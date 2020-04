Es complicado para el sector productivo avanzar. Se ve difícil que el presidente tenga la cordura para comprender que tiene que marchar junto con la Iniciativa Privada.

Prácticamente durante todo su periodo presidencial hubo un fuerte enfrentamiento entre Luis Echeverría y el sector empresarial debido a la visión estatista del gobierno. Ello llevó, ya en el colofón del sexenio, en 1976, a la creación del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) impulsado principalmente por don Juan Sánchez Navarro. En la web del Consejo se menciona que “fue fundado como respuesta del sector productivo nacional a la creciente intervención del gobierno en la economía y la aplicación de medidas claramente populistas...como representante e interlocutor del empresariado mexicano, el Consejo Coordinador Empresarial trabaja para impulsar el libre mercado... ”.

En el gobierno de López Portillo el enfrentamiento culminó con la expropiación bancaria. Finalizado ese sexenio, la postura del CCE en los próximos periodos siempre fue la de evitar una fricción y ser conciliador con el gobierno. Incluso muchos presidentes del CCE lo utilizaron como trampolín político.

Su actual presidente, Carlos Salazar, siguió con la tradición de ser paciente y condescendiente con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Incluso fue criticado por ello, por poner un ejemplo, de haber servido de comparsa en la vergonzosa cena de la infame rifa presidencial. Pero tenía que llegar el quiebre el 5 de abril. Me parece que ese discurso marca la radicalización de López Obrador hacia un modelo intervencionista y estatista. Ya es sabido que el presidente se negó a incluir ni una sola palabra de la propuesta sensata del programa económico que el Consejo Coordinador le llevó previamente. Salazar, por fin, abandonó su indulgencia y ha optado por adoptar una estrategia firme. Dio a conocer públicamente la propuesta que el gobierno rechazó. Mencionó que las “puertas de Palacio Nacional las cerró el presidente; tenemos otras puertas para abrir organizándose los empresarios y la sociedad para superar la crisis económica”. Y remató: “cuando el Producto Interno Bruto decrezca 10% y se tengan más de 1 millón de desempleados, el único responsable es el que cerró la puerta”. Ésta ha sido una estrategia acertada de Salazar, pues cuando empeore la crisis, el presidente López Obrador querrá culpar al empresariado. De esta manera, el Consejo Coordinador Empresarial se le adelantó.

La confrontación ante un presidente autoritario desestabiliza aún más. Pero a la vez es complicado para el sector productivo avanzar. Se ve difícil que el presidente tenga la cordura para comprender que tiene que marchar junto con la Iniciativa Privada. Rescato lo que dijo en campaña en mayo del 2018: “La Iniciativa Privada no quiere dejar de robar, ya basta, ya han robado mucho, han destruido al país, están desgraciando al pueblo, háganse a un ladito ya. No quieren perder el privilegio de mandar, porque no es sólo hacer negocios al amparo del poder público; se sienten los dueños de México, tienen confiscadas a las instituciones, tienen secuestrado al gobierno, son una minoría rapaz”. Ése es su verdadero pensamiento.

Ante esta inflexibilidad, no se vislumbra que mejore mucho la relación gobierno-empresariado. Sin confrontarse abiertamente pero sí en forma enérgica, el CCE tendrá que dar la batalla fiel a los principios de su fundación.

