Para México es un gran acontecimiento ser sede de la IAS 2019, la conferencia científica más importante del mundo en torno a VIH/sida. Es la segunda vez que se hace en América Latina, donde la infección está aumentando sobre todo entre jóvenes de 15 a 24 años de edad. Y fue buena oportunidad para el actual gobierno mexicano poder presumir que el país recién se puso al día en las recomendaciones internacionales sobre el mejor esquema para tratar este padecimiento.

En la inauguración del IAS 2019 que reúne por cuatro días a miles de participantes en el Centro Banamex de la Ciudad de México, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, pudo exponer que México consiguió tener el mejor esquema antirretroviral para personas con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), y lo logró ahorrando 1,700 millones de pesos respecto del esquema anterior.

Se refirió aquí a la reciente negociación alcanzada con las farmacéuticas productoras de antirretrovirales, y en particular con Gilead Sciences, porque la gran novedad en el nuevo esquema es que México podrá dar la terapia de última generación —Biktarvy— a un gran número de pacientes infectados con VIH, cuando antes era un fármaco muy restringido que para prescribirlo el médico debía pedir permiso al Censida en la Ciudad de México sin importar que el paciente estuviera en cualquier rincón del país.

Juan Sierra Madero, jefe de Infectología en el Instituto Nacional de Nutrición y quien participó en dicha negociación como asesor externo del Censida y de la Secretaría de Hacienda, nos comenta que hoy prácticamente todos los pacientes que empiecen tratamiento iniciarán con Biktarvy, sin necesidad de aplicarles la prueba de resistencia que tiene sus complicaciones; y estima que en un año se estará dando Biktarvy a entre 45 y 50% de pacientes. Es algo que ningún otro país en América Latina ha conseguido.

En términos del tratamiento médico, nos explica, es muy importante el cambio de modelo porque se trata de un régimen antirretroviral completo en una sola pastilla, y es nueva clase de terapia —inhibidor de integrasa—, con muchas ventajas: ayuda a enfrentar la resistencia a otros antirretrovirales, no requiere prueba sobre si hay o no resistencia y es una sola toma al día. Por ello se buscó consolidar la mayor parte del tratamiento hacia el nuevo. Antes era Atripla, que recién perdió patente y ya tiene genéricos (así bajó el precio de 2,300 a 800 pesos); ahora será Biktarvy. Ambos de Gilead Sciences. Lo que pasó es que Gilead consiguió lo que busca todo laboratorio de innovación —negociar el mayor volumen posible— y a cambio dio el mejor precio que ningún otro país había obtenido. Punto relevante: ayer en IAS 2019, Sierra Madero hizo ver que sería de justicia destinar los ahorros de la negociación (1,700 millones de pesos) para aspectos no suficientemente atendidos: la atención preventiva preexposición y regresar los apoyos a las organizaciones sociales que sí trabajan fuerte en favor del diagnóstico de VIH.

Legisladores de Morena se enfrentan a SS por etiquetado

No es la fracción completa de Morena, pero con unos cuantos legisladores del partido que buscan impedir cambios reales al etiquetado de bebidas y alimentos (entre ellos Tatiana Clouthier abiertamente) ya se entorpeció la cosa. Ya detonaron un enfrentamiento con la Secretaría de Salud. Lo bueno es que con Salud sí están cerrando filas la Secretaría de Economía, la de Agricultura y la Cofepris para ir hacia un etiquetado frontal y claro de advertencia. Ya iniciaron los trabajos para reformar la NOM que es el camino formal, pero en tanto, el riesgo es que los legisladores le quieran poner obstáculos cambiando al gusto de la industria la Ley General de Salud, porque ésta está por encima de cualquier norma.