Las clausuras de las gasolineras de Nuevo Laredo hechas por la Profeco fueron la mejor respuesta que se le ocurrió a la administración federal a la denuncia del gobierno tamaulipeco de que por amenazas de criminales no surtían gasolina a vehículos policiacos y militares.

Mala respuesta y peor explicación la del procurador federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, pues alega que no denunciaron a la FGR que estaban amenazados de muerte, lo cual simplemente muestra que ni las giras quitan la miope visión del Altiplano.

¿Denunciar? ¿Para que los asesinaran por hacerlo? Y luego el gobierno federal no quiere que se tenga la impresión de que el Estado se ha replegado, no sólo en Tamaulipas, sino en muchas otras regiones de la República.

Si matan al lobo, se les acaba el cuento

Alejandro Encinas y la titular de Segob, Olga Sánchez Cordero, le llevaron al presidente Andrés Manuel López Obrador a los padres de los normalistas sacrificados en Iguala y alentaron la apertura de “nuevas líneas de investigación”.

Encinas dijo que nuevas evidencias señalan a que los muchachos estarían en Guerrero, mientras la titular de Segob anunció que vendrán ooootra vez los del GIEI de la CIDH, mediante pago en dólares, claro.

Y uno recuerda cuando el exgobernador de Chiapas, don Manuel Velasco Suárez, definió en Querétaro al levantamiento del EZLN y cómo enfrentarlo. Dijo: “no maten al lobo, porque se acaba el cuento”.

¿No saben qué hay para el uso de la fuerza?

Aunque lo aceptó con reticencia, el presidente López Obrador dijo en la mañanera que él autorizó la circular de la Secretaría de la Defensa Nacional que autoriza a los militares a aplicar el protocolo del uso de la fuerza cuando sean agredidos por civiles, armados o desarmados.

Aunque los bleeding hearts se abran las venas, ese protocolo existe desde hace varios años. Y aunque en el gobierno federal hay reservas, deben saber que seguir el protocolo de uso de la fuerza no viola los derechos humanos.

No los viola, porque una cuidadosa lectura y una meticulosa comparación con los protocolos de uso de la fuerza aprobados por la ONU muestran que son iguales, no hay diferencia. Así que las ánimas pueden reposar, pues la ONU no sanciona violaciones de los derechos humanos.

NOTAS EN REMOLINO

No es por intrigar, pero la posición de la calificadora Moody’s respecto a los planes para Pemex ya se parecen mucho a aquello que un clásico reciente calificó como perseverancia, no terquedad... Por ahora, el canciller Marcelo Ebrard no enfrentó hostilidad en su visita a Washington para reportar los avances en el plan migratorio; pero eso, lamentablemente, puede cambiar en cualquier momento, dependerá de la marcha de la campaña presidencial que ya empieza a calentarse en Estados Unidos... El incidente de la agresión a soldados que custodiaban una finca, mientras llegaba la orden de cateo, viene a recordar que hace poco tiempo que había un grupo de jueces que en breve decidían si autorizaban un cateo o no. Algo tendrá que decir al respecto el Consejo de la Judicatura Federal... Dirán misa concelebrada, pero el titular de la CFE, Manuel Bartlett, con la mediación de dos dirigentes empresariales, ya resolvió el diferendo con la constructora del gasoducto que faltaba... El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, advirtió que la visión asistencialista no genera empleos... Estuvo el gobernador veracruzano en la FGR. Dice que hay avances en la masacre de Coatzacoalcos, pero también habló sobre sus acusaciones a sus adversarios. Fijaciones, fijaciones...