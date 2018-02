Hoy en día muchas personas utilizan medios electrónicos para pagar sus compras cotidianas, como por ejemplo la tarjeta de débito de su cuenta de nómina. Pero hay otras muchas, en México, que siguen prefiriendo el uso del efectivo, ya sea por cultura o por el alto costo asociado para muchas de ellas.

Pero también conozco a algunos que han evitado el uso del crédito a toda costa y quizá por buenas razones, como terribles experiencias familiares. Pero más adelante en su vida necesitan algún tipo de financiamiento (por ejemplo, quieren comprar una casa) y les es imposible porque no tienen ningún historial.

Hay que recordar que el crédito en sí no es malo. Es simplemente una herramienta. Si la usamos bien, nos puede ayudar en la vida. De lo contrario, puede ser muy perjudicial. Es como un cuchillo en la cocina: es indispensable si sabemos manejarlo correctamente, pero también nos podemos cortar con él si no tenemos el cuidado suficiente.

Yo siempre he pensado que es muy importante tener una tarjeta de crédito desde que uno empieza a trabajar, pero acostumbrarnos a usarla sólo como medio de pago y nunca para endeudarnos con ella. En otras palabras: pagar el total de nuestras compras cada mes. Así no hay problema alguno: no pagamos intereses y sí gozamos de sus beneficios.

¿Por qué? Simplemente porque nos ayuda a crear un historial crediticio sano. Pero también porque —seamos realistas— hay algunos servicios para los cuales es indispensable contar con una. Prácticamente es imposible reservar un hotel o rentar un auto en un viaje sin tarjeta de crédito.

Pero también porque —quizá hoy no lo veamos— en un futuro es muy probable que vayamos a necesitar de un crédito para comprar una casa o un departamento. Incluso para poner un negocio. Nadie nos va a prestar si no tenemos un historial consolidado.

Hace poco tuve la fortuna de asesorar a una mujer de 35 años que siempre ha sido muy disciplinada en el manejo de su dinero y tenía precisamente ese problema: absolutamente ningún historial crediticio. A pesar de tener un empleo relativamente bien remunerado, su banco le había declinado una solicitud de crédito hipotecario precisamente por esa razón. Entonces pidió una tarjeta de crédito y también fue rechazada. Porque para los ojos de los bancos, no es “normal” el que una persona de esa edad no tenga un registro en Buró de Crédito (y eso que estamos hablando de alguien muy joven).

Vale la pena recordar que Buró de Crédito no es ninguna lista negra y todos los que tenemos o hemos tenido un crédito, tenemos un registro ahí. Es un lugar donde se concentra nuestro historial, como es reportado por los diferentes otorgantes.

Por eso, si tenemos créditos a nuestro nombre (o servicios que se venden a crédito como la TV de paga o los planes de telefonía celular), tenemos un historial en Buró de Crédito. Si pagamos siempre a tiempo, eso se registra ahí. Si nos hemos retrasado, también.

Entonces cada vez que necesitamos pedir cualquier tipo de financiamiento, lo que hacen las instituciones financieras es consultar nuestro historial. Pueden ver, por ejemplo, qué tan endeudados estamos (distintos límites de crédito que tenemos, cuánto debemos en cada uno) así como nuestro historial de pagos, la cantidad de retrasos que hemos tenido y de cuánto tiempo han sido, etcétera.

Obviamente, si somos buenos pagadores y no estamos muy endeudados, es muy probable que nos aprueben nuestra solicitud. Es lo que a ellos les gusta: buenos clientes que son responsables con los compromisos que adquieren.

Pero si, por el contrario, tuvimos deudas que nunca pagamos, o bien tenemos un historial de atrasos recurrentes, difícilmente nos van a prestar. Es más: aun si nunca nos hemos retrasado pero nuestro nivel de endeudamiento es alto, ciertas instituciones prefieren no autorizarnos un nuevo crédito. Recordemos que cada institución tiene sus propios criterios, algunas son más conservadoras que otras.

Finalmente, es importante mencionar que la gente que tiene un historial impecable por lo general puede conseguir mejores condiciones de financiamiento en ciertos productos. En nuestra siguiente colaboración hablaremos más acerca de cómo lograrlo.

Te invito a visitar mi página: http://www.PlaneaTusFinanzas.com, el lugar para hablar y reflexionar sobre finanzas personales. Twitter: @planea_finanzas