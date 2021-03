El Insabi informó ayer 23 de marzo, en un comunicado que la UNOPS sí ha ido avanzando en las compras críticas de fármacos y que ya emitió 216 órdenes de entrega, es decir que ya les pidió a las farmacéuticas proveedoras contratadas que entreguen los pedidos.

Lo que no dice Insabi es que están detenidas la gran parte de esas entregas porque sencillamente las farmacéuticas no tienen a quien entregarle.

Son las empresas de innovación -trasnacionales con operaciones en México- que ante la desesperación -y aunque no incluyeron el costo de envío en su precio- están viendo cómo hacer llegar por sí mismas directamente a hospitales y clínicas los productos para que lleguen al paciente. Y es que cada día que pasan en almacenes dichos fármacos va contra su caducidad y sobretodo representan retrasos e interrupción de tratamientos que hacen una diferencia de vida para los pacientes.

El problema es un asunto complejo pero a final de cuentas lo que pasa es que los operadores logísticos -que le entraron al reparto de medicamentos a partir del 2020- ya no quieren trabajar con este Gobierno.

Al menos no en las condiciones en que los tienen: su contrato terminó en diciembre y a principio de año, les dijeron que se extendía hasta marzo, y estando a punto de terminar el plazo de marzo, el Insabi les acaba de decir ahora que se extiende a junio. No estaría mal sino fuera porque todo ha sido de palabra, sin papel de por medio, y ante el desorden y la falta de claridad del Insabi, ya les ganó la desconfianza.

Resulta que el Insabi les viene retrasando sus pagos del 2020, entonces se ha ido mermando la paciencia de los operadores logísticos porque llevan financiando por muchos meses al Insabi y pues ya no les salen las cuentas. De los 6 operadores que han venido dando el servicio de distribución desde hace más de un año, ya sólo 2 están en pie, los otros ya pusieron un alto y decidieron no participar más hasta tener un nuevo contrato firmado para 2021.

Por eso en su comunicado el Insabi dice que “esta semana serán entregados medicamentos en Sinaloa, Baja California Norte y Baja California Sur”. Y pues sí, sólo en 3 estados. ¿Qué pasa con el reparto de medicamentos en hospitales, clínicas y centros de salud de las otras 29 entidades de la República?

Eso lo tiene que aclarar Alejandro Calderón Alipi, quien si la mínima experiencia pasó de una ayudantía presidencial a “coordinar” Abastecimiento y Distribución de Medicamentos e Insumos del Insabi. No se ve por donde resolverá el desorden que ha generado, pero las asociaciones de pacientes ya deben saber que a él es a quien habrá que pedirle cuentas.

Enmedio de un completo caos en la distribución de medicamentos, hubo un detalle adicional que mermó la credibilidad del Insabi ante sus proveedores del servicio de reparto: en noviembre pasado les dijeron que quienes no habían metido sus papeles a revisión de lo repartido hasta entonces, no se les pagaría. Es decir, no importaba tanto el servicio otorgado sino más bien el cumplimiento de la burocracia; y ahí empezó una ola de inconformidad que ha ido acumulando piedritas y hoy ya llegó a la parálisis en el reparto de todo tipo de insumos a las unidades de salud en gran parte del territorio nacional.

Y hay que decir que esta primera compra UNOPS es apenas una primera prueba. Fue sobretodo de medicamentos biotecnológicos de última generación y de proveedor único que UNOPS negoció y se supone que fue una compra urgente para cubrir las necesidades del primer trimestre (aunque el primer trimestre ya acabó y los pacientes se quedaron esperando).

Pero si en una compra no voluminosa se han hecho bolas en el Insabi, qué se puede esperar para la megacompra del segundo semestre. Las cosas no pintan nada bien.

Son contratos adjudicados por más de 18,000 millones de pesos (877 millones de dólares) de 210 claves de fármacos innovadores, y UNOPS reporta que por este rubro logró ahorros por 2,389 millones de pesos (117 millones de dólares) respecto de los precios pagados por el gobierno el año pasado.

Inédito acuerdo entre CMH y Axa

Un acuerdo de llamar la atención anunciaron ayer el Consorcio Mexicano de Hospitales y la aseguradora Axa. Unen esfuerzos una red de 45 hospitales ubicados en 43 ciudades y una aseguradora que ya lleva camino andado en la prestación de atención médica con Axa-Keralty. Es inédito porque nunca antes había habido una alianza entre hospitales y una empresa aseguradora. Y el modelo es interesante porque no sólo se están uniendo dos eslabones de la cadena de insumos de atención en salud, sino que están previendo cubrir con paquetes económicos a un segmento que normalmente no compra seguros médicos. Si les va bien no duden que será replicado.

Segunda sesión sobre industria hospitalaria

Y hablando de hospitales, este miércoles tendrá lugar la segunda sesión del foro “Hospitales privados, una industria en transformación”. Después de que la semana pasada dieron sus puntos los representantes de los hospitales privados del país, esta vez el tema es en torno a cómo la pandemia permitió identificar retos y oportunidades en el sector hospitalario. Primero, el exsubsecretario Eduardo González Pier dará una perspectiva sobre el primer ranking de hospitales privados desarrollado por Funsalud, de Héctor Valle, y la consultora Blutitude. Posteriormente habrá un panel con la participación de las partes interesadas que están detrás de esta industria: estará representada la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) con su directora general, Norma Alicia Rosas; la Asociación Mexicana de Industrias Innovadoras de Dispositivos Médicos (AMIID) con su presidente Alejandro Paolini; la facultad de Medicina de la UNAM con su director Germán Fajardo, miembro de la Academia Nacional de Medicina, y Francisco Freyria, integrante de Movimiento Juntos contra el Cáncer. No se lo pierda.

