La pandemia generada por el Covid-19 se ha transformado de un problema de salud a uno de mercados financieros, con los fuertes desplomes que hemos venido observando a uno económico, en el que las consecuencias económicas podrían llegar a ser aún más graves que las generadas por el virus

Se ha dicho que hace algunos días, y previo al anuncio del presidente de Estados Unidos (EU) de cerrar todos los vuelos hacia y desde Europa a EU, sostuvo una reunión con banqueros de inversión para escuchar su opinión.

En ella, los banqueros explicaron que le recomendaban al presidente no convertir un problema de salud, el cual debería ser atendido con investigación para encontrar la vacuna que resolviera el problema, en uno de mercados, ya que a diferencia de la situación vivida en el 2008, en este momento la crisis no era financiera, y por ende, no debería de atacarse con medidas de mercado, sino sanitarias.

A pesar de las recomendaciones, se cerraron fronteras y esto automáticamente generó disrupciones en las cadenas productivas a nivel global lo que automáticamente ocasionó que los mercados se pintaran de rojo, adelantándose a lo que podría convertirse en una recesión a nivel global.

Hoy ya estamos viviendo la crisis en los mercados financieros tras las fuertes pérdidas que viéramos en los mercados a lo largo de la semana, en la que los principales índices accionarios acumulan pérdidas de dos dígitos, fuertes devaluaciones en los mercados de divisas, donde nuestro peso acumula ya una devaluación frente al dólar de 16.36% en lo que va del año alcanzando mínimos históricos, el precio de las mercancías simplemente se ha desplomado, como es el caso de los energéticos en donde hemos visto al WTI perder 46.00%, al Brent un impresionante 47.39% y a la mezcla mexicana 56.91 por ciento.

En consecuencia, los gobiernos de distintos países han implementado diversas herramientas para tratar de controlar el desplome de los mercados financieros: tal es el caso del Banco Central Europeo que ha ofrecido inyectar hasta 120,000 millones de euros a sus mercados mediante un programa temporal de compras netas de activos hasta el fin de año.

El Banco de Canadá redujo su tasa de referencia, por segunda ocasión en lo que va de marzo, en medio punto porcentual, de 1.25 a 0.75%, mientras que la Fed en Estados Unidos hizo un primer recorte el 3 de marzo en una reunión fuera de calendario, y el domingo pasado volvió a recortar la tasa en un punto porcentual para llevarla prácticamente a cero, además de anunciar que inyectaría 700,000 millones de dólares en compras de bonos del Tesoro y activos respaldados por hipotecas a fin de aplicar una fuerte vacuna que generará confianza en los mercados financieros y terminará con el pánico desatado en los mercados.

Sin embargo, el efecto fue contrario a lo esperado, generando una expectativa en los mercados de que las consecuencias económicas que está previendo la Fed pudieran ser peores a lo esperado, haciendo que el Dow Jones perdiera 9.89%, el S&P 9.40%, el NASDAQ 9.54% al momento de escribir esta columna, y que las materias primas se pintaran de rojo una vez más.

Por lo pronto, la economía ya empieza a dar muestras de contagio, al ver las previsiones de crecimiento económico del Bank Of America para la economía global que la redujo a 2.2%, mientras que para México, Barclays habla de una contracción de 2% y la agencia calificadora Moody’s habla de una contracción de 1.5% para nuestra economía.Está claro que el Covid-19 es altamente contagioso, pero no necesariamente genera altos índices de mortandad. De los 7.7 billones de humanos que habitamos este planeta, hay 153,503 personas infectadas, de las cuales han fallecido 5,789 por coronavirus, mientras que las muertes derivadas por la gripe anual alcanzan las 650,000, y las muertes por enfermedades infecciosas alcanzan los 2.58 millones al año.

Por lo pronto, y en tanto no se contenga el problema de salud y el pánico, los mercados seguirán en una fuerte espiral de volatilidad. La vacuna para la volatilidad: coberturas de precios.