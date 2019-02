El presidente Andrés Manuel López Obrador es inmensamente popular. De acuerdo con las encuestas más recientes, entre 66 y 86% de las personas aprueban su trabajo, algo nunca visto desde que a mediados de los años 70 del siglo 20 empezaron a realizarse encuestas para medir la imagen pública de los miembros más distinguidos de la clase política.

El alto porcentaje de mexicanos que califican aprobatoriamente a AMLO es aún más sorprendente si tomamos en cuenta que por él no votó 47% de quienes acudieron a las urnas el 1 de julio pasado.

Lo que durante sus 82 días en el poder ha dicho y hecho sirvió no sólo para mantener 53% de los que sí votaron por él, sino para atraer hacia su causa a muchos que en julio pasado se inclinaron por otro candidato presidencial.

Sin embargo, explicar las causas de la creciente popularidad del presidente no es materia de esta columna.

Hoy mi propósito es contrastar la alta aceptación del presidente con la baja popularidad de los 32 gobernadores, de acuerdo con una encuesta que Arias Consultores realizó entre 9,000 usuarios de la red social Facebook.

Por sus características, no puede afirmarse que la encuesta de Arias represente fielmente el sentir de los mexicanos, pero sus resultados coinciden con otras que se han realizado cara a cara en viviendas o telefónicamente. Por razones de espacio, no entraré en detalles, pero los resultados pueden verse en revista32.mx.

El primer cuadro de resultados que muestra el documento de Arias es de los cinco gobernadores “mejor aprobados” y los cinco “peor aprobados”.

Los mejor evaluados son el morenista de Tabasco, Adán Augusto López (aprobado por 61.2% de los entrevistados); el panista de Yucatán, Mauricio Vila (60.2%); el panista de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca (52.0%); el morenista de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas (49.2%); y el priista de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel (49.1%).

Los peor evaluados son el independiente de Nuevo León, Jaime Rodríguez (7.8% de aprobación); el priista de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras (10.2%); el panista de Baja California, Francisco Vega (12.7%); el priista de Zacatecas, Alejandro Tello (13.8%); y el priista de Oaxaca, Alejandro Murat (14.5%).

Los resultados de la encuesta de Arias deberían preocupar a cada uno de los 30 gobernadores y a las dos gobernadoras debido a que, por lo menos entre 85 millones de usuarios de Facebook en el país, no son bien vistos. Ni siquiera los dos únicos que son aprobados tienen mucho de qué presumir, pues pasaron de panzazo la prueba de la popularidad.

¿Por qué no son populares entre sus gobernados los mandatarios locales mientras que el presidente de la República goza de una popularidad inusitada?

Creo que no los quieren por muchas razones, entre ellas porque no saben cómo conectarse emocionalmente con las personas a través de una comunicación eficaz. La mayoría de ellos creen que los medios tradicionales son los que los comunican con sus gobernados y no utilizan adecuadamente las redes sociales.

Todos ellos deberían estudiar y emular lo que Andrés Manuel hace tan bien todos los días: hablarle directamente a los mexicanos vía las redes sociales que, hoy por hoy, son las que mejor permiten este tipo de comunicación.

