver la coyuntura como una oportunidad para aumentar su presencia en los mercados mundiales. Al invertir en capacidad comercial adicional o movilizar la capacidad ociosa existente, podrían aumentar sus exportaciones sin aumentar sus precios.

Otra explicación es que a medida que los países transeúntes comenzaron a exportar más a Estados Unidos o China, sus costos unitarios de producción disminuyeron, porque las economías de escala les permitieron ofrecer más productos a precios más bajos. De acuerdo con estas explicaciones, nuestro documento encuentra que los países con los mayores aumentos en las exportaciones globales son aquellos en los que los precios de exportación están disminuyendo.

Si bien el efecto neto de la guerra comercial en la economía mundial fue un aumento en el comercio, hubo una enorme variación entre países. Algunos países aumentaron significativamente sus exportaciones; algunos aumentaron sus exportaciones a los Estados Unidos a expensas de sus exportaciones a otros lugares (reasignaron el comercio); y algunos países simplemente perdieron exportaciones al vender menos a los Estados Unidos y al resto del mundo. ¿Qué explica estas diferencias y qué podrían haber hecho los países para asegurar mayores ganancias de la guerra comercial?

Una vez más, las respuestas son algo sorprendente. Uno podría haber adivinado que el factor más importante que explica las diferentes experiencias de los países serían los patrones de especialización previos a la guerra comercial. Países como Malasia y Vietnam, por ejemplo, tuvieron la suerte de estar produciendo una categoría de productos muy afectada como la maquinaria. Sin embargo, los patrones de especialización parecen haber importado poco, a juzgar por los grandes ganadores de exportaciones de la guerra comercial: Sudáfrica, Turquía, Egipto, Rumania, México, Singapur, los Países Bajos, Bélgica, Hungría, Polonia, Eslovaquia y la República Checa.

En cambio, lo que importaba eran dos características clave del país: la participación en acuerdos comerciales “profundos” (definidos como regímenes que cubren no solo los aranceles sino también otras medidas de protección transfronteriza); y la inversión extranjera directa acumulada. Los países que tenían un alto grado preexistente de integración comercial internacional fueron los más beneficiados. Los acuerdos comerciales tienden a reducir los costos fijos de expansión en los mercados extranjeros, y los acuerdos existentes pueden haber compensado en parte la incertidumbre generada por la guerra comercial. De manera similar, una mayor IED es un indicador confiable de mayores vínculos sociales, políticos y económicos con los mercados extranjeros.

Los efectos de la cadena de suministro también pueden haber jugado un papel importante. En un informe de política profético basado en conversaciones privadas con ejecutivos de grandes multinacionales, los analistas del Instituto Peterson de Economía Internacional predijeron en 2016 que los aranceles de los Estados Unidos “activarían una cadena de cambios de producción”.

Si una empresa decidiera trasladar la producción de un producto sujeto a aranceles chinos a un tercer país, esto requeriría una reorganización de otras actividades en el tercer país, lo que a su vez afectaría a muchos otros países. Habría sido difícil predecir el patrón exacto de estas respuestas, dada la complejidad de las cadenas de suministro modernas. Pero el grado de integración internacional de un país parece haber sido un factor decisivo en las decisiones de reubicación de una empresa.

Entonces, volviendo a nuestra pregunta inicial, el gran ganador de la guerra comercial parece ser los países “espectadores” con profundos lazos internacionales. Desde la perspectiva de Estados Unidos, la guerra comercial no condujo a la reorientación anunciada de la actividad económica, al menos en el corto y mediano plazo. En cambio, las importaciones chinas a los Estados Unidos simplemente fueron reemplazadas por importaciones de otros países.

Desde la perspectiva de los países “espectadores”, la guerra comercial, irónicamente, demostró la importancia de la integración comercial, especialmente los acuerdos comerciales profundos y la IED. Afortunadamente, la guerra comercial chino-estadounidense no significa el fin de la globalización. Más bien, puede marcar el comienzo de un nuevo sistema de comercio mundial que ya no tiene a Estados Unidos o China en su centro.

El autor

Ex economista jefe del Grupo del Banco Mundial y editora en jefe de American Economic Review, es profesora de economía en la Universidad de Yale.