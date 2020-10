(Segunda y última parte)

El crédito se ha establecido en nuestra cultura como una herramienta normal para tener una vida mejor. Quizá nos consiga más cosas de momento, pero quien vive endeudado está encadenado al pasado. Utiliza el dinero que gana para pagar lo que ya compró, lo cual le impide ahorrar y construir hacia el futuro.

En la primera entrega dimos dos razones poderosas por las cuales las personas permanecen endeudadas: piensan que no ganan lo suficiente para vivir y no están dispuestas a hacer sacrificios. Seguimos con la lista:

3. Les gusta presumir que tienen más cosas que otros. Vivimos en una cultura en la cual, para muchas personas, el éxito se basa en posesiones materiales. Por eso no es poco común encontrar gente que se compra un coche mejor que el vecino (o que el compañero de trabajo) y suele mostrarlo, buscando provocar envidias. Por lo general estas personas parece que lo tienen todo, pero en realidad lo deben todo. Las apariencias muchas veces engañan.

4. Son adictos a las compras o las ofertas. En las ventas nocturnas y en El Buen Fin es fácil encontrar personas saturando las tiendas y llevándose una infinidad de artículos entre los que destacan las pantallas planas y los electrodomésticos, pagadas a muchos “meses sin intereses”. He conocido familias que no calcularon sus gastos y cuando les llega el estado de cuenta, se llevan la desagradable sorpresa que no pueden pagar las mensualidades de todo lo que compraron. Debemos conocernos a nosotros mismos: si no podemos resistirnos a una “oferta tentadora”, mejor no acudir o dejar las tarjetas de crédito en casa. De esa forma, siempre podemos regresar a casa, pensarlo bien, con la cabeza fría y hacer las cuentas para ver si nuestro presupuesto aguanta el gasto.

5. Han perdido la esperanza. Las personas que están enterradas en deudas sienten que no hay manera de salir del agujero. Están en su zona de confort y sienten un miedo que las paraliza, porque saben que para poderlo lograr tendrán que hacer cambios muy fuertes en su estilo de vida.

Aceptar la realidad es difícil y más cuando tenemos antecedentes en nuestra vida (o familia) de una mala relación con el dinero. Pero hay muchas historias inspiradoras de gente que ha podido salir de deudas y cambiar su vida por completo. El internet está lleno de ellas y pueden ayudarnos a entender que personas que estaban en la misma situación que nosotros lo han logrado. Si ellas lo hicieron, nosotros también podemos. Sí, toma tiempo pero se puede.

6. Su pareja piensa diferente. El manejo del dinero en pareja puede ser complicado porque muchas veces ambos han tenido una experiencia y una relación con él muy diferente. Quizá uno venga de una familia donde vivir endeudado era la norma y el otro de una que llevaba un orden financiero importante.

Cuando uno vive en pareja, no se trata nada más de que cada quién maneje su propio dinero porque tarde o temprano, los problemas de uno le afectarán al otro. Vivir en pareja significa tener un plan de vida juntos y en ese sentido, aunque cada uno gane lo suyo, se convierte en nuestro dinero.

7. Salir de deudas no se ha convertido en una prioridad y no han hecho un plan. Las personas muchas veces tienen buenas intenciones y cada fin de año hacen el propósito de salir de deudas. Pero lo olvidan pronto porque no han hecho un plan para ello: cómo lo van a lograr y en cuánto tiempo. Salir de deudas debe convertirse en un objetivo financiero claro y medible.